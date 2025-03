José Luis Cordero Blanco pregona el inicio de la Semana Santa más esperada

Había pasado un año, ocho meses y siete días desde que el Consejo de Hermandades y Cofradías de San Fernando encomendara a José Luis Cordero Blanco la tarea de ser pregonero de la Semana Santa del año 2021. Una espera que se ha hecho casi eterna, pero que en este Domingo de Pasión, al fin, el isleño pudo cumplir lo que ha reconocido que es «un sueño para todo cofrade».

Presentado por su amigo Jesús Domínguez Martínez , estuvo acompañado en todo momento por la Asociación Cultural Musical San José Artesano, que interpretó la marcha Rocío de Manuel Ruiz Vidriet y la marcha Amarguras de de Manuel Font de Ana.

En el Real Teatro de las Cortes estuvieron también presentes la alcaldesa Patricia Cavada, Gonzalo Núñez del Castillo, Arcipreste de la localidad, Cristóbal González-Aller Lacalle, Almirante Segundo Jefe del Arsenal de Cádiz y Manuel Muñoz Jordán, Presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de San Fernando.

Arrancaba el pregonero, sensiblemente emocionado, acordándose en tono poético de todas las devociones que saldrán a partir del Domingo de Ramos y reconociendo que «parecía que nunca llegaría este día». Repitió en varias ocasiones que «por fin» llegó «la Semana Santa que todos queremos» y que «atrás quedaron esos tiempos de tormento».

Cofrade de las Hermandades de Medinaceli, Gran Poder y Rocío , tuvo bellas palabras para todas ellas. «Quisiera no poder nunca esa inocente ilusión de aquel que ha crecido en torno a tu devoción. Tener siempre la más sincera emoción al pensar que hoy yo miro a quien mi abuelo miró, y si todo no pudiera, me conformaría Señor, de tu cadena de fe ser el más simple eslabón y orgulloso digo: Tú me elegiste señor. Me otorgaste el regalo, para mí el mayor honor, que pueda ser yo transmisor de la más buena noticia, que en la Isla de León, Dios habita entre nosotros, ahí en la Iglesia Mayor y para mí no eres otro que tú, mi Medinaceli, Señor de mi devoción».

«Así contempla La Isla, la belleza del amor, ese que todo lo puede, el que San Pablo narró, el que es paciente no pasa, el que Cristo predicó buscando siempre a los pobres y humildes de corazón. Por eso eligió ese barrio, que a sus plantas se rindió y en su cruz de identifica como signo de pasión y cada Miércoles Santo la Bazán se hace timón, el cirineo que lo ayuda en tan larga procesión a derramar por La Isla el Gran Poder de su amor», recitaba Cordero Blanco a viva voz y siendo reconocido por el público con una decena de aplausos.

Hubo tiempo para la risa, pero también para las lágrimas en recuerdo de todos aquellos que nos han dejado en estos dos años. Para finalizar, un claro mensaje: « Cofrade, por fin llegó la hora, vivamos que es solo una semana . No hay excusa para perderse este año la vuelta de la Semana Santa».

Tras recibir por enésima ocasión el aplauso del respetable presente en el Teatro de las Cortes, se interpretó la canción ‘Qué bonita la vida’ de Dani Martín y que recordó que tras dos años de restricciones, dolor, angustia y lágrimas, el próximo 10 de abril las cofradías de San Fernando volverán a salir a la calle.