Luis Suárez, «un jugador determinante» al que Rubi no dará descanso en Cádiz

Rubi tendrá que hacer descartes antes de viajar a Cádiz. El entrenador del Almería tendrá el bendito problema de tener que decidir. Así lo ha confirmado este jueves en la rueda de prensa previa a la cita.

«25 o 26 futbolistas están disponibles y alguno se quedará fuera. Chumi, que tenía una lesión en el cuádriceps, se ha recuperado y está disponible, pero eso no quiere decir que vaya a viajar. Habrá que hacer dos o tres descartes», avisaba Rubi.

En cuanto a Lázaro Vinicius señalaba: «Intentamos ajustar un poco más su aspecto físico y técnico para que pueda llegar de la mejor manera posible al final de la temporada».

🔴 En directo | Rubi comparece ante los medios de comunicación en la previa del #CádizAlmería.



⌚️ 16:00 h. — UD Almería (@U_D_Almeria) May 8, 2025

Un 'killer' intocable

Pero si algo tenía claro el entrenador del Almería es que Luis Suárez va a jugar en Cádiz como titular. El delantero colombiano del Almería está apercibido, pero estará en La Tacita de Plata. «Tenemos cuatro o cinco jugadores apercibidos. Él es muy determinantey no me planteo darle descanso al inicio de los encuentros. Durante los transcursos de los encuentros actúo en función de lo que voy notando», aclaraba Rubi.

Y terminaba señalando: «Su comportamiento está siendo extraordinario. Asumo algún riesgo, pero me planteo muy poco sustituir a Luis Suárez en algún encuentro». No todos los equipos tienen un jugador que lleve más de 30 goles en una misma temporada (entre LaLiga y la Copa del Rey). El Almería sí y el Cádiz CF ya lo sufrió en la primera vuelta desde los once metros.