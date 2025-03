Joseba Zaldua: «Hay que ir partido a partido, sin ponerse metas»

El Cádiz CF de Gaizka Garitano funciona tan bien que, incluso sufriendo una baja importante como la de Iza Cárcelen, el equipo es capaz de reponerse para continuar rindiendo a un gran nivel. Es el caso de Joseba Zaldua, un futbolista intermitente desde su aterrizaje en la Tacita de Plata y que ahora, tras la sanción sobre el portuense, está ofreciendo un nivel muy alto en la linea defensiva. Hizo un encuentro excelente en La Rosaleda y, ante el Granada, el donostiarra de fue de menos a más para volver a completar un partido a un nivel muy alto.

Le tocó bregar con Rebbach, una de las múltiples amenazas del Granada en el frente de ataque, y ayudó para que el equipo sumara una nueva portería a cero. Tras el encuentro, Zaldua atendió a los medios de comunicación para valorar la victoria, el momento actual del equipo y su futuro en el Cádiz CF, ya que su relación contractual con los amarillos finaliza el próximo 30 de junio.

Balance del partido y asalto a la zona alta. «Contentos por los tres puntos ante un rival complicado. Llevamos dos partidos seguidos ganados y estamos en buena dinámica. No es momento de mirar a ningún lado. Hay que ir partido a partido, sin ponerse metas. Si seguimos haciendo las cosas como la estamos haciendo, tendremos opciones».

Estado de forma. «Llevaba mucho sin jugar de inicio. Estoy contento por encadenar dos partidos consecutivos. Intento hacer un buen trabajo en el día a día para cuando toque ayudar al equipo en todo lo que pueda».

Trayectoria en el Cádiz. «Es verdad que vine siendo importante en la Real, y aquí las cosas no han salido como uno desea. La lesión, el descenso... pero miro al día a día para seguir disfrutando con el fútbol. Trabajo para que las lesiones me respeten».

Renovación. «No he hablado nada con el club. Me centro en el presente. Cuando llegue el momento tomaremos la decisión que sea correcta. La ciudad y el club me tratan de maravilla, por mí ojala pueda seguir muchos años».