San Emeterio: «En mayo se verá a qué aspiramos»

«Siempre me sentí muy respaldado. El club sabía que iba a poner todo de mi parte para volver bien». Son palabras de Fede San Emeterio al Ideal de Granada, donde agradece todavía el gesto de Manuel Vizcaíno, que lo renovó cuando estaba recuperándose de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió hace algo más de un año.

Y es que el cántabro, además de un magnífico profesional, es un tipo al que se le aprecia con facilidad. Prueba de ello es el cariño que aún se le tiene en Granada y que disfruta en Cádiz. Este domingo en Carranza sus dos equipos, al que hay que sumar el Racing de su vida, se enfrentan y él está listo para enfrentarse a cuantas sensaciones le vengan.

Antes que nada, el cántabro confiesa lo que ha cambiado el equipo gaditano de la mano de Garitano. «Creo que se trata de un tema más anímico que otra cosa. Con Paco López tuvimos un inicio complicado que nos afectó mucho por las expectativas tan altas que todos teníamos en verano, pero no creo que fuera culpa suya exclusivamente, ni de su propuesta, porque somos los futbolistas quienes estamos sobre el césped. Era difícil darle la vuelta, pero Gaizka nos dio sus directrices, muy basadas en el orden táctico y en la lucha hasta el final, y empezamos a sumar hasta conseguir esta dinámica tan buena que ojalá llegue hasta el final».

Sin lugar a dudas, el aspecto mental ha influido en que este Cádiz esté como esté. No obstante, tampoco van muy bien las cosas en los otros dos equipos que le acompañaron en el descenso, Almería y el mismo Granada. Para San Emeterio esto es «porque esta competición es muy difícil, muy igualada, y bajar de Primera no te sitúa en posiciones de privilegio sino que hay que ganárselo. Cualquier jugador de Segunda tiene perfil de Primera hoy en día. Las plantillas que bajan no son tan superiores como para pasearse».

Desde la distancia, Fede dice seguir «bastante de cerca» al Granada, su ex y próximo rival. Y así lo está viendo esta temporada. «Tuvo muchos altibajos, y ahí está en la clasificación, pendiente de engancharse al 'play off' con pocos puntos por delante. Nosotros quisiéramos los que lleva. Es un equipo sólido, con jugadores contrastados tanto de inicio como desde el banquillo. Le veo fuerte, pero esperamos ganar por nuestra dinámica en casa sobre todo».

San Emeterio cree que el derbi de este domingo será «muy competido» porque son dos «muy buenas plantillas». Además, «van quedando menos jornadas y hay que madurar más los partidos, porque son más cerrados y nadie quiere cometer errores. Cualquiera podrá adelantarse por detalles mínimos».

El Granada no es un equipo más y este domingo recordará tiempos pasados, que fueron «muy buenos, la verdad». El mediocentro estuvo un año cedido a las órdenes de Diego Martínez. «Fue un año muy bonito y disfruté muchísimo de todo. Del equipo, de la gente, de la ciudad... siempre será mi casa, así lo concibo cada vez que vuelvo o me reencuentro con el equipo. Firmaría con los ojos cerrados ascender juntos, no solamente por nosotros sino por el cariño que le tengo al Granada».

Precisamente, se le preguntó si ese año con Diego Martínez vio más hambre en aquel vestuario que en los actuales de Granada y Cádiz. Su respuesta es la siguiente: «No sé en el Granada, pero sí veo bastantes similitudes con el nuestro partiendo de un bloque defensivo sólido en el que todos vamos a una. Entonces ganamos muchos partidos por 1-0 o 0-1; nos poníamos por delante y luego costaba mucho marcarnos. Quizás no teníamos tantos nombres, pero el hambre es el mismo. Estamos dando un paso adelante».

Comparte con sus actuales compañeros Óscar Melendo y Carlos Fernández pasado rojiblanco y precisamente de ellos opina. «Melendo tiene una calidad impresionante en espacios reducidos sobre todo, con sus controles y sus regates; no descubro nada. Es diferencial y nos puede aportar mucho. Hasta ahora no había podido ayudar todo lo que quería, pero se encuentra muy bien ahora. También Carlos; no sabíamos cómo iba a responder físicamente, pero está cumpliendo muy bien con el trabajo y la constancia que le caracterizan y su nivel en el campo está fuera de toda duda y nos está aportando mucho».

Para San Emeterio, la clave de aquí al final de temporada estará en «mantener la tensión con los rivales que están abajo, y que también van apurados por lo suyo, más allá de los duelos directos con los de arriba».

Desde Granada se le preguntó si el vestuario amarillo piensa en posibilidades de ascenso, a lo que Fede contestó que siguen sin encontrarse «en una situación que nos guste, pero intentaremos luchar hasta el final y ver hasta dónde llegamos partido a partido porque mirar más a la larga da vértigo porque la diferencia de puntos es grande. En mayo se verá a qué aspiramos. Tenemos que ganar muchos partidos, y esperar porque no dependemos de nosotros. Por intentarlo no va a ser».

