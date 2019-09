LAS CORTES DE SAN FERNANDO El 24 de Septiembre se enfrenta al cambio climático Presentan un programa de actos centrado en el problema de la contaminación como reto mundial

El próximo 24 de septiembre se conmemora el 209 aniversario de las Cortes Constituyentes, y para celebrarlo se ha presentado en el Teatro de las Cortes el programa de actividades que se realizarán en torno a esta celebración que este año tendrá como tema principal la lucha contra el cambio climático y la necesidad de que este problema mundial se convierta en prioridad política.

Durante la presentación de los actos conmemorativos del 24 de septiembre, la alcaldesa, Patricia Cavada, ha dejado claro que “esta efeméride no es solo un momento para la festividad y la celebración, sino también un momento de reivindicación”. “Una vez consolidado el 24 de septiembre, es el momento de darle mayor relevancia de cara al futuro, de redimensionarlo para que tenga aún más importancia y trancienda lo local, no solamente en el ámbito nacional sino también internacional. Hoy en día hay muchas cosas que defender y reivindicar en todos los niveles, y desde San Fernando queremos darles voz”, ha apuntado.

Tal y como ha explicado Cavada, un año más para el 24 de septiembre se vuelve a poner el acento en los hechos y acontecimientos más importantes que marcan la vida de la ciudadanía y las problemáticas que tienen influencia en la vida democrática, la consolidación de derechos y la consecución de las libertades públicas. En ediciones anteriores se han conmemorado el 30 Aniversario de la Firma del Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea, con la presencia Josep Borrell; o el reconocimiento de la labor del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur); los valores democráticos de la ciudadanía, con Fernando Savater; o la lucha de por la igualdad y los derechos de las mujeres, con Pepa Bueno.

Por eso, tal y como señala la regidora municipal, “esta conmemoración tiene que ser también una fecha de reivindicación de valores democráticos y constitucionales porque, sin duda, ése era el espíritu también de las Cortes que tuvieron lugar aquí en nuestra ciudad y que reflejaron esas reflexiones en una ley, en una Constitución, que fue el origen de muchos de unos derechos que fueron toda una vanguardia en la época”. Cavada ha añadido que “este año dedicaremos el 24 de septiembre al mayor reto al que se enfrenta nuestro planeta y al que tienen que dar respuesta las administraciones y, en este caso, también la administración local, los distintos ayuntamientos de cada uno de los territorios que conforman el mundo”.

Además, esta celebración se enmarca precisamente en unos días clave para la lucha contra el cambio climático, ya que se van a celebrar la Huelga Mundial contra el clima (que será el 27 de septiembre) y también se celebrará la Cumbre de la ONU sobre la Acción Climática (el día 23 de septiembre).

Por todo lo anterior, y con el objetivo de centrar el debate en la lucha contra el cambio climático, el acto institucional de la festividad del 24 de septiembre tendrá como invitado de honor a Juan Verde, defensor de las causas ambientales, la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Verde ha sido colaborador del ex vicepresidente Al Gore para establecer y liderar filiales de su fundación Climate Reality Project, y actualmente preside la Fundación Advanced Leadership. También ha trabajado con algunas de las personalidades más importantes del mundo como los ex presidentes Barack Obama y Bill Clinton, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton y el ex vicepresidente Al Gore.

Patricia Cavada ha recalcado que “es un privilegio tenerlo este año aquí en el Teatro de las Cortes hablando en un acto institucional del futuro del cambio climático y de sostenibilidad”.

Por el mismo motivo, y con el objetivo de que la conmemoración del 24 de septiembre trascienda más allá de San Fernando, “aprovecharemos que tenemos en la provincia a una persona de la relevancia de Juan Verde para generar, en alianza con la Diputación, un encuentro con los agentes socioeconómicos más relevantes e institucionales de la provincia de Cádiz”. “Será una cita presidida por la presidenta de la Diputación y por mí, en la sede provincial, para hacer un debate reflexivo sobre esta temática y que los responsables de los distintos ámbitos, ya sean universitarios o empresas de referencia de nuestra provincia, puedan debatir y compartir con este experto distintas cuestiones relativas a la sostenibilidad y al futuro en relación con el desarrollo económico”, ha apuntado la alcaldesa.

Además del programa, también se dio a conocer el cartel en el que junto a la imagen de La Pepa haciéndose añicos aparece el lema ‘Los años más decisivos de la humanidad’, y la leyenda “Capítulo XI del Cambio

Climático”. Como ha explicado Cavada, “nuestra Constitución de 1812, la que fue fruto de la reflexión que se inició en este Teatro de las Cortes, tuvo diez capítulos y por ello hemos querido incorporar un capítulo XI en el que se habla sobre el cambio climático”. “Estoy convencida de que si las Cortes Extraordinarias hubieran tenido lugar hoy en día, los diputados tendrían el medio ambiente y la problemática del cambio climático como elementos principales”.

Tal y como explicó la alcaldesa, este cartel “nos lleva a pensar en que faltan algunos trozos para que la Pepa esté completa, y nos empuja a luchar por los nuevos retos y esos elementos que han de recogerse en nuestro marco normativo. Ésta es la tarea que tenemos y éste es el reto que nos tenemos que marcar como ciudad, que esta conmemoración que tuvo esa trascendencia histórica sirva también para a raíz de recordar los acontecimientos históricos, hacer la reflexión del futuro y de la sociedad actual”.

Amplia programación

En el acto de presentación han estado presentes también Acosafe, Fundación Legado de las Cortes, Asociación 24 de septiembre, Asociación Cultural Isla de León y la Asociación Filarmónica de San Fernando, todos participantes en el programa.

Las actividades arrancan este mismo jueves 5 de septiembre con la exposición ‘Retales de la Historia II’ en el Castillo de San Romualdo y concluirán el 1 de octubre con la jornada ‘Los años más decisivos de la humanidad. Ciudades y Cambio Climático’. Un programa muy completo en el que destacan las recreaciones históricas. “La Asociación 24 de septiembre, la Asociación Cultural Isla de León o la Fundación Legado de las Cortes van a permitirnos a través de las recreaciones volver a vivir aquellos momentos históricos que tuvieron lugar aquí en San Fernando”, ha expuesto la alcaldesa. También se recordará este año la figura del diputado Manuel de Luján. Y para los más pequeños, se hará el tradicional parlamento de niños y niñas en el Teatro de las Cortes.

En el apartado de concienciación sobre cambio climático, se proyectará el documental ‘Antes que sea tarde’, dirigido por Fishers Stevens y producido por Leonardo DiCaprio, Mensajero de la Paz de la ONU contra el cambio climático. También se podrá disfrutar de una exposición llamada ‘Adaptación: la otra lucha contra el cambio climático’ del Ministerio de Transición Ecológica. Con la participación de grupos como Isla kayak se hará una limpieza en el entorno natural el 15 de septiembre.

En esta línea, Cavada quiso destacar especialmente “las jornadas que van a estar dedicadas al cambio climático y a las ciudades. Vamos a tener la presencia del que fuera alcalde de Barcelona Joan Clos como ponente magistral, además de otros dos expertos”. Clos es también ex director ejecutivo de ONU-Hábitat y actual miembro del Consejo Asesor de Desarrollo Sostenible de Cataluña. Estas jornadas se organizan desde el Ayuntamiento junto a la Federación Andaluza de Municipios para dar una proyección para toda la comunidad autónoma.

Ya en el aspecto más lúdico y festivo, en el apartado musical se podrá disfrutar el espectáculo infantil de Tadeo Jones el domingo 22, el concierto de Antílopez el sábado 21 y el III Certamen musical de bandas el día 21. Y para fomentar la dinamización económica, la riqueza y el empleo, otro de los actos será la tradicional Feria de la Tapa con Acosafe. La alcaldesa ha querido agradecerles su participación en esta nueva edición de la Feria Gastronómica de la Bahía. Una feria que ha ido creciendo en los últimos años y tendrá a Alfonso del Bodegón Andalucía como pregonero el día 13 de septiembre. Esta actividad permitirá disfrutar de la mejor gastronomía y del mejor ambiente en el parque Almirante Laulhé del 20 al 24 de septiembre.

Para fin de fiesta, la noche del 24 se podrán disfrutar los tradicionales fuegos artificiales.