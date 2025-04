El trasiego de cruceros en el astillero de Cádiz es constante. Tras la culminación de la obra del ' Liberty of the Seas ', que llegó a la factoría de la capital el pasado 18 de julio, llega ahora el ' Azamara Quest ' y, más tarde está prevista la entrada del ' Azamara Pursuit ' y del ' Azamara Journey ', los tres de la compañía Azamara Club Cruise. Pero la gran obra que se avecina en los astilleros de la Bahía, concretamente en la planta de Puerto Real, es la transformación del crucero ' Carnival Victory ', que arrancará mediados de este mes.

De hecho, la compañía Carnival Cruise Line, propietaria del buque, ya ha enviado a Cádiz el barco donde se alojarán el millar de trabajadores de las subcontratas extranjeras que participarán en esta profunda reforma. El crucero que hará las veces de flotel para alojar a este contingente de trabajadores es el ' Carnival Sunshine ' y ya se encuentra atracado en uno de los muelles del astillero de la capital.

Igualmente, Navantia hace acopio tanto en el astillero de Cádiz como en el de Puerto Real de la infraestructura necesaria para que el 'Victory' sea transformado en el plazo récord de un mes en un barco completamente nuevo. Será el ' Carnival Radiance '.

Nuevas varadas

El goteo de obras no cesa en los astilleros públicos de la Bahía. LA VOZ ha podido confirmar que un nuevo barco de la Royal Caribbean, el ' Radiance of the Seas ', ha confirmado su varada técnica en Cádiz para el próximo 26 de agosto.

Por lo que respecta al 'Victory', un crucero con más de 20 años de antigüedad, abandonará el astillero de Cádiz en dirección al de Puerto Real la próxima semana. Igualmente, el flotel 'Sushine' quedará atracado en el muelle de la factoría puertorrealeña, donde ya se han tomado todas las medidas anticovid para controlar el tránsito de las plantillas de las subcontratas por el interior de las instalaciones.

En los últimos meses el goteo de obras en cruceros desarrolladas por Navantia ha sido permanente. Así, la compañía Royal Caribbean, uno de los mejores clientes de Navantia, ha enviado a la Bahía en los últimos seis meses al 'Jewell', 'Harmony', 'Simphony', 'Liberty' y 'Navigator', mientras que la Celebrity Cruise Line ha traído a Cádiz al 'Infinity' y al 'Constellation', que ultima su reparación en Puerto Real. Una vez que acabe esta obra dejará el hueco libre al 'Victory'.

Hay que recordar que durante el año 2019 se repararon en Reparaciones Cádiz un total de 13 cruceros. Durante el año 2020, estas reparaciones en el astillero gaditano llegaron tan solo a 5 cruceros por el parón que obligó la pandemia. Todo apunta que 2021 puede acabar con 18 cruceros reparados en la Bahía .

De confirmarse estas previsiones y reservas, el astillero de Reparaciones Cádiz alcanzaría un récord referente al número de cruceros reparados en un año . Se sigue realizando una intensa acción comercial para conseguir cerrar más contratos de reparación, tanto de cruceros para el año 2022, como de buques civiles convencionales, tanto para los diques de Cádiz como de San Fernando, aparte de las reparaciones y actuaciones en los buques de la Armada Española, nuestro cliente estratégico.

Ahora Navantia se prepara para un mes de intenso trabajo en el astillero de Puerto Real, donde se llevará a cabo la obra del 'Victory'. Está previsto que el crucero pase del astillero de Cádiz al de Puerto Real el 18 de agosto y permanezca en el dique hasta el 21 de septiembre.

El 'Victory' ha estado en la cuerda floja tras el estallido de la pandemia. Llegó al astillero de Puerto Real para una transformación integral, pero el estado de alarma abortó esta inversión, cifrada en unos 170 millones de euros . El crucero estuvo en el muelle de armamento del astillero puertorrealeño hasta el tercer trimestre de 2020, en que se desvió a Cádiz. Precisamente, Carnival lo salvó en octubre del desguace y retomó el plan inicial para su reforma total. Desde entonces, permanece en el astillero de la capital, donde se le han ejecutado varias obras en las cubiertas.

Todo estaba preparado para que el barco abandonara en marzo de este año las instalaciones del astillero gaditano para entrar en el dique de Puerto Real, sin embargo, Carnival decidió aplazar hasta agosto la operación de reforma integral.

La transformación programada para el 'Victory' significa el nacimiento de un nuevo crucero bautizado con el nombre de ' Carnival Radiance '. El coronavirus truncó este proyecto y ahora se retoma de forma satisfactoria para los intereses de Navantia y del mercado laboral de la Bahía.

El crucero llegó a Puerto Real bajo una fuerte polémica, ya que el comité de empresa de la factoría puso pegas a la entrada del buque ante la fuerte amenaza que suponía el coronavirus. No hay que olvidar que el crucero venía con su tripulación y, además, con un contingente de trabajadores de empresas extranjeras que iba a participar en su reforma interior.

La irrupción de la pandemia abortó los planes de la Carnival y obligó a la tripulación del crucero y a los trabajadores de las subcontratas extranjeras a guardar una cuarentena en el interior del barco. Carnival repatrió en mayo y de manera escalonada a ese contingente de trabajadores bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria.

El destino final del 'Victory' ha estado muy condicionado por los planes de futuro de Carnival con su flota. El dilema del armador era invertir 170 millones de euros en un barco con más de 20 años de antigüedad y garantizar con ello un nuevo ciclo de vida o, por el contrario, enviarlo directamente a la chatarra. Finalmente, ha pesado más la opción de la reforma que la del desguace.