POLÍTICA María Jesús Montero lanza desde Arcos «un abrazo a Grande-Marlaska» La ministra de Hacienda ha sido la protagonista en la Fiesta de la Rosa en la localidad serrana

Baño de multitudes del Partido Socialista este sábado en Arcos de la Frontera con motivo de la Fiesta de la Rosa. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido la estrella del acto, que ha contado también con Irene García, presidenta de Diputación de Cádiz, y el alcalde de la localidad serrana, Isidoro Gambín.

Montero ha defendido la gestión que viene desarrollando el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, candidato número uno al Congreso por Cádiz al que ha sustituido en el acto celebrado en el Pinar de la Plata y de quien ha destacado «además de su ejemplar trayectoria, su fortaleza, serenidad y firmeza en conducir los acontecimientos para que en cada momento se preste la respuesta que la situación requiera».

Así y aunque el marco de la jornada era un homenaje a los alcaldes socialistas durante estos 40 años de democracia, Montero no ha podido sustraerse a opinar sobre el debate de máxima actualidad dejando muy claro tres claves al respecto. Uno, el Gobierno garantizar la seguridad y agradece la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Dos, apoyo a que sigan investigando a todos aquellos que detienen por protagonizar quema de mobiliario urbano y utilizar la violencia, que caiga todo el código penal y el proceso de la Ley porque con la seguridad de la ciudadanía no se juega. Tres, el Gobierno está absolutamente volcado en restablecer la normalidad en Cataluña y en este sentido ha reclamado que «Torra debe condenar la violencia sin ambages».

La sentencia sobre el Procés

Montero ha recordado que la sentencia se ha generado por unos hechos que ocurrieron mientras gobernaba el PP, desde la huida de Puigdemont a la declaración unilateral de independencia o el intento de referéndum. «Y ahora este PSOE, con un Gobierno en funciones, después del bloqueo de la derecha, de Unidas Podemos y de los independentistas que nos han abocado a estas elecciones, tenemos que administrar el alcance de la sentencia por unos hechos producidos durante el Gobierno del PP y a pesar de sus errores estuvimos del lado del Gobierno en cuestiones de Estado, pero ahora el PP no solo no está del lado del Gobierno sino que se ha tirado al monte, con comentarios que en un Estado de Derecho no son compatibles, pidiendo la inconcebible dimisión del ministro del Interior», ha explicado.

«Me encuentro segura por la gestión del ministro de Interior. La mirada, la tranquilidad, la contundencia del ministro Marlaska, su demostrada trayectoria profesional, por todo ello, es una suerte tener en nuestro proyecto al ministro Marlaska», ha zanjado lamentando que el PP no conoce límites y «hay cosas que no pueden atravesar la política».

En su intervención, Montero ha ido repasando los grandes desafíos para los que hace falta «más PSOE», el Brexit y un deseado acuerdo qué dé seguridad a las 9.000 familias que cruzan la Verja, la PAC o la política de aranceles y sus consecuencias precisando que «el ministro Planas se está batiendo el cobre en Bruselas para poder almacenar el aceite de oliva y disminuir las peonadas para poder optar al subsidio agrario con menos jornales».

Por eso, entiende que hace falta un Gobierno fuerte, «hacen falta unos presupuestos como los que contenían la cantidad más importante que nunca se había presupuestado para la Algeciras-Bobadilla, para hacer más competitivo al Puerto de Algeciras, o donde se planificaba ya el mantenimiento tras la liberación del peaje a Sevilla».

«Estamos fuertes, ilusionados, tenemos ganas, nuestro proyecto representa la mejor perspectiva política para los próximos años, combatiendo la precariedad, para garantizar las pensiones, que los jóvenes accedan a un empleo, tengan posibilidad de estudiar aquellos sin recursos, acabar con la explotación laboral, dar a las clases medias la garantía de que, a pesar del enfriamiento de la economía, vamos a tener a las personas en el centro de nuestro pensamiento, con unas cuentas sostenibles, que atiendan también al cambio climático que no puede esperar, el reto digital, la igualdad de las mujeres tampoco pueden esperar».

Montero, que ha dirigido un mensaje de esperanza en el Día del Cáncer de mama y ha reivindicado un sistema público de salud sin distingo para todos porque la salud ni se compra ni se vende, ha reflexionado además sobre el carácter que imprime ser alcalde o alcaldesa. «Esta es una buena ocasión para rendir tributo a los que trabajáis 24 horas, cada minuto pendiente de sus conciudadanos, porque sin vuestro trabajo sería imposible que nuestro partido tuviera una vigencia de 140 años y ahora más que nunca hay que seguir pidiendo el respaldo ciudadano en unos días tan complicados», ha dicho, recordando la especial vinculación que tiene Andalucía con Cataluña a través de la emigración y a la que considera «una tierra hermana».

Tiempo para Irene García

La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, se ha sumado al cariñoso saludo que «toda la provincia con toda la fuerza de los socialistas le dirigimos a nuestro compañero Grande-Marlaska», ha destacado la importancia de «defender a la gente que ha sido nuestro rostro y hecho posible que los pueblos cambien».

«Para los más jóvenes, es un legado que sentimos con respeto y responsabilidad porque fuistéis los grandes héroes de la democracia», ha señalado recordando «las ganas, ilusión y entereza para crear la estructura de los ayuntamientos que hoy nos permiten blindar una red potente de atención para que no haya diferencias. Había mucha gente detrás también de ellos que son el alma del partido, antes, ahora y después, grandes protagonistas anónimos», ha incidido para aseverar que «vuestra experiencia es muy importante para momentos complicados como los que vivimos».

García ha emplazado a los suyos a cosechar «otra victoria porque se la merecen los ciudadanos, vamos a volver a contestar de manera democrática que los ciudadanos ya decidieron y lo que van a volver a decir el 10 de Noviembre es que quieren que Pedro Sánchez sea presidente con apoyo, sin contestación, un apoyo que tiene que simbolizar el cambio de rumbo que necesita este país, desde el PSOE de Cádiz estamos orgullosos de haber tenido un Gobierno que ha mirado por esta provincia». “Una mirada sensible para atajar los principales problemas de la provincia, el único plan para afrontar el desempleo, la falta de infraestructuras, blindar las políticas sociales, asegurar la carga de astilleros, liberar el peaje, subir el SMI, devolver las cotizaciones a las trabajadoras del sector de la dependencia, la ley de educación, blindar la sanidad, ese es el Gobierno de Pedro Sánchez». La dirigente socialista ha subrayado que «no puede ser un drama volver a votar» y ha pedido hacerlo con alegría, con fuerza, en la creencia de que solo es posible que «se abran más oportunidades para esta provincia si Pedro es presidente».

El alcalde de Arcos, Isidoro Gambín, ha agradecido la participación de las dirigentes socialistas en “un evento de concordia, de convivencia para homenajear el esfuerzo del trabajo del PSOE y de los alcaldes socialistas en Arcos durante los 40 años de democracia con el objetivo de transformar la sociedad”. «Queremos desde aquí también trasmitir fuerza para las elecciones del 10N, unificar esfuerzo y constancia para salir con energía positiva a ganar las elecciones», ha afirmado.

La secretaria general del PSOE de Arcos, Ana Carrera, que ha conducido el acto de entrega de distinciones, ha lamentado la ausencia por problemas de salud del que fuera alcalde de Arcos, Jesús Ruiz, en una jornada festiva pensada para la militancia, «aquellos que durante tantos años habéis escrito la historia del partido, que habéis luchado para que la gente que más necesita de la política encontrara en el PSOE de Arcos el sostén, la ayuda y a la persona que podía hacer su vida mejor, más feliz y con más derechos». Emocionada por reconocer hoy la aportación de su padre en el marco de esos 40 años de ayuntamientos democráticos, Carrera también ha tenido palabras para la que fuera alcaldesa, Pepa Caro, «que nos ilusionó a muchos jóvenes y nos hizo creer que era posible gobernar de otra forma tras 12 años de mandatos del PP».