A nadie se le escapa que la temporada del Cádiz CF en LaLiga Hypermotion es decepcionante. Un equipo que venía de estar durante cuatro temporadas consecutivas en Primera tenía como objetivo el retorno inmediato a la máxima categoría del balompié nacional, pero desde el primer momento quedó claro que no iba a ser así.

Irregular desde el principio, el Cádiz CF tuvo que luchar en la zona baja. Tal fue así que entró en la zona de descenso y eso le costó el puesto a Paco López, su primer entrenador de la temporada.

Todo parecía cambiar con la llegada de Gaizka Garitano, que enderezó el rumbo y consiguió encadenar una serie de encuentros sin perder hasta acercarse a la zona del 'play off' de ascenso. Pero todo fue un espejismo y hoy por hoy el objetivo es atar cuanto antes la permanencia en LaLiga Hypermotion. Todo lo demás es una utopía.

Llegado a este punto es hora de analizar qué ha pasado y ahí, indiscutiblemente, mucho tienen que ver los jugadores de los que se esperaba mucho y no han dado el paso al frente. Mayoritariamente, esos veteranos que venían de la etapa de Primera y no han estado a la altura por unas u otras razones.

Los grandes señalados del Cádiz CF en una temporada muy convulsa son los siguientes:

La portería

La portería del Cádiz CF estaba cubierta por dos guardametas llamados a luchar por la titularidad. Caro empezó siendo el titular, pero el aciago estreno ante el Zaragoza (0-4), le pasó factura.

David Gil ha completado grandes actuaciones con errores puntuales que cuestan puntos. Esta temporada sí ha sido al fin titular, aunque se esperaba un poco más de un portero que, eso sí, muchas veces ha estado desasistido por su defensa. Sobre todo en la primera vuelta de la competición.

La defensa

El 'Titán' era uno de esos jugadores llamados a tirar del carro de este Cádiz CF, pero su temporada ha dejado mucho que desear. El experimentado central valenciano está muy lejos de su mejor versión.

Aquejado continuamente de lesiones, Fali ha tenido muchas oportunidades durante el curso. Primero con Paco López y después con Gaizka Garitano. Sin embargo, Bojan Kovacevic ha hecho méritos más que sobrados para ocupar su puesto junto a Víctor Chust en el centro de la defensa.

Tan bajo ha sido el rendimiento del 'Titán' que hasta Iker Recio fue el elegido en Tenerife para relevar al internacional Kovacevic.

Fali no ha estado fino, no se ha compenetrado bien con Víctor Chust atrás y, por si fuera poco, ha tenido enfrentamientos con la grada. Así ocurrió el día del Cádiz - Oviedo cuando las cámaras de televisión cazaron al valenciano dirigiéndose en actitud desafiante al público.

Pese a todo, Manuel Vizcaíno renovó el pasado mes de diciembre a Fali hasta 2028. Una decisión incomprendida por un amplio sector del cadismo porque este Fali no es el Fali que encandiló a la afición gaditana.

Fali no ha estado al nivel de antaño. ARABA PRESS

El caso de Fali es el más notable en la defensa, aunque no es el único. Por ejemplo, Luis Hernández no ha estado presente en ningún encuentro esta temporada. Primero porque no tenía ficha y desde enero porque sigue sin reaparecer. Todo ello se debe a una grave lesión que deja sin fútbol al defensa madrileño en la recta final de su carrera deportiva.

Lesiones que también han mermado a menudo a Zaldua, quien no ha sido titular indiscutible en las tres temporadas que lleva en la capital gaditana. Por ahora no ha sido renovado, como tampoco lo ha sido Iza, quien ha mejorado su pobre inicio.

Otros como Glauder, que acabaron diciendo adiós tras su paupérrimo papel, llegaron para completar la plantilla y en ningún caso tenían las tablas del valenciano.

El centro del campo

Preocupa mucho el papel de Gonzalo Escalante en este Cádiz CF. El centrocampista argentino había sido fundamental en la temporada 2022/2023, siendo uno de los grandes artífices de la permanencia tras llegar en el mercado de invierno desde el Cremonese. Entonces como cedido.

Sin embargo, Gonzalo Escalante es otro completamente distinto desde entonces, ya como propiedad del Cádiz CF hasta el 30 de junio de 2026. El curso pasado pasó muy de puntillas y esta temporada su labor ha sido oscura y secundaria. Ha jugado menos de mil minutos, apenas ha sido titular en diez encuentros oficiales y no es ni uno de los recambios habituales. Quién lo diría...

El papel del argentino Gonzalo Escalante es totalmente secundario en este Cádiz CF. ARABA PRESS

Luego está el caso de otro centrocampista como Fede San Emeterio. El cántabro lo da todo cuando juega, pero está mermado debido a sus continuas lesiones. Eso le ha pasado factura.

También se esperaba más de un jugador como Rubén Alcaraz, quien la temporada pasada fue de lo poco que se salvó del descendido Cádiz CF en Primera. Este curso ha sido titular con asiduidad, aunque su relevancia en el juego ha ido decreciendo. No está bien e incluso fue suplente en Riazor.

Álex, que sigue dando la cara cuando juega, es evidente que no es el futbolista que marcaba diferencias hace cinco años cuando el Cádiz CF subió a Primera.

Asimismo, Melendo ha demostrado su calidad a cuentagotas porque las lesiones le han masacrado. Al menos aporta algo de luz de cara al futuro.

Todo eso sin contar con Tomás Alarcón y, sobre todo, Kouamé. Jugadores de los que se esperaba muchísimo más y acabaron saliendo en el mercado de invierno con poco fútbol y muchos episodios para olvidar.

El ataque

Arriba son varios jugadores los que tenían que haber dado mucho más por su supuesto potencial. El caso más sangrante es el de Brian Ocampo, que nunca fue el mismo desde que se lesionó de gravedad en Primera.

El uruguayo, que la temporada pasada estuvo prácticamente en blanco, continuó en Segunda y no ha sido el líder que se esperaba. Más bien todo lo contrario. Algún gol, alguna jugada que destacar y pare usted de contar.

Temporada más que decepcionante la del charrúa, con contrato hasta el 30 de junio de 2026. El problema es que ya no tiene el cartel de antaño y ahora colocarlo en el mercado cada vez es más difícil.

Roger Martí apenas ha marcado cuatro goles oficiales con la elástica del Cádiz CF desde su llegada. ARABa PRESS

Como también es decepcionante el papel de Roger Martí. El 'Pistolero de Torrent' nada tiene que ver con el que marcaba goles por doquier en el Levante. Ha marcado cuatro dianas en dos temporadas y media en el Cádiz CF, tiene ya 34 años de edad, no suele ser titular y juega los últimos minutos. Otro futbolista que ha estado marcado continuamente por los problemas físicos.

A Carlos Fernández, que llegó como el delantero 'top', no se le puede achacar falta de trabajo. Ahora bien, se le piden goles y no ha marcado ninguno. Eso pasa factura por mucho que haga otras cosas sobre el rectángulo de juego. A jugadores como él no se le pude exigir lo mismo que a Mwepu, que no cuenta para el entrenador.

Después están los casos de jugadores como Sobrino y Chris Ramos, que también vienen de Primera, pero que aportan sacrificio e incluso goles. No están marcando diferencias, pero al menos cumplen.

Y menos mal que ha estado Ontiveros... Ontiveros y otros jóvenes como Kovacevic, Mario Climent, Moussa Diakité o De la Rosa (pese a sus lesiones) que han venido para sumar.

