La Junta en la entrega de los Premios Cádiz Joven 2018 El Teatro Olivares Veas en Arcos de la Frontera ha acogido el acto de homenaje a los galardonados con la presencia del delegado del Gobierno y el director del IAJ

La Voz

Cádiz Actualizado: 14/12/2018 10:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Teatro Olivares Veas de Arcos ha acogido la tarde del jueves 13 la entrega de los Premios ‘Cádiz Joven’ que anualmente entrega la Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), en una ceremonia que ha contado con la presencia del delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Juan Luis Belizón; el director del IAJ, Francisco Pizarro; y el alcalde de la localidad, Isidoro Gambín.

Reconocer la trayectoria de jóvenes y entidades que han destacado por su trabajo es el objetivo principal de estos galardones que este año ha recaído en la cantante y compositora Brisa Fenoy, en la modalidad Promoción de Cádiz en el Exterior; la cantante Alba Gil, en Arte; el surfista Juan de los Reyes, en Deporte; el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cádiz, en Universidad; el panadero y pastelero Daniel Ramos, en Economía y Empleo; los integrantes del Centro Juvenil Futuro Abierto, en Acción Social; los estudiantes del IES Rafael Alberti, en Ámbito Educativo; y como Mención Especial, el equipo de Kayak Polo de Arcos.

El director del IAJ ha explicado que con estas distinciones, desde hace ya más de una década, la Junta de Andalucía viene reconociendo la trayectoria de jóvenes y entidades, públicas y privadas, de distinta índole, en facetas muy diversas: desde el ámbito artístico hasta el emprendedor, pasando por el universitario o la proyección de Andalucía en el exterior.

«Formación, talento, y un marcado carácter solidario» son aspectos que definen el perfil mayoritario de una juventud que resulta fundamental para el crecimiento y progreso de Andalucía, ha añadido Pizarro.

Por su parte, el delegado del Gobierno ha felicitado a todos los premiados que «son los mejores de los mejores y representan una enorme fuente de talento, esfuerzo y compromiso». Belizón también ha recordado a los jóvenes que «los derechos que tenéis hoy no os los deben sustraer. Si están en peligro luchad, porque ha costado mucho conseguirlos». «No dejéis que os roben el futuro», ha añadido.

La entrega de los premios ha contado con la actuación de una de las galardonadas, la cantante Alba Gil, así como la de los integrantes de la Asociación Cultural de Baile 'Hermanas Barba'.

La premiada en la modalidad Promoción de Cádiz en el Exterior es la cantante y compositora Brisa Fenoy, nacida en Algeciras, que conjuga en su música sonidos actuales y letras feministas y comprometidas con problemas sociales, como por ejemplo la migración que toca muy de cerca a su Algeciras natal en canciones como ‘Lo malo’, ‘Ella’, ‘Jericó’ o ‘Tres minutos’. Tiene miles de seguidores en las diferentes plataformas; es activista, modelo, compositora, DJ, cantante, productora y ahora directora de documentales solidarios. Recientemente ha estado nominada como ‘Mejor Artista Española’ en los European Music Awards 2018 (EMA 2018) que concede la cadena musical MTV.

En Arte, el premio va para la cantante jerezana Alba Gil, ganadora del talent show de Telecinco La Voz en su quinta edición. En el programa quedó más que demostrado su enorme potencial, el amor por su tierra Jerez y su forma concebir la música a la que se dedica hace años. Gil ha lanzado este año su primer disco, ‘Inevitable’, en el que ha compuesto varias de las canciones y ha trabajado con artistas como Ricky Furiati, Daniel Ortega, Samuel Diaz “Equisman”, Nabalez y Mango.

En Ámbito Educativo, el Cádiz Joven premia el trabajo y el espíritu innovador del grupo de estudiantes del Departamento de Informática del IES Rafael Alberti, un ejemplo de excelencia en la educación pública y un referente en la enseñanza de una materia con tanto futuro como la ciberseguridad. Entre sus numerosos logros, el IES Rafael Alberti acaba de proclamarse vencedor de las IV Olimpiadas de Ciberseguridad para centros educativos de España, organizadas por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), entidad dependiente del Ministerio de Economía y Empresa a través de la Secretaría de Estado para el Avance Digital. Un total de 1.631 alumnos, de edades comprendidas entre los 14 y los 18 años, y un total de 232 centros educativos han participado en esta competición. La clave del éxito es mucho trabajo y mucha ilusión para impulsar la ciberseguridad y potenciar el talento. Este grupo de alumnos cuenta con una plataforma de entrenamientos y uno de sus alumnos ya ha participado en los Europeos de ciberseguridad con la selección nacional.

El surfista de Barbate Juan de los Reyes es el premiado en la categoría de Deporte. Con solo 17 años, el deportista ha vuelto a proclamarse campeón europeo sub 18 de Stand Up Paddle (SUP) -modalidad de surf a remo- en el torneo europeo Somo Surf Championship 2018 celebrado este otoño. También en la categoría SUP Olas Masculino ha logrado la tercera posición. De los Reyes vuelve a sumar un nuevo título, reforzando un palmarés que cuenta ya con una decena de premios entre campeonatos nacionales, europeos e internacionales. Además, hace pocos días acudió a China como miembro de la Selección Española de Stand Up Paddle y Paddleboard para competir en el Mundial que acogió la isla de Hainan y en el que España ha quedado en cuarta posición. El propio De los Reyes fue uno de los artífices de este buen puesto logrando la medalla de cobre (cuarto puesto) en SUP Surfing. Tras China, De los Reyes tiene previsto disputar el campeonato de España de SUP Olas en Fuerteventura y el European Open ChampionShip de Gran Canaria. Ya ha recibido un reconocimiento en la categoría Deportes durante la VI edición de los Premios Juventud celebrada en Barbate. Asimismo, cuenta con el premio al ‘Deportista más destacado’ otorgado por el Ayuntamiento de Barbate.

El panadero y pastelero Daniel Ramos, de Chiclana, es la premiado en Economía y Empleo. Los productos naturales y de calidad, la originalidad y sobre todo la dedicación no faltan en su obrador chiclanero La Cremita. Desde allí elabora los panes y picos de múltiples sabores que se pueden degustar en su tienda de Chiclana y las dos que tiene en San Fernando, así como en importantes restaurantes de todo el país, algunos de ellos reconocidos con varias Estrellas Michelín, y una cadena de hoteles. Su prioridad es la calidad, por eso mantiene un cupo de clientes que no aumenta para poder cumplir con las más estrictas exigencias. Su trabajo tampoco ha pasado desapercibido por el paladar de críticos gastronómicos de primer nivel. Ramos, que lleva ya 22 años dedicado a su profesión, también fue antes jefe de pastelería en una cadena de hoteles.

En Universidad, se ha premiado al Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cádiz (Ceuca), una organización presidida y coordinada por estudiantes realiza una gran labor institucional y de representación de la propia Universidad haciendo que la voz del alumnado no solo llegue, sino que se tenga muy en cuenta. Es el máximo órgano de representación estudiantil que recogió el testigo de parte de la Delegación de Alumnos de la Universidad de Cádiz. Con este nuevo órgano, la participación de los estudiantes para mejorar la Universidad es más operativa y flexible. Es un foro de encuentro que escucha y defiende a la comunidad estudiantil y contribuye al desarrollo y la planificación de la universidad.

En Acción Social, el premio Cádiz Joven será para el Centro Juvenil Futuro Abierto. Esta asociación nació hace más de 30 años al amparo de la congregación salesiana del colegio salesiano Manuel Lora Tamayo de Jerez. Su ámbito de influencia es el Distrito Norte de Jerez, donde da cobertura y asistencia a niños, jóvenes y adolescentes que se encuentran en riesgo de exclusión social para darles respuestas y prevenir hábitos como el absentismo y el abandono escolar, el consumo de drogas o que sean responsables de delitos como hurtos, etc. Tienen unos 40 voluntarios entre maestros, profesores, enfermeros o psicólogos que llevan a cabo multitud de actividades formativas y lúdicas (talleres, excursiones, competiciones…) con un marcado carácter solidario. Estos voluntarios y los colaboradores saben que forman parte de un colectivo que trabaja para los demás, especialmente para aquellas personas que se encuentran en una situación desfavorecida. Son el mejor ejemplo de promoción de la convivencia, el respeto y la superación personal.

Este año, como Mención Especial, se premia también con el Cádiz Joven al equipo mixto de Kayak Polo de Arcos participante en la Primera y Segunda división española absoluta, sub-21 y sub-16 de esta modalidad. Un equipo del Club de Piragüismo de Arcos que se ha proclamado este año vencedor de la XX Liga Nacional de Kayak Polo. Su éxito colectivo se suma a los individuales, ya que algunos de sus palistas forman parte de los diferentes escalafones de la Selección Española y la Selección Andaluza. Con este galardón se reconoce el liderazgo actual del kayak polo andaluz que ha crecido significativamente y logrado espectaculares resultados. Además, su escuela infantil ha resultado ser todo un revulsivo para multitud de jóvenes de la comarca y de toda la provincia.