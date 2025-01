Cádiz - Racing de Santander, en directo: 0-1, resumen y ruedas de prensa

Nueva derrota del Cádiz que va de mal en peor. Un gol de Arana dio la victoria a un Racing práctico que fue más efectivo que el conjunto cadista.

Todo un Cádiz - Racing de Santander en Carranza que contamos en Canal Amarillo con la previa, el choque y todas las reacciones.

Buenos días cadistas!! Comenzamos con la previa del Cádiz vs Racing, saludos de Rubén López

Once del Cádiz. Vuelven Matos y Fali. Sale con David Gil, Iza, Fali, Chust, Matos, Alcaraz, Kouamé, Ontiveros, Ocampo, Carlos Fernández y Chris Ramos

La ha tenido el Cádiz ahora con un disparo de Sobrino al que no llega Carlos Fernández