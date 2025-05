El Cádiz CF evita su enésimo bochorno (2-1)

El Cádiz CF ganó 'in extremis' a un Almería con nueve jugadores

El Cádiz CF firmó la salvación con una remontada tremenda, evitando así su enésimo bochorno de la temporada. Esta vez no podía sacar ni el comodín del árbitro, ya que jugó frente a un rival que estuvo más de una hora con un jugador menos y casi todo el segundo tiempo con apenas nueve hombres. Por quedarse se quedó sin su entrenador.

El Almería iba a ganar con un gol de Gonzalo Melero, que marcó cuando ya estaba en inferioridad su equipo. Era el enésimo bochorno de un Cádiz CF. Todo estaba decidido hasta que apareció Ontiveros para que Carlos Fernández se estrenara esta temporada. Después, en una contra meteórica, Víctor Chust hizo el segundo cuando todo el Almería estaba arriba en un córner.

Y eso que a priori poco aliciente tenía el encuentro para un cadismo poco entusiasmado con el duelo. Tal es el hartazgo de la bendita afición cadista que apenas algo más de 13.000 espectadores se acercaron al escenario de la cita. El ejemplo más claro del hastío por todo lo que rodea al club.

Desde el principio se enlazaban los cánticos por la forma de llevar el club por parte de Manuel Vizcaíno y Rafael Contreras. Nada nuevo, lo que viene siendo ya una costumbre. Esta vez, eso sí, acompañados de 'billetitos' con el rostro del presidente.

Tres variaciones hizo Gaizka Garitano en el once titular. Una era obligada (la de Caro por el sancionado David Gil en la portería), mientras que el técnico vasco dio entrada al recuperado Rubén Alcaraz por Moussa Diakité y a De la Rosa para dar descanso a Ontiveros, suplente esta vez. El resto repitió pese a la derrota en Córdoba, sin cambios en la línea defensiva ni en el ataque, donde Melendo y Roger Martí se quedaron al frente.

Quienes no entraron en la convocatoria fueron Gonzalo Escalante ni Chris Ramos, pero sí Fede San Emeterio, que fue suplente.

Como adversario llegaba un Almería que no movía ficha. Rubi confiaba en los mismos once jugadores que golearon al Eldense (5-0). Es decir, el colombiano Luis Suárez y diez más, pero diez que no eran diez del montón para Segunda. Ahí estaban Gonzalo Melero, Nico Melamed, Arribas, Leo Baptistao... Mucha pólvora arriba.

Los dos equipos marcaron territorio a las primeras de cambio. Primero fue Sobrino el que vio la cartulina amarilla y después la recibió Dion Lopy, que jugó con fuego durante muchos minutos. En esas se pidió un penalti tras remate de Rubén Alcaraz en el área almeriense que quedó en nada.

No se amilanó el equipo de Gaizka al principio y plantó cara por la banda izquierda. Allí se atrevían De la Rosa y Mario Climent, aunque sin terminar de rematar las acciones, tal y como sucedió cuando en un centro del lateral se quedó Sobrino a un palmo del remate a puerta.

En el primer aviso serio del Almería estuvo Rubén Alcaraz atento para evitar el peligro. Fue lo poco que hizo hasta la media hora un equipo, el de Rubi, del que se esperaba mucho más.

Expulsión a favor y gol en contra

El Cádiz CF había perdido fuelle, aunque todo parecía cambiar a la media hora cuando Kaiky, que la temporada pasada empató la cita entre ambos en el epílogo cuando jugaban en Primera, fue expulsado con roja directa. Roger Martí enfilaba la portería de Fernando y el defensa brasileño le trababa. Con uno más desde el 30'. Pintaba bien el panorama.

Teóricamente todo se ponía de cara cuando llegaba el desastre. El Almería sacaba un córner y en el primer chut a puerta se adelantaba en el marcador. Gonzalo Melero se libraba del marcaje de Mario Climent y de cabeza batía a un Caro que hizo la estatua. Un jugador más y un gol en contra. Ver para creer. Se hacía bueno el dicho del mítico Helenio Herrera.

La única ocasión de peligro que creó el Cádiz CF hasta marcharse al descanso fue un remate de cabeza de De la Rosa, tras centro de Zaldua, que no vio puerta. Para entonces ya había puesto Rubi a Pozo por Arribas.

Lo mejor de todo fue que no llegó el 0-2 en la primera mitad. Leo Baptistao la tuvo dos veces en sus botas, pero Caro y el desatino del ariete sudamericano dieron una vida extra a un Cádiz CF desquiciado que era un juguete roto en las manos del Almería.

En bandeja con otra expulsión

La respuesta del entrenador del Cádiz CF fue dar entrada en la segunda mitad a Brian Ocampo y Ontiveros por Sobrino y De la Rosa. El uruguayo se situaba en la banda izquierda y Ontiveros cogía la batuta. El malagueño tomaba el mando y el inicio era trepidante. Primero asistió a Kovacevic, que remataba alto. Después hacía trabajar a Fernando.

La respuesta del Almería a la contra la evitó Caro con reflejos y en el siguiente aviso del Cádiz CF era expulsado con otra roja el recién entrado Bruno Langa, sustituto de Nico Melamed. El mozambiqueño se marchaba en el 50' al cortar una llegada de Roger Martí. A Rubi se lo llevaban los demonios en una acción tan rigurosa. Ahora al Cádiz CF no le quedaban excusas. Esta vez ni las arbitrales.

Con dos jugadores más metió el Cádiz CF a su rival en el área. O al menos eso intentaba. Kovacevic trató de cazar algo por ahí sin premio. Sin embargo, y por increíble que parezca, lo que casi llegó fue el segundo de Melero.

A Gaizka se le ocurrió meter a Carlos Fernández por si así se estrenaba esta temporada, pero el que se quedó cerca del empate fue Brian Ocampo. También lo intentaron Mario Climent y Roger Martí, aunque siempre sin encontrar los tres palos. La portería se hacía pequeña para unos jugadores a los que todo le sale al revés.

Cádiz CF 2 UD Almería 1 Ficha Técnica Cádiz CF: Caro - Zaldua (Iza, 82'), Kovacevic, Fali (Víctor Chust, 69'), Mario Climent - Rubén Alcaraz, Álex - Sobrino (Brian Ocampo, 46'), Melendo (Carlos Fernández, 61'), De la Rosa (Ontiveros, 46') - y Roger Martí.

Caro - Zaldua (Iza, 82'), Kovacevic, Fali (Víctor Chust, 69'), Mario Climent - Rubén Alcaraz, Álex - Sobrino (Brian Ocampo, 46'), Melendo (Carlos Fernández, 61'), De la Rosa (Ontiveros, 46') - y Roger Martí. UD Almería: Fernando - Marc Pubill, Kaiky, Edgar, Centelles - Dion Lopy, Gonzalo Melero (Robertone, 82') - Arribas (Pozo, 38'), Nico Melamed (Bruno Langa, 46'), Leo Baptistao (Radovanovic, 66') - y Luis Suárez.

Fernando - Marc Pubill, Kaiky, Edgar, Centelles - Dion Lopy, Gonzalo Melero (Robertone, 82') - Arribas (Pozo, 38'), Nico Melamed (Bruno Langa, 46'), Leo Baptistao (Radovanovic, 66') - y Luis Suárez. Gol: 0-1: Gonzalo Melero (33'); 1-1: Carlos Fernández (95'); 2-1: Víctor Chust (97').

0-1: Gonzalo Melero (33'); 1-1: Carlos Fernández (95'); 2-1: Víctor Chust (97'). Árbitros: Daniel Palencia Caballero, del comité vasco, como árbitro principal. A los mandos del VAR estará Aitor Gorostegui Fernández - Ortega, también adscrito al comité vasco. Roja directa a Kaiky en el 30', a Bruno Langa en el 50' y a Rubi en el 68'. También fue expulsado Nico Melamed al terminar el encuentro. Vieron cartulina amarilla los locales Fali, Víctor Chust, Sobrino y Ontiveros, y los visitantes Fernando, Pozo, Dion Lopy y Gonzalo Melero.

Daniel Palencia Caballero, del comité vasco, como árbitro principal. A los mandos del VAR estará Aitor Gorostegui Fernández - Ortega, también adscrito al comité vasco. Roja directa a Kaiky en el 30', a Bruno Langa en el 50' y a Rubi en el 68'. También fue expulsado Nico Melamed al terminar el encuentro. Vieron cartulina amarilla los locales Fali, Víctor Chust, Sobrino y Ontiveros, y los visitantes Fernando, Pozo, Dion Lopy y Gonzalo Melero. Incidencias: En torno a 13.148 espectadores en el Antiguo Carranza, con importante presencia de seguidores del Almería.

Así se podían llevar dos días completos que el gol no iba a llegar. Entre centros laterales y disparos lejanos parecía imposible.

El Cádiz CF regalaba a sus aficionados otro sofocón. El enésimo en un curso lamentable. Hasta que el fútbol lo cambió todo en un final de infarto, con Ontiveros haciendo que Carlos Fernández se estrenara este curso. Después del empate, con todo el Almería en un córner en el área del Cádiz CF, Víctor Chust hizo el 2-1 a la contra.

Radovanovic pudo empatar la cita en la última jugada, pero Caro lo evitó y el Cádiz CF ató la permanencia. Eso, sin embargo, no puede tapar las vergüenzas de una temporada para el olvido.

