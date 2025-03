¿Galones, rentabilidad o continuidad?

Fali no jugó en Málaga.

No es Garitano un entrenador que mantenga en el equipo titular al que ha destacado sobre el campo en la jornada anterior. Se vio en el encuentro ante el Cartagena en el que incluyó a Fali después de un partidazo del joven Bojan Kovacevic en Zaragoza. Entonces, el entrenador vasco comentó que había dado entrada al central valenciano dado que este sacaba mejor el balón desde atrás ante un ataque, como el departamental, que presionaba en bloque alto.

Esa novedad en aquella tarde en Carranza no ha sido la única después de que un determinado jugador haya sido importante en el último choque disputado y se haya visto relegado de nuevo al banquillo pese a su gran papel. Sin ir más lejos, este domingo se viene otro derbi, este ante el Granada, y después de otro en Málaga en el que se ganó gracias a la participación brillante de dos suplentes como Melendo y Matos. No fueron los únicos que destacaron dentro del once de un Garitano que este fin de semana deberá meditar si da entrada a hombres que han sido y son importantes pero a los que les ha salido una competencia que se agradece.

Como es sabido, Fali e Iza fueron causaron baja en La Rosaleda al llegar sancionados tras el desastroso encuentro perpetrado en Albacete una semana antes. Zaldua relevó al portuense en el flanco derecho mientras que de nuevo Kovacevic suplió a Fali, que desesperó en el Carlos Belmonte con su preocupante lentitud.

Pues bien, a falta de los últimos entrenamientos de la semana está por ver qué hará Garitano, que tiene sobre la mesa darle continuidad al serbio y al vasco en detrimento de la veteranía del portuense y el valenciano, que además aportan esos galones donde tanto se suelen apoyar los entrenadores con la finalidad de tener controlado un vestuario que no anda por muy buenos momentos en ese sentido.

Más cambios

Las dudas de posibles cambios no se limitan a la defensa, de hecho, la irrupción en el último encuentro de Melendo y la confirmación como extremo de Matos le permite a Garitano poder albergar más alternativas en su cabeza de cara a darle a su ataque un aire distinto al de las últimas semanas.

Ontiveros en intocable, sí, pero quién sabe si la entrada del catalán en el juego le podría dar más opciones de asociarse con otro 'jugón' con el que la grada podría divertirse de cara a un final de Liga que se presenta más aburrido y vacío que el discurso de un gobernante.

Pero si la inclusión en el once de Melendo sería más que sorprendente, no puede decirse lo mismo de la de Matos, que con Ocampo y De la Rosa lesionados, y con sus últimas participaciones saliendo desde el banquillo le ha dado una profundidad a la banda izquierda altamente recomendable y muy favorecedora para Climent.

Más temas:

Albacete

Málaga