Más de una semana sin posibilidad de efectuar trámites electrónicos en San Fernando

Pese a las esperanzadoras declaraciones por parte de los técnicos especializados, que trabajan en la reparación de la «importante avería» que afecta a los servidores municipales, asegurando que no se habría perdido ningún dato de los archivos, esta reparación no termina de consolidarse. Los servidores continúan apagados desde el 25 de junio , cuando se optó por efectuar esta solución momentánea tras producirse filtraciones de agua procedentes de un aparato de aire acondicionado que refrigera el sistema. Desde entonces, el Ayuntamiento se ha movilizado mediante la «contratación de urgencia» de una empresa especializada en la creación de servidores seguros en la nube. Mientras prosigue el trasvase de información desde los archivos hasta la nube, los ciudadanos continúan sin posibilidad de efectuar trámites electrónicos en San Fernando.

4 meses para obtener una licencia de obra menor

«Por problemas técnicos, el registro electrónico no está operativo en estos momentos. Disculpen las molestias, trabajamos para solucionar los problemas cuanto antes. Muchas gracias», es el mensaje que puede leerse en el apartado web de la sede electrónica del Ayuntamiento de San Fernando. En la última semana, destacan las quejas de ciudadanos reclamando conseguir cita previa para proceder a empadronarse en el municipio con el fin de poder efectuar distintos trámites. La alcaldesa, Patricia Cavada, pidió «disculpas a la ciudadanía» por esta «circunstancia incontrolable» que se ha producido en los servidores municipales y que afecta a los empleados y a los isleños. Entre ellos a Manuel, residente fuera de San Fernando, pero propietario de una vivienda en La Isla. «Llevo desde antes del confinamiento queriendo tramitar la obtención de una licencia para acometer una obra menor», asegura. En palabras de Manuel, los trámites resultan «complejos, hay que responder a una serie de cuestiones y concertar fechas con el contratista».

La declaración del Estado de Alarma frenó los planes de este ciudadano, «es una situación que no se puede prever». El expediente quedó abierto. Ya en fase de desescalada, Manuel prosiguió adjuntando la documentación solicitada, pero el trámite ha vuelto a quedarse paralizado debido a la avería en los servidores . «Después de muchos intentos, contacté con Urbanismo y me tomó mis datos», sin embargo, una semana después, afirma que nadie se ha dirigido al teléfono que él mismo facilitó. «Nadie me contesta a los correos, he hablado solo con centralita. Incluso llamé al teléfono de Urbanismo –que aparece en la web– y la compañía me informaba de que no existía», lamenta Manuel.

«Tengo una fecha cerrada de inicio de obra y un presupuesto, pero aún no cuento con la licencia de obra menor para pintar una fachada», cuenta este propietario en San Fernando que, debido a la localización de su residencia actual, no puede realizar este trámite de forma presencial. «Soy conocedor de los problemas de empleo que existen generalmente en la provincia de Cádiz y particularmente en San Fernando, estoy tratando de generar un poco de riqueza gracias a una obra y no me permiten tramitarla », insiste Manuel que reclama una solución: «hoy en día estas cosas pueden pasar, pero tanto tiempo para solventar esta incidencia me parece excesivo».