Ontiveros se apaga y el Cádiz CF se resiente

Ontiveros no ha podido mantener su excelente ritmo en las últimas jornadas.

Ontiveros ha bajado su rendimiento en las últimas semanas y este Cádiz CF, que está cogido con pinzas, lo está notando bastante. Tanto que otra vez está el peligro del descenso ahí, algo que parecía ya superado en las últimas semanas.

La temporada de Ontiveros estaba siendo sensacional y gracias a eso el Cádiz CF había podido mantenerse con vida. El marbellí, que de largo ha sido el mejor jugador del equipo gaditano este curso, hizo que la escuadra amarilla no se hundiera aún más en la etapa de Paco López, donde estar en la zona de descenso pasó a ser lo habitual en varias jornadas.

Los goles, las asistencias y la enorme calidad de Ontiveros evitaron males mayores. Por si fuera poco, su fenomenal actuación durante el campeonato superó todos los límites cuando llegó Gaizka Garitano al banquillo del Cádiz CF. Con el entrenador vasco encadenó semanas sin perder el equipo gaditano, con Ontiveros al mando. Tanto que fue elegido mejor jugador del mes de febrero en LaLiga Hypermotion. Los partidos ante Cartagena, en casa, y Racing de Santander, en los Campos de Sport de El Sardinero, fueron claros ejemplos de ese potencial.

Javier Ontiveros es el mejor jugador del Cádiz CF esta temporada. ANTONIO VÁZQUEZ

Hasta diez goles ligueros (más otro en la Copa del Rey) ha marcado Ontiveros esta temporada. Es su mejor registro goleador desde que es futbolista profesional. Y claro, su nombre ha sonado desde entonces para jugar en Primera. No era para menos viendo su enorme potencial. Dobletes ante el Málaga en casa, en Anduva o exhibiciones como las de Santander han sido los mejores ejemplos.

El cansancio pasa factura

Sin embargo, la luz de Ontiveros se ha ido apagando y eso ha coincidido con el peor momento de la etapa de Gaizka Garitano en el Cádiz CF. El cansancio ha pasado factura al jugador andaluz y desde el mes de marzo pide a gritos un descanso.

Ontiveros (con contrato hasta 2028) deja detalles en algunos encuentros, pero no tiene la incidencia que tenía antes en su equipo. Desde ese momento nada más que ha ganado el Cádiz CF al Málaga (0-2) y al Granada (1-0) y ha acumulado tres derrotas (Albacete, Tenerife y Deportivo). Él no ha vuelto a marcar desde que lo hiciera en El Sardinero ante el Racing de Santander (2-3), no ha vuelto a ser decisivo y únicamente ha terminado desde entonces el encuentro en Tenerife. De hecho, en Riazor fue relevado a la hora de encuentro. Ni tan siquiera pudo demostrar su nivel en su vuelta a La Rosaleda, donde pasó desapercibido.

Ontiveros no pasa por su mejor momento de forma. ARABa PRESS

Su bajón, lógico por otra parte, lo ha notado muchísimo el Cádiz CF porque nadie ha podido sustituir al malagueño, que ha jugado en la mediapunta y en el extremo, pero sin el protagonismo de antaño.

Ontiveros se ha apagado y el Cádiz CF lo nota demasiado. Por el bien de los amarillos será necesario que vuelva porque se avecinan curvas.