Rubi: «Me cuesta mucho ganar a los equipos de Gaizka»

Llega el Almería en un buen momento a su cita ante el Cádiz CF y Rubi, un experto en estas lides, no quiere dejar pasar el momento. A fin de cuentas, el entrenador barcelonés del equipo andaluz ya sabe lo que es subir a Primera con el Huesca y con el propio Almería.

«Tenemos cuatro partidos determinantes. El del Cádiz CF es el primero y el discurso va a ser el mismo para intentar alcanzar las dos primeras plazas, cosa que es difícil, o para amarrar el 'play off' de ascenso», empezó señalando Rubi en la previa del Cádiz - Almería de este viernes a las 20.30 horas en tierras gaditanas.

A la hora de preparar la cita fue claro: «Tenemos un planteamiento para este encuentro, pero guardo las cartas para que el rival no tenga facilidades. El 'staff' contra el que nos enfrentamos mañana conoce muy bien a nuestros futbolistas y la categoría. Me cuesta muchísimo ganarle porque sus equipos compiten muy bien. La dificultad es grande, pero espero solventarla porque nos jugamos mucho».

Y es que, pese a la clasificación del Cádiz CF, Rubi no se fía de los amarillos. «El Cádiz CF tiene una plantilla excelente, con muchas variedad de jugadores atacantes que suman muchos minutos en Primera», señaló. Y añadió el técnico de Vilassar de Mar (Barcelona): «Gaizka Garitano siempre tiene un guion preparado. Además ellos nada más que han perdido un partido de diez en casa con él y fue ante el líder. Sólo han recibido un gol en cinco encuentros allí y en su estadio son fuertes».

Cádiz CF y Almería se vuelven a ver las caras sobre el rectángulo de juego. ARABA PRESS

Tal es su buen concepto del entrenador del Cádiz CF que aseguró sobre el técnico vasco: «Con él es interesantísimo hablar de fútbol. Cuando los que le rodean hablan cosas bien de él es por algo. Merece estar como mínimo en esta categoría».

Y todo ello teniendo formas diferentes de entender el juego. «No todos los equipos apuestan por la posesión. Los hay que aguardan su momento para aprovechar los espacios y las carreras largas. Por ejemplo, aquí tuvo el Cádiz CF tres ocasiones muy claras y fueron idénticas a la contra».

Complicaciones a domicilio

Si algo no se le da bien al Almería esta temporada son los encuentros a domicilio. Entre otras razones porque encaja bastante. «Hemos dado muchas caras distintas a domicilio. Es difícil saber cómo va a responder el equipo. No hemos quedado nunca 0-0 a domicilio y 0-1 en Tenerife nada más que yo recuerde. Al menos tenemos que conseguir dos goles e ir a por más para que los errores y despistes defensivos no nos penalicen tanto», avisó Rubi.

Aunque tiene claro que no cambia el guion. «No podemos ir en contra de las virtudes del equipo. Hay que explotarlas porque puede ser decisivo. Arriba vamos a tener nuestras opciones, pero atrás tenemos que trabajar mucho y no cometer errores no forzados», matizó.

Dicho esto, Rubi se centró en ganar este viernes en La Tacita de Plata. «Agradezco a nuestros aficionados que van un viernes, día laborable, a Cádiz. Sabemos del esfuerzo que hacen y espero que puedan volver con la sonrisa en sus labios», aseguró.

Con la ayuda de otros

«Estamos casi obligados a hacer los doce puntos. Para eso hay que ganar en Cádiz», continuó Rubi. «Para ascender directamente necesitamos hacer eso y que equipos de media tabla nos puedan echar un cable», destacó.

Difícil es pero no imposible. «En las últimas temporadas se dan más cosas de ver competir bien a ese tipo de equipos. Sin ir más lejos, el Cartagena viene de ganar al Racing de Santander. El colista al mejor visitante de la categoría. Eso da profesionalidad, respeto y valor a la categoría», aclaró. Al tiempo que apostilló: «Ya nos pasó y dejamos fuera del 'play off' al Sporting, se metió el Rayo Vallecano y al final ascendió».

Para terminar dejó claro: «Creo que la UD Almería debería estar más arriba en la clasificación. El Cádiz CF era un candidato claro a estar entre los seis primeros y no será así. Es algo que todos los años pasa. Al final la clasificación marca la realidad. El Elche, sin ir más lejos, merece ir líder pero esto no ha acabado».