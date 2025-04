Nueva prueba del algodón en Riazor (Previa)

Segunda prueba del algodón para el Cádiz en una semana. Si hace unos días, el pasado lunes, se enfrentaba en su feudo a un Eibar con los mismos puntos y empatados en la clasificación, este domingo se verá las caras con otro espejo del norte pero con acento gallego, ya que el Deportivo también comparte posición en la tabla e idénticos puntos, 45, que son los que suman armeros, coruñeses y gaditanos.

La prueba en sí no es otra que medir las carencias, las limitaciones, los topes de tres equipos que anidan en la zona media de la clasificación de una categoría que de hipertensión, como parecía que le llamaban estos últimos cuatro años que el Cádiz se ha pasado en el olimpo, tiene más bien poco. Al menos, claro está, para las aficiones cadista, vasca y deportivista.

El Cádiz, eso sí, visita un campo propicio para acercarse a golpe de tres puntos a los 50 puesto que el anfitrión de Riazor es el cuarto peor local de la clasificación. No se le da bien su estadio al Dépor y habrá que ver si los de Garitano saben usar esa circunstancia a su favor después de su última y decepcionante visita al Tenerife, donde sucumbió ante un equipo con hedor a descenso a Primera RFEF.

El caso del Cádiz es curioso porque arregló un tanto la dignidad sumando un empate a los pocos días frente a uno de su Liga, que esta no es otra que la mediocridad, la medianía, lo templado. Eibar y Cádiz demostraron los porqués de sus aburridas situaciones y exhibieron la solidez de dos equipos serios, pero muy alejados de la alegría.

Y si el conjunto armero simbolizó una buena prueba del algodón para medir las pocas virtudes del Cádiz, el siguiente que le espera al once amarillo es un calco del anterior puesto que por segunda semana consecutiva se enfrenta a otro par idéntico dado que el Deportivo se sostiene en mitad de la tabla con los mismos puntos y dinámica similar a los gaditanos.

Ambas escuadras han sufrido a lo largo de este curso las destituciones de los entrenadores en los que ambas directivas confiaron un proyecto que naufragó en esos equivocados comienzos y que ahora pagan sus sustitutos. Porque tanto Imanol Idiákez como Paco López tocaron el descenso para encender las alarmas que le dejaron sin trabajo y abrieron las puertas a Óscar Gilsanz y Gaizka Garitano, dos técnicos con números de 'play off' que pese a ello deben seguir remando para dejar las cosas como estaban.

Y en busca de esa definitiva tranquilidad se encuentra el entrenador cadista, que este pasado viernes abría la boca para recordar que todo es factible aún porque no considera que estén en tierra de nadie, sino todo lo contrario. En efecto, habló de 'play off', pero también de descenso. Y conociendo al orgulloso técnico vasco lo diría más por lo segundo que por lo primero. Solo hay que repasar su hemeroteca para saber por dónde van sus tiros.

Por eso mismo, porque ve posibilidades de tragedia se centra en seguir extinguiendo el fuego a base de trabajo y de un discurso lleno de responsabilidad hacia sus jugadores para que a estos ni se les pase por la cabeza la posibilidad de flojear.

Nueve puntos separan al Cádiz tanto del descenso como del 'play off', pero las sensaciones que da este equipo es que no tiene capacidad para escalar, solo para mantenerse siempre y cuando no pierda el pie o desbarre, algo que ya se ha visto que le puede suceder tal y como se vio hace dos semanas en el Rodríguez López de Tenerife. Así pues, la intensidad se presupone en un equipo que saltará al verde de Riazor con David Gil bajo palos. La defensa la formará Garitano con Iza, Kovacevic, Chust y Climent. Se espera, ya pasado el Ramadán, la vuelta de Diakite a un centro del campo del que no se separa Alcaraz. Ontiveros partirá por la izquierda, Sobrino por la derecha y Melendo estará de enganche con un Chris Ramos que actuará como referencia de un equipo al que se le va a hacer eterna esta recta final de temporada.