Rubén Albés: «El Cádiz CF es de esos equipos que sabes que va a acabar arriba»

Séptimo clasificado llega el Sporting a su cita con el Cádiz CF, pero empatado a 19 puntos con Zaragoza, Castellón y Granada, equipos que están en la zona de 'play off' de ascenso a Primera. También con el Real Oviedo, que es el octavo clasificado después de caer en Cádiz hace una semana.

Su entrenador es Rubén Albés, quien se sienta en el banquillo local de El Molinón desde esta temporada. Uno de los muchos que sonó para ocupar ese puesto en el Cádiz CF, que finalmente cuenta como técnico con Paco López.

«El equipo llega bien. Volvemos a El Molinón después de tiempo sin hacerlo y tenemos ganas. En estas semanas, es muy importante que el público nos dé esa energía», señala el joven entrenador vigués, que se formó al cobijo de Benito Floro, Sergio Egea y Miguel Ángel Portugal como segundo entrenador.

«Será un duelo durísimo. Nos sentimos fuertes y aún más en El Molinón. Me saca una sonrisa imaginarme un Molinón a reventar porque la gente conecta con el equipo, el equipo conecta con la gente. Y mañana, siendo el partido que es, el rival que es, será otra vez así», augura el gallego.

🔌 "La afición y el equipo conectan". #RealSporting — Real Sporting (@RealSporting) November 1, 2024

Chris Ramos fue su discípulo en Lugo

Ahora bien, Rubén Albés tiene clarísimo un asunto: «El Cádiz CF es uno de los gallos de la categoría. Tiene futbolistas de mucho nivel, que son capaces de resolver encuentros, y un entrenador con experiencia en Primera y Segunda. Es uno de esos equipos que sabes que va a acabar arriba, aunque ahora mismo no está entre los primeros de clasificación».

Y puntualiza sobre el rival de este sábado: «De sus jugadores unos te desequilibran desde el regate, otros desde el pase. También cuenta con la velocidad y el remate de Chris Ramos, al que disfruté en Lugo, o el talento de Carlos Fernández. Eso nos condiciona cosas respecto a los centrales. Veremos qué Cádiz CF nos encontramos».

Chris Ramos fue discípulo de Rubén Albés en el CD Lugo. ARABA PRESS

Porque, a fin de cuentas, Rubén Albés asegura algo: «El Cádiz es peligroso sí o sí. Muchos de los partidos que jugó no tuvo ese punto de fortuna que hace falta. Todas esas situaciones que hay en torno a una posible destitución de un entrenador nunca es agradable. Desconozco si era una situación real o no, pero eso no les influye porque el Cádiz CF es igualmente peligroso».

En cuanto al exigente calendario entre LaLigaHypermotion y la Copa del Rey, donde el Sporting sigue vivo, Rubén Albés destaca: «¿Cómo preparamos los partidos con tan pocos días? Primero, trabajando duro durante la pretemporada y las semanas más naturales, con dobles sesiones, para poder cargar esa resistencia. Y estas semanas las dedicamos a recuperar y preparar cada encuentro. Todos los equipos compiten en las mismas situaciones o muy parecidas». Y añade: «A los futbolistas les gusta más jugar partidos que entrenar».

La DANA desde la distancia

Para terminar, el que fuese entrenador de Valladolid B, Celta B, UCAM, Hermannstadt, Lugo y Albacete se muestra preocupado desde la distancia por lo que ha pasado con la DANA en Valencia: «Mi familia está bien. Exactamente donde estaban no se vieron especialmente afectados por la DANA. Sí tengo amigos afectados a nivel material, con negocios y demás, pero en lo personal están bien. Es una desgracia lo que está ocurriendo».

No sin antes mandar un recado: «Me mandaron vídeos estos días y cuando te toca de cerca te llega aún más. Sólo espero que el Gobierno dé un paso al frente que hasta ahora no se ha dado y estoy convencido de que el Sporting también ayudará en la situación. Se está valorando la intención y se está trabajando en cerrar cómo hacerlo».