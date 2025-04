Problemas para Gilsanz este domingo

El Deportivo recibe este fin de semana en Riazor al Cádiz después de imponerse al Racing de Ferrol (0-1) en A Malata y acomodarse un poco más en la tabla clasificatoria. Los jugadores gallegos entrenan en las instalaciones de Abegondo pensando ya en su enfrentamiento contra el Cádiz CF de este domingo.

El técnico deportivista Óscar Gilsanz ha planificado una semana con cinco entrenamientos por la mañana aunque no todos sus pupilos podrán completarlos con normalidad. De hecho, mantiene la duda de Rafa Obrador, lesionado desde hace poco más de dos semanas al sufrir un esguince en el ligamento lateral de la rodilla. El zaguero ya está entrenando desde finales de la semana pasada aunque aún no está al nivel competitivo de sus compañeros. Además, el buen rendimiento de Tosic hace que Gilsanz no tenga tanta prisa en recuperarlo.

David Mella también anda por la enfermería después de un golpe que recibió en su muslo en el encuentro disputado en Ferrol hace unos días. El jugador acabó el derbi, pero al enfriarse nota molestias que está tratando con el cuerpo médico. Tras el lógico reposo, lo más probable es que entre sin problemas en los planes del partido ante el conjunto gaditano.

Lo que sí sabe Gilsanz es que cuenta con tres bajas seguras. Sergio Escudero, operado recientemente del codo; Juan Gauto, con problemas musculares que no terminan de remitir; y Ximo Navarro, quien, tras fracturarse dos apófisis vertebrales, deberá guardar reposo y no podrá comenzar su readaptación hasta dentro de cinco semanas.

A estos podría sumarse Jaime, aunque el central andaluz, con problemas físicos recurrentes, apenas ha contado este años en el equipo.

Por todo ello, Gilsanz mantiene en los entrenamientos del primer equipo a los canteranos Álvaro Mardones y Samu, quienes ya han formado parte de las últimas convocatorias.

