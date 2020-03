Crisis por el Coronavirus Así teletrabajan los políticos gaditanos en tiempos de coronavirus Alcaldes, diputados y miembros del Gobierno, Junta y Diputación siguen al minuto desde sus casas la crisis sanitaria

El Estado de Alerta decretado por el Gobierno de la nación con motivo de la crisis sanitaria por el COVID-19 ha obligado a todos los ciudadanos, incluidos los políticos, a confinarse en casa para intentar frenar la pandemia y que España vuelva a la normalidad.

Alcaldes, concejales, diputados y representantes del Gobierno central, la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz han sustituido en estos días sus despachos y la calle por el salón de casa, espacio que han convertido en su centro de operaciones para analizar, controlar y seguir la evolución de un virus que ha cambiado por completo nuestras vidas.

Ya son quince días en casa, compatibilizando el tele trabajo -con la ayuda de las nuevas tecnologías- con la familia. Cada político tiene una rutina cada día, dependiendo de sus competencias, pero todos coinciden en que no se separan del teléfono, la tablet o el ordenador para estar al tanto de la situación.

Los alcaldes están en primera línea en sus respectivas ciudades y pueblos, y responden con la mayor diligencia posible -ayudados por sus concejales, técnicos municipales y fuerzas de seguridad- a todo aquello que le plantean sus ciudadanos.

La mayoría de los ayuntamientos han puesto en marcha medidas sociales y económicas para paliar el impacto del coronavirus aunque las consultas y las dudas desde los distintos sectores de la población son continuas.

LA VOZ refleja en este reportaje el día a día de los alcaldes de los principales municipios de la provincia durante este Estado de Alarma, a excepción de José Ignacio Landaluce (primer edil de Algeciras), que se encuentra recuperándose tras dar positivo de COVID-19. No obstante, está pendiente en todo momento de lo que sucede en su ciudad.

Por su parte, en la Subdelegación del Gobierno, con José Pacheco al frente, la delegación del Gobierno andaluz en Cádiz, con Ana Mestre; y la Diputación, con Irene García, el trabajo es constante y cada uno de ellos está volcado en dar respuesta a los ciudadanos. Eso sí, unidos y coordinados porque estos días no hay ni idelogías ni colores políticos.

Asimismo, está reflejada la labor de los diputados y parlamentarios de las distintas fuerzas políticas, excepto de VOX, que no ha atendido a la petición.

José Pacheco, subdelegado del Gobierno en Cádiz:

«Las videollamadas han sustituido las reuniones para que todos se sientan atendidos y escuchados»

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco (PSOE), es uno de los políticos que ha cambiado su manera de trabajar desde que comenzó el Estado de Alarma decretado por el Gobierno de la nación. «El pasado 14 de marzo ha marcado una manera de trabajar diferente. Cuando comenzamos a suspender reuniones y actos, a todos nos parecía extraño tener que cancelar maneras y hábitos laborales habituales», explica.

Pacheco detalla que «a partir de ese momento todo fue muy rápido y tras tomar medidas de teletrabajo para el resto del personal de la Administración General del Estado, en la Subdelegación del Gobierno nos hemos quedado un equipo muy reducido para atender las consultas, y las dudas de la población así como para gestionar y coordinar esta pandemia con el resto de instituciones y Cuerpos y Fuerzas de seguridad el Estado».

Y es que esta pandemia ha obligado al representando del Estado en la provincia a multiplicar esfuerzos. «Mi ritmo de trabajo se reduce a jornada laboral en la Subdelegación atendiendo las llamadas de los alcaldes y colectivos de la provincia y se prolonga a mi domicilio donde tengo montado un segundo despacho para resolver esta crisis hasta ahora desconocida por todos. Las videoconferencias y las llamadas de teléfono han sustituido a las reuniones siempre con el objetivo de que todo el mundo se sienta atendido y escuchado», detalla.

Ana Mestre, delegada del Gobierno andaluz en Cádiz:

«Son días muy intensos en los que debemos responder al ciudadano»

Desde que se decretara el Estado de Alerta, la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, compatibiliza su trabajo entre la sede de la Delegación en Plaza España -fundamentalmente para mantener reuniones con responsables de Emergencias y de la Policía Autónoma- y su casa.

Mestre se encuentra en continuo contacto con su equipo de Gobierno de la Delegación Provincial a través de videoconferencias diarias y a demanda en función de sus circunstancias, en las que participan todos los delegados territoriales y su gabinete, coordinando las actuaciones de cada área implicada en esta crisis sanitaria.

A ello hay que sumarle diferentes reuniones virtuales con otros miembros del Gobierno andaluz.

El día a día de Mestre se lleva «desde la responsabilidad e intensidad para estar a la altura de las circunstancias».

«Son días muy intensos en los que no solo se trabaja para asegurar los servicios esenciales de la administración andaluza mientras dure este confinamiento, sino también respondiendo a lo que plantean los ciudadanos».

Irene García, presidenta de la Diputación de Cádiz:

«Mi principal obsesión es dar respuesta a lo que nos plantean los alcaldes y alcaldesas de la provincia»

Irene García mantiene la actividad diaria gracias a las tecnologías de información y comunicación. Fundamentalmente a través del teléfono y de forma creciente mediante videoconferencia, viene desarrollando contactos ‘virtuales’ con miembros del Gobierno provincial, alcaldes y alcaldesas, o representantes de otros ámbitos institucionales.

«Estos días de confinamiento, lejos de traducirse en un descenso de actividad, están trayendo consigo un aumento de la misma», afirma García, que resalta a su vez que «la garantía del mantenimiento de los servicios públicos esenciales es una inquietud añadida propia de estas semanas, dadas las excepcionales circunstancias que estamos viviendo».

Precisamente por ello, «mi principal obsesión es garantizar tanto la interlocución con los alcaldes y alcaldesas de la provincia como intentar dar repuesta a sus necesidades, porque nuestros ayuntamientos son el primer ámbito de cobertura de derechos de ciudadanía y el cinturón de seguridad para quienes más lo necesitan de forma inmediata».

Añade que «tenemos una preocupación añadida por colectivos que se ven especialmente amenazados por esta pandemia, como son las personas mayores».

Por ello, la presidenta de la Diputación insiste especialmente en estos días «cómo se garantiza la seguridad y salubridad en aspectos clave como el servicio de ayuda a domicilio de las personas dependientes o de las residencias de ancianos que gestiona la Institución provincial».

José María González Santos, alcalde de Cádiz:

«Estoy permanentemente con el teléfono en mano para repasar lo que va ocurriendo en la ciudad»

Las restricciones que se imponen con el Estado de Alarma han llegado al Ayuntamiento de Cádiz y a su alcalde, José María González, ‘Kichi’. El regidor gaditano se encuentra en casa siguiendo el confinamiento y sólo sale a la calle «cuando hay que hacer alguna gestión que es imposible realizar de manera telemática».

Por lo general, su jornada trascurre en casa «con Aurora -su hija pequeña- y con Teresa», aunque con el teléfono «permanentemente en la mano por si hay que comunicarse con alguien por videoconferencia y para repasar los datos de lo que está ocurriendo en la ciudad».

El alcalde gaditano tiene videoconferencia los martes y jueves con los miembros del equipo de Gobierno municipal en conjunto, mientras que los lunes y viernes los está dedicando a la comisión de seguimiento de la crisis sanitaria, donde también están representados los portavoces de la oposición y técnicos municipales. «Las videoconferencias se han vuelto muy habituales con los técnicos, con el resto de alcaldes de la provincia, con la Subdelegación del Gobierno, los concejales...», señala.

Y es que el Ayuntamiento de Cádiz fue de los primeros en recurrir a las reuniones virtuales y, «tal y como se recomendó desde las autoridades sanitarias, se limitó al máximo las reuniones tipo presencial». «Si queríamos transmitir la idea de que había que recurrir al teletrabajo, teníamos que dar ejemplo, de ahí que difundiéramos la imagen de cómo nos reuníamos de manera virtual», añade.

Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez:

Informando de cada paso que se va adoptando desde el Ayuntamiento

La alcaldesa de Jerez está confinada en su casa junto a su hija y su pareja desde que se decretara el Estado de Alerta por parte del Gobierno de la nación con motivo de la crisis sanitaria por el coronavirus. Mamen Sánchez está al tanto de todas las situaciones que viene planteando esta crisis y está muy activa a través de las redes sociales, con las que viene informando a la ciudadanía de cada paso que se va adoptando desde el Ayuntamiento jerezano.

A nivel mediático ha ofrecido tres ruedas de prensa a través de Facebook y Onda Jerez Radio y Televisión. Unas comparecencias que la alcaldesa jerezana realiza desde el Consistorio y en la mayoría de los casos en solitario, sin ningún concejal que la acompañe.

Asimismo, Mamen Sánchez también ha acudido en estos días al Ayuntamiento para llevar a cabo una videollamada con el principal objetivo de analizar la situación derivada de la pandemia del COVID-19 y su repercusión tanto en el empleo como en la actividad económica en el municipio. Para ello ha tenido contacto con sindicatos, con la Confederación de Empresarios de Cádiz, el Cluster Turístico o con Horeca.

La alcaldesa ha acudido también en estos días a supervisar las instalaciones que han montado en el pabellón deportivo Kiko Narváez para controlar las donaciones de alimentos y el material de prevención.

Patricia Cavada, alcaldesa de San Fernando:

«Comenzamos con la telegestión antes del Estado de Alarma»

El positivo por coronavirus del diputado de VOX, Carlos Zambrano, quien acudió al último pleno del municipio precipitó las medidas de cierre y ya el 12 de marzo, el Ayuntamiento isleño acordó las medidas preventivas y de contención que decidían adoptar, en coordinación con las autoridades sanitarias y asumiendo las directrices de Salud Pública, frente al COVID-19.

Estas directrices pasaban por «cancelar todos los actos públicos y eventos del Ayuntamiento, así como priorizar la atención al público telefónica y telemática en la Oficina de Atención al Ciudadano, Servicios Sociales, Desarrollo Urbano, Gestión Tributaria, Policía Local y la Oficina de Turismo».

Un día antes se conocía el positivo por coronavirus del diputado de VOX, Carlos Zambrano, quien acudió al pleno municipal celebrado una semana antes. Desde entonces, «las reuniones dentro de la gestión del Consistorio han ido variando. Durante la primera semana aún era posible presenciar una reunión entre todos los concejales y la alcaldesa en una misma habitación, pero con una distancia de seguridad».

Posteriormente, se han ofrecido imágenes de reuniones mantenidas entre la alcaldesa y el concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, con Comité de Valoración y Seguimiento creado para la gestión de la crisis generada por el COVID-19.

Germán Beardo, aldalde de El Puerto de Santa María

«Los días comienzan muy temprano y acaban tarde pero estamos buscando soluciones continuamente»

«Estos días están siendo duros para todos, pero El Puerto de Santa María se está defendiendo bastante bien dentro de la gravedad de la situación, consecuencia primero de que tomamos medidas antes de la emisión del Decreto de Estado de Alarma, siendo cautelosos y extremando precauciones en todos los ámbitos; y en segundo lugar, por la respuesta al confinamiento y las directrices de los portuenses que ha sido y es ejemplar. El Puerto está siendo un ejemplo de responsabilidad, de unión, de generosidad, pero sobre todos de solidaridad sin precedentes», afirma el alcalde portuense.

«Los días comienzan muy temprano y acaban muy tarde porque hay mucho qué hacer, pero si tienen un denominador común es la búsqueda de soluciones que garanticen el bienestar de todos, prestando especial atención a los más vulnerables, aprobando medidas contundentes que ayuden al sector productivo que ha paralizado su actividad, protegiendo a los que están en primera línea de batalla y dando cobertura y seguridad en los distintos ámbitos», señala Germán Beardo.

«Mi casa se ha convertido en mi principal despacho y desde aquí a través de videoconferencias, firma digital y mucho teléfono gestiono junto a mi equipo la mayor parte del trabajo. En ocasiones contadas he salido a la calle aunque siguiendo las instrucciones de las Autoridades Sanitarias», afirma.

Vanesa Beltrán, alcaldesa de Prado del Rey

«Tengo una videollamada tres veces al día con los concejales»

Tras confirmarse el primer positivo por coronavirus en la localidad, «optamos por el teletrabajo». Vanesa Beltrán afirma que «empezamos a trabajar a las 7:30 de la mañana y a cada concejal se le encomienda los trabajos y tareas que tiene que gestionar. Hacemos una videollamada a primera hora de la mañana, otra al medio día y otra por la tarde noche».

Añade que «por la mañana resolvemos las dudas que pueda haber, al medio día hacemos un balance de las tareas que tenemos asignadas y por la noche un balance de los trabajos que se han podido llevar a cabo y los que no y del nuevo plan de trabajo».

Asimismo, «hemos acortado el horario de los establecimientos de primera necesidad desde las 8:45 hasta las 14:30 horas con el objetivo de que haya menos circulación de personas en las calles». La alcaldesa asegura a su vez que «se está desinfectando cada rincón del municipio y estamos buscando las opciones para poder cubrir el servicio de ayuda a domicilio tan imprescindible entre nuestros mayores».

En relación al cumplimiento del confinamiento y de las medidas impuestas con el Estado de Alarma: «Prado del Rey ha respondido desde primera hora. La población está siendo responsable y se están quedando en sus casas siguiendo todas las indicaciones del ayuntamiento y de otras administraciones».

Juan Franco, alcalde de La Línea:

«Hemos marcado nuevas rutinas de trabajo, como videoreuniones»

El alcalde de La Línea lleva en aislamiento domiciliario desde el pasado 13 de marzo. Primero anunció que su confinamiento duraría 72 horas y lo achacaba a haber estado en una entrega de premios en Madrid, principal foco del COVID-19 en España. Aseguraba entonces que no tenía síntomas pero que adoptaba esa medida por precaución. Dos días más tarde, anunciaba que iniciaba una cuarentena después de que su chófer diera positivo en coronavirus.

Juan Franco se ha encargado personalmente de anunciar en sus redes sociales que se encuentra asintomático y que su chófer ha superado el coronavirus. Interactúa en las redes informando de su trabajo desde casa. «Todas las gestiones las realizamos a través de videoconferencias, correo electrónico y llamadas telefónicas, y aprovechando todas las herramientas tecnológicas que tenemos.

Los servicios municipales están organizados y hemos marcado nuevas rutinas de trabajo, como video-reuniones con los habilitados nacionales y con los concejales y responsables de las distintas áreas y servicios», explica. Una tarea nada fácil aunque con prioridades establecidas. «Estamos adaptándonos a las nuevas circunstancias, afrontando cuestiones sociales de vital importancia y reorganizando los servicios municipales para que estén funcionando con las nuevas condiciones de trabajo marcadas por el Gobierno», añade.

Javier Ruiz Arana

«Nuestra mayor preocupación es que se cumpla el aislamiento y controlar la residencia de mayores»

El alcalde de Rota ha instalado su despacho oficial en el salón de su casa. Desde la mesa del comedor contacta a diario con el jefe de la Policía Local y con los responsables de Salud del municipio para afrontar el desarrollo de las medidas de acción contra el coronavirus. Se trata de acciones que varían a diario, pero que necesitan de control a primera hora de la mañana y de una previsión el día anterior.

Reconoce que esta es la primera gestión que aparece marcada en su nueva agenda doméstica. Ruiz Arana ha cambiado el despacho municipal por el teletrabajo esta misma semana en que las medidas de confinamiento se han endurecido coincidiendo con la previsión del pico más alto de la pandemia.

Indica que durante la primera semana de confinamiento acudió de lunes a viernes al Consistorio para tratar los temas más urgentes, pero desde el lunes 23 de marzo ha establecido su cuartel general en su domicilio haciendo uso de la aplicación del Face Time, en el móvil, y del whatsapp, que combina tanto en el teléfono como en el ordenador, para comunicar en directo con sus concejales y con el equipo técnico municipal.

Arana señala que responde también a través de Facebook a preguntas y dudas de sus vecinos. El regidor ha grabado mensajes a través de su cuenta dirigidos a los roteños. En estos momentos, su mayor preocupación «es el cumplimiento de las medidas de aislamiento y, muy especialmente, del control de la residencia de ancianos de Rota, así como la garantía de la asistencia a las personas dependientes».

Víctor Mora, alcalde de Sanlúcar:

«La primera llamada es con el jefe de la Policía Local, que me da el parte de la mesa diaria de coordinación»

La situación excepcional que vive el país con motivo del estado de alarma por el coronavirus ha obligado también a cambiar los hábitos del alcalde de Sanlúcar. Comenta que su jornada arranca muy temprano con la lectura de las noticias, «y en seguida empiezan las llamadas telefónicas».

El primer contacto es con el jefe de la Policía Local «que me da parte de la reunión de la mesa diaria de coordinación, con el hospital Virgen del Camino, con mis compañeros del equipo de gobierno, con los encargados de los servicios de limpieza, con las residencia de mayores, con los encargados de los edificios públicos y centros escolares, y con representantes de asociaciones, que se ofrecen a diario para ayudar. También hablo a menudo con los portavoces municipales».

La mayoría de las llamadas que realiza son para «buscar mascarillas, buscar tela y elástico en la ciudad y ya fuera de ella para que colectivos de la ciudad hagan mascarillas que se distribuyen a policías, limpieza, bomberos, residencia, hospital, agricultores, etc. Y alcohol para elaborar hidrogel».

Sale a comprar el pan, respetando las normas de seguridad necesarias, juega con su hijo de 5 años, aprovecha el tiempo para hacer algo de ejercicio en casa, sale a aplaudir al balcón a las 20 horas y se encarga de «la comida, la cena y de bajar a tirar basura».

José María Román, alcalde de Chiclana

«Desde el Ayuntamiento nos estamos planteando realizar los plenos por videoconferencia»

El alcalde de Chiclana, José María Román, realiza la mayor parte de sus tareas «desde la alcaldía». «Es el punto donde puedo operar con mayor comodidad. Tenemos mucho personal municipal con teletrabajo, pero dentro también hay una pequeña parte presencial para que tengamos capacidad de respuesta», cuenta Román.

Las reuniones se están llevando a cabo empleando la tecnología disponible, «hemos mantenido varias en los últimos días mediante videoconferencias y pantallas compartidas de WhatsApp». La intención del Consistorio es celebrar los plenos municipales por videoconferencia. «Estamos a la espera de que se le dé forma. Nosotros tenemos una obligación de servicio público».

Asegura que «son muchas llamadas, hasta que se termina la batería», aludiendo al gran volumen de reuniones telemáticas que ha mantenido desde la alerta sanitaria por coronavirus.

Las reuniones presenciales se han descartado aunque el pasado 18 de marzo, el Consistorio convocó un encuentro presencial en el Salón de Plenos con los responsables de los sectores económicos del municipio para decidir las medidas económicas excepcionales que se llevaban a cabo en Chiclana.

Las Juntas de Gobierno, «para no tener que convocar a todo el mundo», han recaído en las competencias de la alcaldía hasta que finalice la crisis sanitaria pero no se plantea prorrogar esta situación una vez que se dé por superado el COVID-19, «las reuniones y los diálogos nos nutren».

Manuel Flor, alcalde de Vejer:

«Llevamos medicinas y la compra a los mayores para que no salgan»

El alcalde de este pequeño municipio de la Janda, Manuel Flor, asegura que desde el Ayuntamiento de Vejer «estamos coordinados desde el primer momento con las autoridades sanitarias, cumpliendo en todos los departamentos municipales los protocolos exigidos y ofreciendo un servicio telemático a los ciudadanos».

Asegura que, además, «hemos puesto en marcha el servicio de ayuda a las personas mayores que están en sus casas solas para llevarles los medicamentos y la compra, y evitar de esta manera que tengan que salir a la calle, a través de la colaboración de los voluntarios de Protección Civil».

Por otro lado, insiste en que desde las distintas delegaciones municipales «estamos preparando los trámites administrativos correspondientes para poner en marcha cuanto antes las ayudas a las familias vejeriegas que se vean afectadas económicamente por el impacto de esta crisis sanitaria, así como a los autónomos, especialmente perjudicados con esta situación».

El alcalde señala a su vez que «seguimos trabajando por nuestros vecinos y vecinas, ahora desde lejos, online o a un metro de distancia, pero aun así más cerca que nunca. Recordando en cada momento la importancia de quedarse en casa, algo de lo que puedo sentirme orgulloso porque el pueblo de Vejer ha sido consciente desde el primer momento».

Elena Amaya, alcaldesa de Puerto Real:

«Entre todos tenemos que salir lo antes posible de esta situación»

La alcaldesa asegura que, «ya sea desde casa o en aquellas dependencias municipales donde se está trabajando a puerta cerrada, el contacto es permanente con el equipo de Gobierno para la adopción y posterior seguimiento de medidas extraordinarias implementadas en limpieza, salud, servicios sociales, política fiscal, seguridad ciudadana, o trámites administrativos on line».

Para Elena Amaya están siendo días complicados de los que quiere extraer «la capacidad de reacción y el buen trabajo de sus concejales, la respuesta de los trabajadores municipales que siguen trabajando a destajo en su mayoría desde casa, la espléndida labor de la Policía Local y Nacional, la manera en que GEN ha puesto todos los medios a su alcance para desinfectar la ciudad, la gran labor de los pequeños comercios locales que siguen abiertos, el trabajo de los sanitarios, transportistas y empleados de supermercados, las muestras de cariño del profesorado hacia el alumnado de forma telemática, la generosidad demostrada por muchas personas que están aportando su granito de arena de múltiples maneras (confeccionando mascarillas, entregando material sanitario a hospitales, realizando compras a nuestros mayores...) y sobre todo, la respuesta ejemplar del pueblo de Puerto Real que ha entendido el mensaje de quedarse en casa».

Envía un mensaje a la población para que continúe acatando las instrucciones del Ayuntamiento porque «entre todos tenemos que conseguir salir lo antes posible de esta situación».

Gema Araujo, diputada nacional del PSOE:

«La proximidad geográfica con Gibraltar está marcando a diario mi trabajo durante el confinamiento»

Debido al Estado de Alarma decretado en nuestro país y viéndonos obligados, por responsabilidad, a estar confinados en casa, Gema Araujo no ha dejado de lado mi labor como representante pública.

Por ello, desde el primer momento «me coordiné con el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, y el coordinador comarcal del Estado en la comarca, Francisco Gil, para canalizar toda la comunicación y atender a todos los colectivos que demandaban información, ya fuese de ayudas económicas, sociales, presentación de ERTES, o cuestiones más simples como renovación de la demanda de empleo. Entiendo que mi pasado como alcaldesa hace que esté más cercana a la problemática de mi ciudad y mi comarca».

Además, la proximidad geográfica con Gibraltar «ha marcado a diario mi trabajo y ha ido variando la situación al respecto a medida que aumentaba el número de contagios.

«Pasamos, pues, de una situación de normalidad en el paso de la verja, a un control más exhaustivo con el cierre de fronteras exteriores, excepto para trabajadores fronterizos, a un confinamiento total y suspensión de la actividad como finalmente se aprobó en Gibraltar», manifiesta.

«Todo esto ha ido marcando la preocupación de los trabajadores españoles y ha requerido una documentación extra para poder pasar». Señala que «he cumplido con mi obligación de voto telemático como diputada y a cuantas cuestiones nos han requerido en la distancia» insistiendo en que seguir así para poder ganar esta batalla desde la unidad de las administraciones.

José Ramón Ortega, diputado nacional del PSOE

«Estamos intentando atender las dudas y consultas que nos llegan»

José Ramón Ortega asegura que el Congreso tiene procedimientos telemáticos suficientes para que los diputados puedan seguir la actividad parlamentaria razonablemente bien.

Así, además de seguir las diferentes comisiones, «esta semana podremos votar iniciativas importantes relacionadas con cuestiones económicas derivadas del coronavirus o la convalidación de la derogación del despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo, que provocaba muchos despidos por enfermar».

Fuera de lo estrictamente parlamentario, «estamos atendiendo las consultas y dudas concretas que llegan por redes sociales y teléfono, si se necesita algún documento para desplazarse a cuidar de un familiar, si la policía va a pedir algún justificante para poder ir a trabajar, realizar actividades sindicales, qué hacer si las empresas no dispensan material de seguridad....».

Además, asegura que está trasladando a las autoridades informaciones relevantes «que me van llegando sobre diferentes cuestiones en este contacto con la ciudadanía, agradeciendo al Subdelegado del Gobierno, José Pacheco, su atención y la buena labor de coordinación que viene realizando en estos días en una provincia tan compleja como la nuestra».

Concluye esperando que «el sacrificio y responsabilidad que está mostrando la ciudadanía nos lleve pronto a superar esta situación y recuperar nuestras rutinas».

Eva Bravo, diputada nacional del PSOE:

«Me siento orgullosa por la gran responsabilidad de los gaditanos»

Eva Bravo afirma que «desde que el coronavirus nos mantiene en casa por precaución y solidaridad con el resto de la población estoy atendiendo aquellos casos que me van llegando de ciudadanos que están muy preocupados por la incertidumbre que crea enfrentarse a un enemigo que no es visible».

Así pues, «entre esas consultas que me llegan estoy al día de lo que viven siete gaditanos que están en Uzbekistán y estoy, en todo momento, en contacto con sus familiares, así como con el Ministerio de Exteriores, la Embajada y el Consulado con el único propósito de buscarles una solución rápida y eficaz».

Manifiesta que «hemos tenido que acostumbrarnos al ritmo del teletrabajo, y sigo también formándome a través de cursos online. Tampoco hemos desatendido nuestra actividad parlamentaria y sigo las votaciones telemáticas y atendiendo todo lo que nos llega vía telefónica».

Confirma que el teléfono es la herramienta que utiliza prácticamente todo el día.

En cuanto a la vivencia personal, «con mucha preocupación por todas las personas que se encuentran mal. Pero también muy orgullosa de nuestro Gobierno y de nuestro presidente por las medidas adoptadas, y de mis vecinos y vecinas de la provincia que están demostrando una gran responsabilidad al quedarse en sus casas. Percibo mucha solidaridad en todos los rincones de nuestros pueblos».

María José García-Pelayo, diputada nacional del PP:

«Desde primera hora estoy en contacto permanente con distintos sectores, que están muy preocupados»

Desde que comenzó el Estado de Alerta, asegura que se sigue levantando muy temprano «y estoy en contacto permanente con distintos sectores de la provincia: empresarios, agricultores, comerciantes, trabajadores de ayuda a domicilio, vecinos, hosteleros, Cáritas...».

María José García-Pelayo señala que «hay mucha preocupación e inquietud sobre lo que estamos viviendo y las consecuencias que tendrá una vez que volvamos a la normalidad, por lo que las llamadas tanto de estos sectores como de ciudadanos en particular son constantes».

Además, en estos días está preparando iniciativas para presentar en el Congreso de los diputados que no son estrictamente sobre el coronavirus sino sobre otra serie de asuntos de interés para la provincia de Cádiz como el alga invasora, aeropuerto de Jerez, recuperación de los fondos Reindus, agricultura etc...

Pelayo añade que «estoy en contacto directo también con mis compañeros de partido y del grupo parlamentario para conocer las novedades que van surgiendo y poniéndolas en común para trasladarlas a los colectivos y distintos sectores» y «tenemos reuniones virtuales ya que, aunque no estemos físicamente en los pueblos de la provincia, sí que lo estamos de manera virtual, ya sea de manera telefónica o por correo electrónico».

Pepe Ortiz, diputado nacional del PP:

«Estoy especialmente preocupado por los trabajadores autónomos»

Pepe Ortiz afirma estar «bastante preocupado por la situación que estamos viviendo y por cómo se está gestionando esta crisis» asegurando que está teletrabajando desde casa y en contacto con los vecinos de Vejer y con el equipo de Gobierno, con su alcalde a la cabeza, «para conocer de primera mano cómo se encuentran».

Como diputado, afirma que «he centralizado el trabajo en los autónomos, que están especialmente preocupados e inquietos con esta situación. Ellos necesitan ayuda en estos momentos y desde el PP hacemos nuestro el discurso de ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos) de a cero ingreso, cero cotización».

Manifiesta «no entender la paralización de las obras públicas y, sin embargo, que las privadas estén muchas trabajando aún» a insiste en que, concretamente, en Vejer «son muchos los trabajadores que tienen que trasladarse a Málaga, Alicante o Valencia para trabajar en el sector de la construcción con el correspondiente riesgo, ya sea como albañiles, cerrajeros, fontaneros, o carpinteros».

Bajo su punto de vista, las medidas «deberían de haber sido más drásticas porque el Gobierno ha afrontado esta crisis tarde y mal».

Afirma que desde que se tomó la decisión de no celebrar pleno, el grupo de whatsapp de los diputados del PP es un «hervidero». «Estamos todos en contacto permanente».

Carmen Martínez, diputada nacional de Ciudadanos:

«En Andalucía nos adelantamos en sanidad, suministros y educación»

Carmen Martínez afirma no salir de casa desde el 12 de marzo cuando regresó de trabajar de Madrid. «Reconozco que está siendo duro emocionalmente. Tengo un hijo de 6 años y mi marido está expuesto al coronavirus porque trabaja en la UCI del Hospital de Jerez pero cada mañana me levanto diciéndome a mí misma que hay que estar alegre y fuerte».

Empieza el día a las 9.00 horas, levanto a su hijo, desayuna y «comienza el cole en casa». Afirma que «mientras él hace dibujos, lee y hace fichas que le selecciono previamente, yo mantengo reuniones telemáticas con sectores afectados por esta crisis, con compañeros eurodiputados y, por supuesto, con mis compañeros del Congreso».

La diputada de Cs señala que «tengo la suerte de que mi marido, los días que libra, se encarga de muchas tareas del hogar y de hacer la compra».

Añade que «de cocinar me encargo yo porque me encanta. He retomado la cocina con ganas. Cocino todos los días mientras hablo con mi familia telemáticamente».

Considera que, en general, en Andalucía «se están haciendo las cosas muy bien, y estamos adelantándonos de manera eficiente en materia de sanidad, suministros o educación». En Cádiz, «se está respetando el estado de alarma al máximo, y quiero felicitar a todos los gaditanos por su ejemplaridad. También animarlos para lo que nos queda. Todo este esfuerzo merecerá la pena».

Teresa Rodríguez, portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz:

«Teletrabajar no significa currar menos. Nosotros tenemos ahora mucha, mucha actividad»

La parlamentaria andaluza Teresa Rodríguez ha tenido también que acostumbrarse a las rutinas del Estado de Alarma como consecuencia de la crisis sanitaria. A su condición de política, Rodríguez -en sus comunicados en redes sociales- siempre ha unido también los de ciudadana. Así, narra que «pasamos la cuarentena como podemos, porque tenemos niños en casa; los adultos nos quejamos, pero son ellos quienes peor lo pasan».

Además, en la introducción de trabajos y rutinas en su casa, se une la circunstancia especial de que a su tarea como parlamentaria se une la de su pareja, José María González Santos ‘Kichi’, que es el alcalde de la capital gaditana.

Teletrabajar, insiste, «no significa currar menos» ya que «nosotros ahora tenemos mucha, mucha actividad. Hemos puesto en marcha una aplicación para recoger quejas y situaciones complejas que se están dando en toda Andalucía, relacionadas con el tema del empleo sobre todo (condiciones de salud y seguridad, sobre las vacaciones forzosas o posibles despidos)». Dadas las circunstancias, detalla que todas estas consultas «han llegado en tromba y hemos tenido que ir derivando trabajo».

La portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, apunta que «también aprovechan para adelantar trabajo, de escritura y de lectura y para preparar propuestas para el próximo periodo parlamentario». «Y echando días fuera, como dicen nuestros mayores», dice entre risas la parlamentaria en este periodo de confinamiento.

«Cada uno trabaja desde su delegación y todo vía telefónica

Juan Bermúdez, alcalde de Conil, gestiona esta crisis a medias: «bien desde mi casa, bien desde mi despacho». Suele acudir al edificio consistorial, donde «hago las gestiones que hacen falta, relacionadas con la crisis del coronavirus intentando que no se propague».

El Ayuntamiento funciona bajo mínimos y las reuniones se realizan por videoconferencia. «Cada uno trabaja desde su delegación y todo vía telefónica», explica el primer edil de la localidad, donde se han confirmado ya varios casos de coronavirus.