El Deportivo de Gilsanz, un equipo de 'play off' con pésimos números en casa

Riazor no ha visto ganar muchas veces a su equipo este año.

El Deportivo, con los mismos puntos que el Cádiz, 45, recibe al cuadro de Garitano anclado en la zona templada tras una temporada que no comenzó nada bien y que podría compararse a la de su rival de este domingo a las nueve de la noche. De hecho, los entrenadores que se sienten esta jornada en los banquillos de Riazor no son los mismos que comenzaron la temporada puesto que Imanol Idiákez como Paco López fueron destituidos tras meter a ambos equipos en puestos de descenso.

Allá por La Coruña, no se hablaba a principios de temporada de ningún objetivo concreto más allá de la permanencia, y ahora que el 'play off' parece lejano, el ambiente en el club gallego es el de tranquilidad puesto que no se ve más lejos del objetivo de asegurar lo antes posible esos 50, 51 puntos que darían la permanencia un año más en Segunda.

A partir de ahí, de sellar la salvación, todo lo que venga sería bienvenido. Por eso mismo, lo que ahora quiere el Dépor es, sobre todo, mejorar los números en casa ya que el conjunto herculino es el cuarto peor local de la categoría.

De hecho, tampoco la llegada de Óscar Gilsanz ha motivado que esos números hayan mejorado mucho a pesar de que con los números conseguidos con el entrenador que llegaba del filial el Deportivo estaría en zona de 'play off', aunque también con el de Betanzos solo han ganado tres de los diez encuentros disputados en Riazor

Por eso mismo, para dar más alegrías en casa y conseguir estos tres puntos ante el Cádiz, lo más probable es que el entrenador gallego coloque al brasileño de Belo Horizonte Helton Leite bajo palos; una defensa de cuatro formada por el lateral derecho donostiarra Petxarroman, el zurdo serbio y fichaje de invierno Nemanja Tošić en el carril zurdo y los centrales Pablo Vázquez y Dani Barcia. El doble pivote sería para José Ángel y Villares; las bandas para Yeremay y Mella; Mario Soriano de enganche y arriba Zakaria Eddahchouri, fichaje invernal con doble nacionalidad holandesa y marroquí y que llegó procedente del Telstar, de la Segunda División de Países Bajos.

Más temas:

Gallego

Cádiz