Pongan fin a este suplicio (Previa)

Que esto acabe ya, por favor. Eterna está siendo la temporada para un Cádiz CF que partía con galones para volver a Primera, pero que desde bien pronto dejó claro que no estaba preparado para afrontar esos retos. Tan pronto se supo que ya en la primera jornada sufrió un duro correctivo del Zaragoza, equipo que hoy por hoy sigue luchando por no descender.

Este Cádiz CF está para lo que está. Y gracias. Menos mal que tiene a un paso asegurar la permanencia en LaLiga Hypermotion. Un premio que sobre el papel puede parecer insignificante, pero que es auténtico oro visto lo visto este curso. En otra temporada en la que los del pozo hubiesen apretado más, el equipo gaditano estaría ahora pasando un autentico calvario para salvarse. Mal de muchos, consuelo de tontos. Así es, pero menos mal que es así.

Todo ha quedado en un aviso. Menos mal. Un aviso que hay que tomar con la importancia que tiene. Que se lo digan al filial, que esta vez sí se quemó después de jugar con fuego varias veces. El filial y más equipos de la cantera. Un fiel reflejo de una campaña horripilante.

Al Cádiz CF le queda amarrar cuanto antes la permanencia. Bajar parece bastante improbable, pero cuanto antes se evite el problema, mejor que mejor. Y es que cosas peores se han visto.

¿Y el Almería?

Hasta estas alturas de la previa no hablamos del Almería y esa es la peor noticia de todas. Tan negativa que el partido de esta tarde - noche (20.30 horas) poco transmite en Cádiz, salvo que el que hable de ello sea Gaizka Garitano, quien se juega finiquitar cuanto antes este curso y dejar la mejor imagen posible para no empezar con un lastre importante el siguiente ejercicio. Él, salvo sorpresa, continuará porque le queda un año más de contrato.

«Lo que queda es muy importante para mí, por eso no quiero hablar del año que viene», aseguraba el entrenador vasco este jueves en la previa del Cádiz - Almería. Para él sí lo es, pero para el resto...

Y es que el cadismo está hastiado, desencantado y achicharrado de una situación que se prolonga durante meses y meses. Por eso le es indiferente que sea Caro el que defienda la portería en lugar del sancionado David Gil. O que entre Fali, Kovacevic y Víctor Chust se disputen dos de los tres puestos en el centro de la zaga para detener a Luis Suárez, quien lleva más de 30 goles oficiales esta temporada (uno de ellos al Cádiz CF).

El Cádiz CF se vuelve a ver las caras con el Almería. ARABA PRESS

Colocar a Iza o Zaldua en la derecha, saber si Rubén Alcaraz regresará al once titular para que se sienten Moussa Diakité o Álex, incluso si un Ontiveros a medio gas entra de inicio tampoco quitan el sueño al aficionado amarillo.

Que Mario Climent siga aportando por la banda izquierda deja algo de esperanza de cara al futuro, mientras Sobrino se afianza en la derecha y Melendo trata de poner algo de claridad arriba. Asuntos menores. Como también lo son que Roger Martí siga con su racha o Chris Ramos pueda jugar.

Pendiente de otras cuestiones

El cadismo, por desgracia, no está pendiente de eso. El cadismo está más pendiente de conocer cuántos de los jugadores de la actual plantilla no van a seguir la próxima temporada, ya que si siguen más de la mitad nada habrá cambiado. No se han ganado la continuidad.

Al menos, eso sí, el encuentro tendrá el aliciente de ver que el rival sí se juega algo (algo que no pasará la próxima semana en Ferrol ante el Racing, ya descendido). El Almería, que llega con Rubi teniendo que hacer descartes obligados, se presenta bastante recuperado en La Tacita de Plata. Lo hace desde la sexta plaza (esa que ya no puede alcanzar matemáticamente el Cádiz CF) y con alguna opción de optar a los dos primeros puestos. Resumiendo, lo mismo a lo que tendría que haber aspirado el Cádiz CF.

La Previa del Cádiz CF - UD Almería LaLiga Hypermotion. 39ª Jornada Cádiz CF: Caro - Iza, Víctor Chust, Kovacevic, Mario Climent - Moussa Diakité, Rubén Alcaraz o Álex - Sobrino, Melendo, Ontiveros - y Roger Martí.

Caro - Iza, Víctor Chust, Kovacevic, Mario Climent - Moussa Diakité, Rubén Alcaraz o Álex - Sobrino, Melendo, Ontiveros - y Roger Martí. UD Almería: Fernando - Marc Pubill, Kaiky, Edgar González, Centelles - Dion Lopy, Gonzalo Melero, Lucas Robertone - Sergio Arribas, Leo Baptistao y Luis Suárez.

Fernando - Marc Pubill, Kaiky, Edgar González, Centelles - Dion Lopy, Gonzalo Melero, Lucas Robertone - Sergio Arribas, Leo Baptistao y Luis Suárez. Hora: 20.30 (LaLiga Hypermotion TV).

20.30 (LaLiga Hypermotion TV). Árbitros: Daniel Palencia Caballero, del comité vasco, como árbitro principal. A los mandos del VAR estará Aitor Gorostegui Fernández - Ortega, también adscrito al comité vasco.

Daniel Palencia Caballero, del comité vasco, como árbitro principal. A los mandos del VAR estará Aitor Gorostegui Fernández - Ortega, también adscrito al comité vasco. Estadio: Antiguo Carranza.

Lo único positivo de todo esto es que ahora hay tiempo suficiente para formar un equipo en condiciones, con verdaderas aspiraciones de ascenso. Todo lo que no sea eso seguirá minando la moral de un cadismo demasiado harto. El gran temor es que la ilusión siga siendo nula. Y ahí está el gran problema.