Garitano: «Lo que queda es muy importante para mí, por eso no quiero hablar del año que viene»

Restan solo cuatro jornadas para que esta tediosa Segunda División en la que el Cádiz ha cuajado una actuación desastrosa en las 38 jornadas que se han disputado. Una imagen que por mucho que se mejore no va a maquillar una campaña horrible que ha dejado a un equipo que venía de Primera sin opciones en toda la temporada de luchar por el ascenso.

Más allá de ello, tres de los cuatro partidos que quedan son ante rivales de la zona alta, comenzando por un Almería que seguro lo pondrá complicado porque está luchando por subir, como es normal. «Tenemos enfrente un rival con jugadores en ataque muy buenos. Están luchando por estar en el 'play off', esperamos uno de los mejores equipos de la categoría. Queremos hacer un buen partido como el último que hicimos en casa, estamos solidos como local y tenemos que quitarnos el mal sabor de boca del partido en Córdoba», reconoce el entrenador del Cádiz CF Gaizka Garitano.

El míster cadista entiende que su equipo debería haber estado más arriba en la clasificación, sin olvidar lo de siempre, cómo estaba cuando él aterrizó en tierras gaditanas. «Estamos a nueve puntos del decenso y cogimos este equipo en descenso. Es normal que la exigencia sea estar más arriba, no estamos contentos, y lo que queremos es ganar partidos para estar más arriba. Cuando estábamos en decenso seguramente ahora estaríamos encantados de estar en esta situación pero es verdad que la racha buena que hemos tenido no se ha sostenido. Nos hemos ido quedando fuera de esas opciones de estar más arriba, teniendo en cuenta que habríamos tenido que hacer puntos de los dos primeros pero no hemos sido capaces«, señala.

En diferentes partidos el entrenador está modificando el once con variaciones, caso de la suplencia de Chust las últimas semanas. «Todos los futbolistas están disponibles y hay mucha competencia en el equipo. Valoro el rendimiento de los jugadores y siendo yo el que más conocimiento que tiene y analizando muchas cuestiones pues tomo las decisiones. Tenemos opciones para los centrales y en cada partido podemos usar unos u otros«.

Para el entorno la actual temporada tiene ya poco interés, sin embargo no es menos cierto que para Garitano tiene su aquel entendiendo que su imagen puede ir a peor. «Me preguntais siempre por cosas de la temporada que viene y se está perdiendo lo que es esta temporada. Estoy volcado con el día a día, me preocupa dar una imagen más competitiva del equipo. No voy a contestar cosas del año que viene porque lo que queda es muy importante para mí. Luego cuando acabe esta campaña decidiremos el futuro y las cosas pero antes tenemos que acabar bien esta Liga«, explica.

Cuestionado por el ambiente y la situación de la afición con el equipo, Garitano reconoce que no está la cosa para pedir cosas. «En casa la gente siempre nos ha apoyado. Necesitamos la ayuda del público y la gente, pero es más el equipo el que tiene que ayudar a la afición. La corriente tiene que ser desde dentro hacía fuera. Estamos haciendo buenos partidos en casa y la gente nos da pero tienen que ver que el equipo va a dar el nivel y si lo damos desde el campo lo van a agradecer. En Córdoba empatamos el partido con uno menos y notamos el apoyo de nuestro público presente allí«, concluye.