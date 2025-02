Vecinos de La Ardila denuncian el vandalismo que sufre su parque infantil

Botellines de cerveza, restos de comida, patatas, chicles pegados, arañazos, golpes, pintadas y, a veces, incluso preservativos. Es el rastro que deja el vandalismo en el parque infantil de la Avenida Ponce de León , junto al Centro Cívico Eugenio Pérez Gener (Asuntos Sociales), en pleno corazón de La Ardila . Los vecinos están «hartos» de llamar la atención sobre estos hechos. «Cada fin de semana se reúnen en grupitos, alrededor del parque infantil, hasta bien pasada la noche. Al día siguiente te encuentras los ‘regalitos’ que se pueden ver y así pasa siempre», comenta uno de los afectados quien, consciente de la existencia de estas molestas situaciones y comportamientos de los jóvenes, evita traer a sus hijos al parque, «los niños no pueden jugar en un ambiente así, en La Ardila existen muchas familias y no nos merecemos esto, hay que tomar medidas», cuenta.

«Hasta altas horas de la madrugada se quedan gritando, o hablando fuerte, ponen música, hacen ruido, no podemos conciliar el sueño», comenta otro vecino, residente muy próximo en uno de los bloques de piso que dan a la plaza donde se encuentra la zona de juegos. Estos problemas se suceden desde algún tiempo. «Hace ya un par de años que es raro que algún padre traiga a sus hijos aquí, el parque infantil es prácticamente nuevo, pero está muy abandonado, hay desperfectos por todos lados , chicles pegados que aparecen luego en la ropa si los peques se tiran por el tobogán, te puedes encontrar de todo últimamente», explica Daniel, vecino de La Ardila, mientras señala los restos de cáscaras de pipas que cubren la zona infantil junto a un preservativo, aparentemente, usado. Fátima ha sido la persona que ha tomado la iniciativa a la hora de denunciar públicamente estos hechos. En diferentes páginas de Facebook, ha manifestado su disconformidad para evitar que estos actos de vandalismo queden impunes, así como también ha expresado cuál sería su posible solución para que no se repitan: «hay que hacer conscientes a la juventud sobre qué es el civismo y el respeto hacia los demás, estas acciones son intolerables».

Esta indignación no termina con los problemas por falta de civismo del parque infantil , sino que continúan con las reclamaciones que han realizado a los equipos de limpieza municipales. Los restos y residuos , ya sean pipas, botellas, cigarrillos, plásticos o deposiciones animales, se amontonan en las instalaciones de juegos durante días, «llamamos a los encargados de la limpieza y, muchas veces, no nos hacen ni caso», denuncia Fátima. Los vecinos de La Ardila denuncian la «falta de patrullas policiales» en la zona para disuadir a los gamberros . «Nuestro barrio está muy abandonado », perciben los vecinos, «necesitamos que se tomen medidas para que no continúen produciéndose actos de vandalismo».

Mientras, en otros parques infantiles de la localidad isleña también se han presentado informes y reclamaciones de mejora de las instalaciones por culpa de la dejadez o el vandalismo. Gracias a la plataforma ‘ Parques Infantiles de San Fernando ’, estas situaciones se han denunciado y, en algunas ocasiones, corregido. «Las mejoras que se han conseguido en los parques infantiles han sido gracias a un movimiento ciudadano. Muchas personas están viendo que, paulatinamente, el estado de los parques infantiles se está mejorando, pero desconocen por qué», explican desde este colectivo que vela por los intereses y la protección de las zonas dedicadas a los más pequeños. Desde el 2014 han tramitado diversas denuncias al Ayuntamiento «para que se cumpla la ley». Entre sus victorias, destaca el aumento del presupuesto en parques infantiles. En el ejercicio del 2014 el Consistorio dedicaba un presupuesto anual de 8.000 euros a los 49 Parques Infantiles de San Fernando. En 2015 el presupuesto anual se subió hasta los 150.000.

« No todo es el dinero », aclaran desde la plataforma ‘Parques Infantiles de San Fernando’, «también hace falta una buena gestión, supervisión y un mantenimiento profesional», explican, aludiendo, del mismo modo, a la necesidad de realizar estas inversiones de forma más eficiente, «se despilfarró mucho dinero en chapuzas y proyectos mal planteados: Los carteles instalados se inundaron con agua y quedaron inservibles, arreglos con tornillos no homologados incluso oxidables, pinturas mal realizadas y un largo etcétera». A juicio de esta asociación, compartiendo opinión con los vecinos de La Ardila, los problemas producidos por los actos vandálicos se podrían solventar «aumentando la presencia de la Policía Local en los parques infantiles». Esto ayudaría, según el colectivo, a disminuir o erradicar la presencia de improvisados botellones y sus consecuencias. Del mismo modo, demandan que sea la propia Policía Local quien «denuncie y precinte los Parques Infantiles que suponen un peligro para los niños, cumpliendo con el decreto 127/2001». «Hemos presenciado muchas zonas que podrían haberse catalogado de ‘parque de riesgo’, en lugar de un parque infantil: elementos de juegos rotos, suelos ‘estilo Rally Dakar’, cristales, colillas, condones, orín, excrementos de animales, estructuras a punto de caerse, parques al lado de carreteras sin vallar…», sobran, por tanto, motivos para que esta plataforma siga denunciando. «Si el Ayuntamiento no hace su cometido, seremos nosotros quienes reclamen sus faltas», concluyen.