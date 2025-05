José Juan Romero, entrenador del Ceuta: «El Cádiz CF necesita un perfil de futbolista con más hambre»

El Ceuta ha firmado un histórico ascenso a Segunda después de estar 45 años sin pisar la categoría de plata del balompié nacional. Lo ha conseguido con el trabajo del jerezano Edu Villegas en la dirección deportiva y la ambición del entrenador sevillano José Juan Romero Gil en el banquillo. Una dupla que ha encajado a las mil maravillas para hacer historia en el Alfonso Murube.

A sus 50 años, José Juan Romero al fin podrá debutar en Segunda. Lo ha conseguido a base de éxitos. Él catapultó al Gerena, el equipo de su pueblo, de ascenso en ascenso y eso dio lugar a que allí el estadio lleve su nombre. Después llegaron aventuras en el filial del Real Betis (su equipo del alma) y en el Eldense, al que logró subir a Primera RFEF.

En esa última categoría afronta su segunda etapa en el Ceuta, donde ya es un auténtico ídolo. Primero al conseguir una permanencia 'in extremis' cuando nadie confiaba en ellos. Ahora llevando al equipo al fútbol profesional.

En LaLiga Hypermotion llegarán encuentros frente a muchísimos históricos. Entre ellos el Cádiz CF ante el que disputará 'derbis' separados por el Estrecho de Gibraltar. Así lo apuntó durante su visita este domingo a 'Gol a Gol', programa de Canal Sur que se emite en Andalucía TV.

José Juan Romero reconoce que es un encuentro importante porque el caché de los gaditanos, al que se han enfrentado muchas veces en la extinta Segunda B, es el que es. «Siempre apetece visitar Cádiz. Es uno de los escenarios bonitos de la categoría», aclara el técnico criado en la sierra norte de la provincia de Sevilla.

⭐️ ¿El @ADCeuta_FC en Primera División?



🗣️ @jjromerog5: "Ceuta ambiciona, el presidente me ha dicho que pronto hay que subir a Primera. El primer objetivo es asentarse en la categoría"



📲 #GolAGol25may pic.twitter.com/CTtyjDT2F0 — Gol a Gol | Canal Sur (@GolAGolCSur) May 25, 2025

Hambre y ambición

A José Juan Romero le preguntaban la razón por la que el Cádiz CF no había aspirado al ascenso siendo un recién descendido desde Primera. Su respuesta fue contundente: «Tal y como ha apuntado Gaizka Garitano, al Cádiz CF le hace falta rejuvenecer la plantilla. Le hace falta un perfil de futbolista con más hambre. Tiene una base, pero en Segunda es necesario contar con futbolistas con ambición, con ganas de crecer y comerse el mundo, más allá de los nombres».

José Juan Romero, segundo por la izquierda, este domingo en el plató de 'Gol a Gol'. CANAL SUR

Y el artífice junto a Edu Villegas del éxito ceutí no dudó en elogias a la estrella actual del Cádiz CF. Del futbolista malagueño dijo: «Ontiveros es muy bueno. No sé la razón por la que no está en la súper elite, pero tiene unas condiciones futbolísticas buenísimas».