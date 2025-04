Deportivo - Cádiz, en directo: minuto a minuto y reacciones del partido de La Liga Hypermotion 24/25

Prueba de fuego importante para un Cádiz CF que quiere volver a ganar tras jornadas consecutivas sin conocer el triunfo. Un solo punto de seis posibles es el bagaje de un cuadro amarillo que necesita un triunfo ante un Deportivo de La Coruña que tiene los mismos puntos que el gaditano.

Sigue toda la previa, el encuentro con el minuto a minuto y las ruedas de prensa del choque de Riazor, de un Deportivo - Cádiz importante para el equipo de Gaizka Garitano.

Buenas tardes, comenzamos con el Deportivo vs Cádiz, saludos de Rubén López