El tren de La Cabezuela arranca tras una década en vía muerta

Nuevo intento para poner en marcha el tren de La Cabezuela, que permitirá conectar el muelle portuario de la orilla de Puerto Real con la línea Cádiz-Sevilla a su paso por el polígono del Trocadero. La presidenta de Adif, Isabel Pardo, la responsable de Puertos del Estado, Ornella Chacón, y el alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, de Podemos, han firmado este viernes el convenio regulador por el cual el consistorio puertorrealeño cede unos 20.000 metros cuadrados de suelo municipal para que el nuevo trazado sea viable. El acto, celebrado en la sede de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, ha contado también con la presencia del subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, y del presidente de la Autoridad Portuaria, José Luis Blanco.

El tren de La Cabezuela es una infraestructura clave para poder distribuir la mercancía que llega por barco al muelle gaditano. Hasta ahora, la única forma que existe de sacar los sólidos y graneles de La Cabezuela es a través de camiones.

Con el convenio firmado este miércoles en Cádiz se acelera por fin la obra. Cabe recordar que la puesta en marcha de un tren en suelo industrial es una iniciativa que se gestó a finales de la década de los noventa y se incluyó en el Plan de Infraestructuras 2000-2007 elaborado por el Ministerio de Fomento. Sin embargo, la rodadura de este proyecto ha estado plagada de problemas. La obra se adjudicó en junio de 2009 a la UTE formada por las constructoras Ploder Uicesa y Vialobra por 17,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 32 meses, pero la irrupción de la crisis dio al traste con el proyecto al declararse en quiebra una de las adjudicatarias. A partir de ese momento, la obra del tren de La Cabezuela entró en barrena y su desarrollo quedó aparcado. Solo la Autoridad Portuaria logró ejecutar con fondos propios la parte que afecta a sus terrenos en la zona portuaria de La Cabezuela.

El Gobierno ya tiene aprobado con todas sus bendiciones el nuevo trazado, pero no se atreve a fijar la fecha de inicio de obra, aunque se espera para 2019

No fue hasta abril de 2016 cuando la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, del PP, retomó el proyecto y empezó de nuevo su tramitación. Un año después se llegó a la conclusión de que el trazado inicial era inviable y se necesitaba un nuevo diseño y la incorporación de más suelo para que el tren pudiera circular por una zona especialmente sensible desde el punto de vista medioambiental. No hay quie olvidar que el trazado arranca en el suelo portuario del Bajo de la Cabezuela y afecta a una sección del aparcamiento del astillero de Navantia y se eleva por la carretera hasta desembocar en la zona de dominio público marítimo terrestre en el polígono del Trocadero, donde conecta con la línea Cádiz Sevilla, en el entorno de las factorías de Delphi y Airbus.

El convenio firmado este viernes en Cádz pone fin a la tramitación. De hecho, la presidenta de Adif, Isabel Pardo, ha confirmado que el nuevo trazado está ejecutado y aprobado y ha salvado toda la "compleja" tramitación medioambiental. Pese a todo, no se ha atrevido a fijar una fecha en el calendario para el inicio de la obra, aunque el presidente de la Autoridad Portuaria, José Luis Blanco, ha estimado que el proyecto debe estar en construcción en 2019 y serán, al menos, dos años de obras para construir los 4,5 kilómetros que separan La Cabezuela del Trocadero.

La presidenta de Puertos del Estado, Ornella Chacón, ha destacado que la firma del convenio es un paso decisivo para la puesta en marcha y ha señalado que, a partir de ahora, es el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), quien toma el relevo y es el encargado de sacar la obra adelante.

Nuevo trazado

En virtud de este acuerdo, el Ayuntamiento de Puerto Real cede gratuitamente a Adif la titularidad de los terrenos municipales, con una superficie de 19.901 m², que pasarán a formar parte de la infraestructura ferroviaria del ramal de acceso al Bajo de La Cabezuela, en la línea Sevilla-Cádiz. La ejecución de esta obra correrá a cargo de Adif, tal y como se establece en el convenio suscrito con Puertos del Estado en abril de 2016 para la conexión a la red ferroviaria de las mencionadas instalaciones portuarias.

El Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Puerto Real, con la participación de la Junta de Andalucía, vienen colaborando desde el año 2005 en la integración del ferrocarril en Puerto Real, colaboración que se ha concretado en dos importantes actuaciones: el soterramiento de la línea ferroviaria, en una longitud de 856 metros, a su paso por el casco urbano y la posterior urbanización de los suelos ferroviarios aflorados con motivo del soterramiento y destinados a dotaciones públicas municipales. En ese contexto, y como compensación de las obras de integración llevadas a cabo por la Administración General del Estado, el Ayuntamiento adquirió el compromiso de poner a disposición del Ministerio de Fomento, sin contraprestación alguna y libre de cargas, los terrenos de titularidad municipal necesarios para la construcción del ramal de acceso ferroviario al Bajo de La Cabezuela.

Con la firma de este convenio se da un paso imprescindible y decisivo para la consecución de un objetivo estratégico en el desarrollo del Bajo de La Cabezuela. El futuro enlace ferroviario mejorará las posibilidades logísticas de las empresas de la zona e impulsará el desarrollo del Puerto de la Bahía de Cádiz y su área geográfica de influencia, potenciando la máxima intermodalidad en el transporte de mercancías.

Financiación asegurada

Adif sigue adelante con los trámites necesarios para la construcción de vía del ramal ferroviario, de una longitud aproximada de 4,5 kilómetros. El proceso ha superado la fase de información pública sobre los bienes y derechos afectados por esta actuación, a efectos de declarar la necesidad de ocupación y posterior fase de expropiaciones. En paralelo el proyecto de ejecución ya está redactado.

Una parte importante de las operaciones llevadas a cabo, y que son necesarias para concretar el trazado definitivo, se han centrado en la identificación y definición del modo de obtención de los terrenos necesarios para la ejecución de la obra; así como la afección a viales, al Parque Natural de la Bahía de Cádiz y a otras instalaciones y servicios (líneas eléctricas, conducciones de saneamiento y agua, telecomunicaciones, etc.).

El convenio acordado por Puertos del Estado y Adif en abril de 2016 regula la financiación de la conexión de las instalaciones portuarias del Bajo de la Cabezuela a la línea ferroviaria Sevilla-Cádiz. Adif asume la ejecución de las obras de construcción del ramal ferroviario, y Puertos del Estado su financiación, hasta un máximo de 20 millones de euros, con cargo al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria.

Actualmente se está tramitando una adenda a este convenio, para incrementar de 20 millones de euros a 26,5 millones de euros el importe máximo que financiará Puertos del Estado. Con ello, la aportación financiera se ajusta al presupuesto de ejecución de las obras, según el proyecto redactado por Adif, y se mantiene una financiación de la obra del 100% con cargo al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria. De hecho, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 recogen 600.000 euros de inversión para arrancar la obra, aunque los pellizcos más importantes se reservan para 2019 y 2020, con 10,8 y 12,6 millones, respectivamente.