El reloj de la paciencia pasa por Carranza (Previa)

El reloj de la paciencia pasa este domingo por Carranza. Lo hace, además, a una hora intempestiva, incómoda, nada futbolera, puñetera. Habrá hambre en la grada y eso no va a beneficiar al ambiente que quiere un equipo que tiembla en cuanto sale de su dormitorio y le toca convivir con los demás inquilinos de la casa. Para colmo, el rival que hace visita no es el mejor. O sí, porque otro equipo que hace un fútbol de ataque y preciosista como lo era el Castellón le abrió al Cádiz CF todas esas opciones que desaparecen en cuanto se mide a un contrario que trabaja la defensa achicando espacios. Que tampoco es que los de Paco López brillasen en exceso, ojo, pero sí que agradecen más las defensas abiertas a otras más antipáticas.

A la espera de que este aburrido e insulso Cádiz CF manifieste a su gente el plan que tiene para salir del pozo de las preocupaciones se encuentra el entorno de un equipo que se pregunta si los hombres de Paco López saben a ciencia cierta qué deben hacer para respirar algo más que no sea la desidia que despiertas verlos jugar.

Porque resulta admirable que el personal que aún sigue yendo al estadio valore que puede tirar dos horas de su tiempo libre en ver un espectáculo que es manifiestamente mejorable. Una siesta reponedora, un homenaje con los amigos, un buen libro, una película potable o hasta una bonita discusión son excusas inmejorables con tal de esquivar el muermo que suele presentarse en Carranza cada vez que juega su equipo desde hace ya más de un año y medio. Es triste, y hasta los pesados de turno podrán tachar de anticadistas a todo aquel que prefiera hacer otra cosa antes que ir a un bodrio, pero los responsables de ese desapego no son precisamente esos abonados que se hacen el loco antes que enfilar sus pasos al estadio para aburrirse, no. Los culpables de esa desafección con el equipo andan por el palco y son los que han querido que su masa social se tenga que tragar una nueva temporada con la misma base de futbolistas que ya amargaron el último año en la elite. Y claro, esa apuesta por la prolongada continuidad del aburrimiento tiene lo que tiene. Y lo que tiene es lo que se ve cada partido que se da en La Laguna, un equipo soso y vulnerable que se atenaza ante la parsimonia de una grada anestesiada por cantidades industriales de sopor.

A un punto del descenso a Primera Federación y a diez del líder. Ese es el panorama que se ve antes de otro encuentro en casa. Llega el líder, el mejor visitante hasta el momento tras ganar todos sus encuentros fuera de Santander. Y llega para jugar contra el peor casero, un Cádiz que no sabe lo que es ganar en su estadio, donde acumula derrotas y empates ante la desesperanza de una afición que va al fútbol como el que va a un curso de concienciación para recuperar el carnet de conducir.

Lo peor de todo es que el verano trajo a Cádiz a un entrenador que reunía los aplausos de la mayoría. Quizás por ello se está teniendo tanta paciencia a pesar de que no hay un plan. Porque el aficionado cadista, ese valiente que se atreve a ir todavía, se sienta cada día en su localidad esperando que su equipo le diga algo, para bien o para mal, pero que le diga algo que piensa hacer más allá de balonazos a Chris Ramos, que por acabar este Cádiz ha acabado hasta con la potencia del bravo delantero cadista, que no pudo terminar el último partido en casa tras hacer más kilómetros que un senderista.

Puede que el perfil del adversario de este domingo sea el que mejor le pueda venir a este Cádiz atenazado y que en estos momentos depende en demasía de sus dos mejores jugadores, Ocampo y Ontiveros, una doble O con tanta calidad ofensiva como pasotismo defensivo. Y como Paco López no parece que vaya a replegar sus naves, la endeblez de su equipo será una constante para perjuicio de la defensa y la portería, las dos líneas que más ayudas necesitan de sus compañeros.

Es posible que el Cádiz pueda tener al mejor entrenador de la categoría, tan posible que pueda estar corriendo el riego de tener al peor en estas circunstancias. Porque este once pide solidez y bravura a gritos; solidaridad defensiva y empatía con los más débiles, que se sitúan detrás como bien saben todos los rivales a los que se ha medido hasta el momento. Caso omiso hará de todo ello Paco López, que seguramente no varíe mucho el once que sacó ante el Málaga aunque se espera la entrada en el mismo de Fali por Glauder, crucificado por su error en el gol de Dioni.

90'+10' 90'+9' 90'+9' 90'+8' 90'+8' 90'+8' 90'+7' 90'+7' 90'+7' 90'+7' 90'+6' 90'+6' 90'+5' 90'+5' Se reanuda el partido. 90'+5' 90'+4' El juego está detenido (Racing de Santander). 90'+4' 90'+3' 90'+1' 90'+1' 90'+1' El cuarto árbitro ha anunciado 9 minutos de tiempo añadido. 90' 90' 89' 88' 88' 88' 88' 87' 86' 86' 86' Se reanuda el partido. 85' El juego está detenido debido a una lesión Gonzalo Escalante (Cádiz). 84' 84' 82' 82' 81' 81' 79' 78' 78' 78' 76' Se reanuda el partido. 74' El juego está detenido debido a una lesión Jokin Ezkieta (Racing de Santander). 73' 72' 72' 72' 71' 70' 70' 69' 69' 68' 68' 68' 68' 68' 67' 67' 66' 65' 65' Se reanuda el partido. 64' El juego está detenido debido a una lesión Javi Castro (Racing de Santander). 63' 63' 62' 61' 61' 60' 59' 59' 59' 58' 58' 56' 56' 55' 55' 54' Se reanuda el partido. 54' El juego está detenido debido a una lesión Javi Montero (Racing de Santander). 53' 52' 52' 52' 52' 52' 50' 50' 50' 49' 49' 48' 48' 47' 45'+5' 45'+4' 45'+2' 45'+2' 45'+2' 45'+2' 45'+1' 45'+1' El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido. 45'+1' 45' 45' 43' 43' 42' 41' Se reanuda el partido. 41' El juego está detenido debido a una lesión Clément Michelin (Racing de Santander). 40' 38' 37' 37' 37' 36' 35' 35' 34' 34' 33' 33' 32' 32' 32' 30' 29' 29' 27' Se reanuda el partido. 27' El juego está detenido (Racing de Santander). 26' 26' 26' 25' 24' 24' 24' 24' 23' 23' 21' 21' 20' Se reanuda el partido. 19' 19' 19' El juego está detenido debido a una lesión Fali (Cádiz). 18' 17' 17' 16' 16' 16' 15' 15' 14' 14' 14' 13' 13' 11' 11' 10' 10' 10' 9' 9' 7' 7' 6' 4' 4' 4' 4' 3' 2' 2' 2' 2' 1' 1' 1' 1'