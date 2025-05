El último encuentro de la temporada en casa. La despedida del Cádiz CF de la 24/25 de su afición. Una temporada para el olvido que ha devuelto a la máxima actualidad amarilla la necesidad urgente de dar un volantazo en el proyecto y tratar de recuperar la ilusión deportiva en un equipo que, en palabras del propio Garitano, cuenta con jugadores que «ya han acabado ciclo». El mercado de verano acecha y este domingo será sinónimo de despedidas, ya que habrá futbolistas que no vuelvan a defender el escudo cadista en la Tacita de Plata. Pero hay dos cosas que llegan al alma y tocan el corazoncito: Álex Fernández y Chris Ramos.

Sus respectivos futuros son todavía una inmensa incógnita. En el caso de Álex Fernández, el centrocampista nacido en Alcalá de Henares finaliza contrato este 30 de junio y, tal y como reconocía en Gol a Gol, ha estado aplazando la decisión, y recordó las palabras de Juan Cala en el balance del mercado de fichajes de invierno asegurando que sería el propio futbolista el que tomaría la decisión. «Es verdad que estaba muy centrado en cerrar la permanencia o, por lo menos, estar mucho más tranquilos. En estos próximos días tomaré la decisión de mi futuro», afirmaba.

«Necesito pensarlo todo bien, porque no creo que fuera el momento, dada la situación colectiva que teníamos. Estábamos en una situación complicada, creo que habría sido muy egoísta ponerme yo a hablar con el club sobre mi futuro, tal y como estábamos. Me gustaría sentarme con el club, siempre lo he hecho, ir de cara, ir de la mano de ellos. Saber la opinión de ellos, porque necesito saber la opinión del club en caso de querer continuar los dos«. De momento, Álex Fernández no se ha pronunciado acerca de su futuro y, tras ocho temporadas en el Cádiz CF, podría despedirse de la afición en el encuentro contra el Huesca.

Por otro lado, Chris Ramos. El delantero gaditano ha llegado a la recta final del campeonato lesionado y envuelto en rumores acerca de una posible salida del conjunto amarillo. La realidad es que el ariete cambió su representación hace unos meses y vería con buenos ojos aceptar un nuevo desafío. Uno de los destinos más sonados es el de Estados Unidos y la MLS, una opción que se vería muy favorecida gracias a la nacionalidad estadounidense que posee el máximo goleador del Cádiz CF este curso junto a Javier Ontiveros.

«Los dos jugadores que nos han sostenido, aunque el trabajo colectivo ha sido bueno, han sido Chris y Ontiveros. Son dos futbolistas que están siendo futbolistas importantes y claro que me gustaría tenerlos la próxima temporada pero habría que ver lo que quieren ellos y el club. Yo puedo dar mi opinión pero Chris y Ontiveros son dos jugadores que me gustan mucho«, manifestaba Garitano en la rueda de prensa previa, que no descartaba la presencia del delantero ante el Huesca. «Quiere estar el domingo. Ha entrenado aparte durante la semana y veremos si puede ayudarnos. En base al entrenamiento de este sábado veremos si puede entrar en la convocatoria o no».

Por lo tanto, este domingo podría ser un domingo de despedidas dolorosas y pasionales en el césped del estadio del Cádiz CF. Más allá de todos los movimientos y salidas que deben producirse, Álex Fernández y Chris Ramos son dos jugadores que sí tienen su hueco ganado en el corazón de los cadistas.

