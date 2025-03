La variante Mu del coronavirus llega a la provincia de Cádiz

El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha asegurado este viernes que la Consejería mantiene una vigilancia especial sobre la variante Mu del coronavirus, que cuenta con 77 casos en total en las provincias andaluzas de Cádiz , Granada y Sevilla.

En declaraciones a los periodistas en Málaga, antes de participar en el 22 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, Aguirre ha precisado que esta variante «es más contagiosa y parece que sortea mejor los anticuerpos adquiridos».

Ha explicado que se le está haciendo una vigilancia activa a esta cepa, igual que se hace sobre otras, como la colombiana, para «intentar hacer un diagnóstico antes de que nos llegue y la información se remite a Madrid y a Europa para que se vigile », ha precisado.

El consejero ha querido recordar que, aunque en Andalucía "progresamos adecuadamente" c on una "tendencia descendente clara de un día para otro" en cuanto a la incidencia; la pandemia "está con nosotros, es mundial", por lo que ha considerado que "la prudencia la tendremos que mantener durante muchos meses, no sabemos qué nos deparará el futuro".