Álex, su hermano y su futuro incierto en el Cádiz CF

Álex Fernández ha sido el protagonista invitado en la noche del pasado domingo del programa de Canal Sur Gol a Gol. Allí, en los estudios sevillanos de la tele regional, el madrileño ha sido el representante de un vestuario de donde tienen que salir muchos jugadores para la siguiente campaña. Independientemente de ello, el capitán amarillo estuvo a la altura y representó medianamente bien el sentir de una afición que aún se explica el motivo de tanta celebración por la victoria 'in extremis' ante el Almería del pasado viernes. Por mucha remontada que hubiera...

Álex es el jugador cadista que lleva más años dentro de la caseta y este mes de junio vuelve a cumplir contrato. En su cabeza le gustaría compartir vestuario alguna vez con su hermano Nacho, pero antes tiene que hablar con Manuel Vizcaíno para conocer la idea del club en una reunión que se celebrará «en los próximos días».

Así lo expuso el de Alcalá de Henares. «La verdad es que es una decisión que he estado aplazando. No voy a decir nada que no se haya dicho. Juan Cala dijo, hace un par de meses, que yo sería en el Cádiz CF lo que yo quisiera ser. Que yo tomaría la decisión. Es verdad que estaba muy centrado en cerrar la permanencia o, por lo menos, estar mucho más tranquilos. En estos próximos días tomaré la decisión de mi futuro», dice otorgándose la capacidad de decidir apoyándose en las palabras de uno de los responsables del área deportiva.

«Necesito pensarlo todo bien, porque no creo que fuera el momento, dada la situación colectiva que teníamos. Estábamos en una situación complicada, creo que habría sido muy egoísta ponerme yo a hablar con el club sobre mi futuro, tal y como estábamos», manifiesta un jugador que cumplirá 33 años en octubre del 25.

Su ida la tiene «más o menos la tengo clara», pero antes debe saber también lo que piensa el que manda, o sea, el presidente. «Me gustaría sentarme con el club, siempre lo he hecho, ir de cara, ir de la mano de ellos. Saber la opinión de ellos, porque necesito saber la opinión del club en caso de querer continuar los dos».

El principal oponente del Cádiz CF, en el caso de que el club lo quiera renovar, es su hermano, el exmadrista Nacho, hoy en Catar. «Creo que cada temporada que pasa es más complicado, pero no pierdo la esperanza», dice en referencia a unir sus caminos. «Me encantaría estar con mi hermano para mí es mi héroe, mi ídolo. Lo es todo para mí a todos los niveles. Pero bueno, sabemos que nuestras carreras profesionales han ido separadas y cada uno toma sus propias decisiones».

¿Y si el camino fuera al revés?, es decir, que su hermano se venga a Carranza. «Me encantaría, me encantaría. Si eso fuera viable, me lo traería sin dudarlo», dice desde la controlada ingenuidad.

El Betis

Hace unos años, estando en Primera, se rumoreó con fuerza el interés del Betis por hacerse con sus servicios, algo que a Álex le sigue doliendo. «Es un tema pasado y en el pasado lo quiero dejar. A nivel personal, cuando salieron tantos rumores, fue un tema que me hizo daño porque molestó mucho en Cádiz; hubo gente que no se lo tomó bien. Y bueno, estoy en el club de mi vida; he disfrutado muchos años y voy a seguir disfrutando».

Para el recuerdo quedó unas imagénes grabadas por el programa en la que se encuestaba a una serie de aficionados cadistas que acudían al Cádiz -Almería del pasado viernes y a los que se les preguntaba si Álex debía seguir un año más en el club. «Los hay peores», contestó un seguidor sin filtro y con razón alguna. La cara de Álex, aguantando el tipo, era un poema.