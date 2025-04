Clasificación: el Cádiz CF se mete en un lío

De situarse a seis puntos del 'play off' de ascenso a Primera a quedarse a seis puntos de la zona de descenso a la Primera RFEF. Eso se jugaba el Cádiz CF en Riazor ante el Deportivo. Seguir ilusionándose con lo que parecía imposible o temer por un batacazo de los que hacen historia. Historia esta última conocida de sobra en La Tacita de Plata.

Ya había advertido Gaizka Garitano el pasado viernes que no estaba todo decidido. Y va a tener razón. En el sentido negativo, eso sí, porque el Cádiz CF perdió en Riazor ante el Dépor (1-0) y su distancia sobre el pozo se reduce ahora a seis puntos (más uno del 'goal average' particular sobre el Eldense). A nueve sigue el 'play off', con una jornada menos.

La diferencia entre una cosa y la otra estaba en ganar o perder en Riazor este domingo por la noche. En caso de empate, quedaba la zona noble a ocho puntos y el peligro del descenso a siete puntos. Tanto para Dépor como para Cádiz CF, pues ambos empezaban el encuentro empatados a 45 puntos.

Volver a ilusionarse por la zona de privilegio era posible (¡quién lo diría!) porque los equipos de la zona alta de la clasificación se dejaron muchos puntos esta jornada. Sin ir más lejos, el Huesca, que ahora es el sexto clasificado con 54 puntos, perdía 2-1 en El Plantío ante el Burgos, que ha pasado de estar coqueteando con el pozo a situarse a cinco puntos de los oscenses.

También se dejó dos puntos en el camino el Real Oviedo tras empatar 1-1 en Eibar. Un gol del guardameta armero Jonmi Magunagoitia en la última jugada llevó las tablas al marcador. Después de este resultado, los asturianos son quintos con 55 puntos.

Fuera del ascenso directo están Racing de Santander, tercero con 59 puntos, y Mirandés, cuarto con 58 puntos. Los cántabros perdieron 3-1 ante el Levante, mientras que los burgaleses se quedaron sin puntuar en La Romareda ante el Zaragoza (1-0).

A todo esto se une que la victoria del Granada ante el Almería en Los Cármenes (3-1) hace que el equipo nazarí vuelva a creer en sus opciones de éxito y, de paso, evite que la escuadra almeriense entre de nuevo entre los elegidos. Siguen los almerienses por delante de los granadinos, aunque con un único punto de margen. El Almería es séptimo con 53 puntos, a uno de la sexta posición, y el Granada es octavo con 52 puntos, a dos del sexto puesto.

Por encima de todos ellos están Levante y Elche, que hoy por hoy ascenderían de manera directa a la máxima categoría del balompié nacional. 62 puntos tiene el líder granota, pero los ilicitanos, con 60 puntos, pueden alcanzar la primera posición de la clasificación si este lunes ganan en el Estadio Martínez Valero al Racing de Ferrol.

Precisamente, el Elche es el próximo adversario del Cádiz CF en LaLiga Hypermotion. Y puede llegar como primer clasificado a La Tacita de Plata.

El Elche puede llegar líder a Cádiz. ARABA PRESS

No se dan por vencidos

En la zona baja parecía estar todo más o menos claro, pero ni mucho menos es así. Cierto es que Cartagena (17 puntos) y Racing de Ferrol (23 puntos y un encuentro menos) están prácticamente descendidos. Sin embargo, dos plazas quedan en el aire.

Muy difícil tiene la permanencia el Tenerife, pero Álvaro Cervera se ha empeñado en hacer la proeza. El reciente verdugo del Cádiz CF en el Estadio Heliodoro Rodríguez López encadenaba una nueva victoria en El Molinón ante el Sporting (1-3) y metía los asturianos en el lío. Además provocaba la destitución del entrenador Rubén Albés.

Todavía están lejos los 31 puntos del Tenerife, una distancia que no debe alarmar al Cádiz CF, pero más cerca se ven los 39 puntos del Eldense al ganar 0-1 en Cartagena.

Los azulgranas habían salido el sábado de la zona de descenso a la Primera RFEF, aunque volvieron a entrar un día después al ganar el Zaragoza al Mirandés en La Romareda (1-0). Los maños cuentan con 40 puntos, uno más que el Eldense, a uno del Sporting y a dos de equipos como Málaga y Castellón, que se ven envueltos en la lucha. Los malagueños al caer ante el Córdoba en La Rosaleda (0-1) y los castellonenses aunque empataron en Castalia ante el Albacete (2-2).

En resumidas cuentas, tres semanas consecutivas del Cádiz CF sin ganar. Un punto de nueve posibles y complicándose la vida desde la 14ª posición con 45 puntos.