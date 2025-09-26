Yann Bodiger: «El Cádiz - Ceuta será un partido bastante equilibrado»

Yann Bodiger es uno de los cinco jugadores con pasado cadista (Manu Sánchez, Matos, Salvi y Manu Vallejo son los otros) que ahora defienden los colores y el escudo del Ceuta. Lo hace en una temporada muy importante para los caballas, pues llevaban varias décadas sin pisar la categoría de plata del balompié nacional.

Poco menos de una década lleva el centrocampista galo en Segunda. Córdoba, Cádiz CF (con el que también estuvo en Primera), Castellón, Cartagena, Granada y Tenerife fueron sus escuadras antes de aterrizar en el Estadio Alfonso Murube. Una dilatada trayectoria la de un centrocampista nacido hace 30 años en Sète (al sur de Francia) que ya es prácticamente un andaluz más. Hasta se le nota cuando habla nuestro idioma.

En todo este tiempo en nuestro país desde que llegara a Córdoba procedente del Toulouse, Yann Bodiger ha vivido ascensos a Primera (con Cádiz CF y Granada), una corta pero intensa presencia en la elite, pero también algún descenso como el del curso pasado con el Tenerife, donde las cosas no salieron tan bien con quien todo salió rodado en el pasado: Álvaro Cervera, su antiguo entrenador en La Tacita de Plata.

Ahora Bodiger tiene ilusiones renovadas en el Ceuta y así las expresa cuando atiene la llamada de LA VOZ y CANAL AMARILLO. «Estoy muy bien después de un año complicado en Tenerife. Estoy muy feliz a nivel colectivo y personal, muy contento y con mucha ilusión», señalan Yann.

El centrocampista galo del Ceuta admite que «nos costó entrar en la categoría, pero después en casa hemos estado muy bien. Merecimos más ante el Sporting, pero después nos hemos adaptado y seguimos con ganas de hacer las cosas bien. Ya hemos ganado a Huesca y Zaragoza, y estamos para pelear por conseguir nuestro objetivo». Y añade: «Nos queda esa alegría a domicilio que a punto estuvo de llegar en Castalia. Seguiremos trabajando y a ver si llega en Cádiz el próximo domingo».

Yann Bodiger durante su presentación como nuevo jugador del Ceuta. AD cEUTA

«Mi mujer es de Cádiz»

Una visita a Cádiz que ha despertado mucho entusiasmo en Ceuta. «La cercanía del desplazamiento y el buen momento del equipo, que hacía muchos años que no estaba en Segunda, hace que mucha gente se ilusione para ir. Están muy ilusionados y con ganas de arroparnos. Por tanto, tenemos que devolverles esa ilusión sobre el rectángulo de juego», avisa el galo.

Ahora bien, Yann Bodiger sabe que «será un partido bastante difícil. El Cádiz CF está muy fuerte defensivamente, tiene las cosas claras e intenta aprovechar cada error del contrario. Nosotros jugamos a otra cosa e intentaremos imponer nuestro juego, hacer daño arriba, pero también debemos tener mucho cuidado en las transiciones». Y aclara: «Lo veo equilibrado y el mínimo error puede ser clave. Estamos listos para hacer algo importante en Cádiz con nuestro estilo». Un estilo muy característico de su entrenador José Juan Romero.

Para él será una visita especial porque «mi mujer es de Cádiz y mi familia está allí. Tengo ganas de volver a pisar ese estadio, al que ya regresé cuando jugaba en el Tenerife».

A Bodiger le tocó vivir una bonita etapa en Cádiz, con ascenso a Primera y media temporada entre los grandes. Eso sí, también con el Covid-19 azotando nuestras vidas. «En el Cádiz CF estuve un año y medio que siempre recordaré. Le tengo mucho cariño al Cádiz CF y guardo muy buenos recuerdos de lo pasado allí: ascenso, victorias a Real Madrid y Barça. Además jugué frente a estos últimos ese recordado encuentro», recuerda el centrocampista.

Yann Bodiger recibe las instrucciones de Álvaro Cervera, quien fue su entrenador en el Cádiz CF. LALIGA

Del Cádiz CF de ahora es cierto que ha coincidido con pocos jugadores como David Gil, Iza, Fali, Álex y Cala, ahora en la dirección deportiva. «Los vi en la pretemporada cuando jugamos en Sanlúcar. Ya quedan pocos jugadores de esa etapa, pero también puedo ver a los trabajadores, los fisios... Les tengo mucho cariño y será una alegría volver a verlos», señala mientras añade: «También a Efe Aghama, con el que coincidí en el Ceuta un mes durante esta pretemporada».

Sobre los excadistas en el Ceuta destaca «el gran momento de Matos y que Salvi está muy bien, cogiendo mucho ritmo. Ha llegado un poco más tarde, aunque nos ayudará esta temporada».

Asentado ya en nuestro fútbol y en segunda, Yann Bodiger, que empezó como titular en el Ceuta este curso y ahora tiene minutos como recambio, advierte: «Segunda es una buena categoría en Europa, con muy buenos jugadores. Es muy fuerte, con equipos muy poderosos, con muchas capacidades y grandes entrenadores».

Y se despide enviando un mensaje a la afición del Cádiz CF, que fue su afición en una etapa inolvidable. «Le mando un mensaje de mucho cariño, que le vaya todo bien porque se merecen mucho. Se portaron muy bien conmigo y sé que no vienen de un año fácil, pero queremos los tres puntos. Luego que se lleven lo que quieran. Este encuentro que lo gane el Ceuta y luego que venga todo lo mejor para ellos».