MAREMOTOS La superviviente al tsunami de Indonesia «indignada» por la ausencia de protocolos en Cádiz «Podemos salvar un montón de vidas, solo informando a la población; no es crear alarma como creen los que mandan» ha señalado María Belón

La Facultad de Derecho de Huelva ha acogido este viernes el arranque del I Congreso Internacional de Catástrofes, Intervenciones Especiales y Emergencias, con la ponencia inaugural de María Belón, la superviviente al tsunami de Indonesia. «Yo no viví un tsunami, viví la estupidez humana», ha indicado Belón, quien ha alertado sobre la ausencia de protocolos ante este tipo de fenómenos en las costas de Huelva y Cádiz.

Este congreso está organizado por Bomberos Unidos sin Fronteras, una ONG de referencia en las intervenciones tras catástrofes en todo el mundo y abordará otros temas de mucha relevancia como el caso del pequeño Julen en Totalán ante más de 200 participantes.

La médico superviviente a la catástrofe natural que originó miles de víctimas ha subrayado que «de haber existido protocolos de emergencia en la población de Indonesia o entre los turistas, se hubiera minimizado el número de muertes, y no hubiera superado las 300».

«Me indigna que no haya protocolos en zonas como la de Huelva. Podemos salvar un montón de vidas humanas, solo informando a la población, ya que podemos echar una mano a los equipos de emergencias con protocolos establecidos. No es crear alarma como creen los que mandan», ha señalado Belón.

La ponente ha destacado que se puede empezar a trabajar desde ya, «pero las autoridades no se enteran de nada. No saben lo que puede pasar en las costas de Huelva y de Cádiz», y ha instado a hacerlo «como lo hace Japón».

A partir de la tragedia que ella y su familia sufrió, «no hay ningún hotel en Indonesia donde no haya un plan de evacuación» y ha destacado que congresos como estos «no deben servir de teoría, si no para poner todo en práctica».

Por ello, traen para análisis y debate hasta Huelva, durante dos días, a ponentes de talla internacional en asuntos como los atentados terroristas, tsunamis, terremotos, casos como el del pequeño Julen en Totalán o rescates como el de los mineros de Chile.

La inauguración ha contado con la presencia de la rectora de la Universidad, María Antonia Peña; el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz; la vicepresidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón; la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo; la delegada del Gobierno andaluz en Huelva, Bella Verano; la presidenta del Puerto de Huelva, Pilar Miranda, o la representante en Huelva de la Fundación Cepsa, Teresa Millán.