Los lujos en el crucero más grande del mundo: surfear en una ola artificial o volar sobre el barco en tirolina

'Wonder of the Seas', el crucero más grande del mundo

Wonder of the Seas

El Puerto de Cádiz acaparó el protagonismo el pasado febrero con la escala del crucero más grande del mundo , el 'Wonder of the seas' . Su envergadura, que equivale a más de tres campos de fútbol de largo, son un auténtico espectáculo, completamente dominado por la nueva perla de la compañía Royal Caribbean Internacional .

Un crucero impresionante que alberga en su interior toda una ciudad flotante , con todo tipo de atracciones, servicios y con un abanico de alojamientos de lujo que sólo están al alcance de unos pocos privilegiados.

Interior del 'Wonder of the Seas'

Con 362 metros de largo y 64 de ancho, el crucero más grande del mundo puede acoger a 6.988 pasajeros, además de una tripulación de 2.300 personas. Con 18 cubiertas , el 'Wonder of the Seas' cuenta con un total de 2.867 camarotes y suites .

Al igual que sus barcos hermanos -Symphony Of the Seas y Harmony Of the Seas-, es un barco de la case Oasis, organizado en torno a ocho cuartos con temas y ambientes distintos. Una de sus grandes novedades es el amplio abanico de actividades de ocio y entretenimiento que ofrecen en su interior, de auténtico lujo.

Actividades en el 'Wonder of the Seas'

Instalaciones: Un parque acuático

Los pasajeros que compren un pasaje en este gigante podrán surfear en una ola artificial, volar sobre el barco en una tirolina o deslizarse por un tobogán de altura vertiginosa, todo ello mientras se desplazan entre los puertos de escala.

Entre sus instalaciones, destacan un parque acuático para los más pequeños, varias piscinas y jacuzzi, el solárium o el Spa . El Wonder of the Seas dispone, por ejemplo, del Royal Promenade y del Central Park, lugares para disfrutar paseando, como si se tratase del centro de una ciudad. Desplegados en el paseo marítimo y en el área de piscinas y deportes, se encuentran algunos de los entretenimientos más espectaculares : un tobogán de varios pisos, la tirolina de 25 metros, el simulador de surf, dos muros de escalada e, incluso, un carrusel.

El lujo no sólo se centra en las instalaciones sino también en los servicios que se ofrecen a los cruceristas. De hecho, tendrán la posibilidad de escoger entre sus 15 establecimientos donde se sirve gastronomía tradicional, cocina del mundo, parrillas, pizzas... y un sinfín de deliciosos platos.

El barco también cuenta con doce salones y bares temáticos , locales de ocio, un casino, karaoke y numerosas instalaciones deportivas.

Camarotes de lujo

Además de los camarotes, una de sus grandes novedades es la zona de Suites . Se trata de un lujoso complejo, reservado exclusivamente a los huéspedes de esta zona. Situado en las cubiertas más altas, los huéspedes disfrutan de servicios VIP y tendrán acceso a un restaurante de lujo, un acogedor salón y un solárium privado .

También se ofrecen espectáculos a bordo del barco. Destacan los espectáculos acrobáticos y los bailes sobre hielo , entre sus grandes atractivos.