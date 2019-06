SUCESOS Sigue el drama: Llegada masiva de pateras con cientos de inmigrantes En las últimas semanas se han producido decenas de rescates en aguas de Cádiz. Solo este pasado lunes, se auxiliaron a más de 300 personas en unas horas Todos las personas que han sido interceptadas son magrebíes. Marruecos cierra el paso a los subsaharianos

El drama continúa. No ha parado por arte de magia, no se ha frenado ni se ha llegado (que se sepa) a ningún acuerdo entre países o entre los gobiernos de Europa y África para que cientos de personas se dejen de jugar la vida cruzando el Estrecho en endebles pateras. Este medio ha podido saber que en los últimas semanas la actividad de los rescates y auxilios tanto por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil como por Salvamento Marítimo no ha parado.

Por ejemplo este pasado lunes. Desde la madrugada hasta la madrugada. Durante horas, no se dejó de sacar a personas del agua. En total, seis embarcaciones. Primero, fueron dos neumáticas. Una con 53 personas y otra con 57. En la tercera que se avistó iban 74 varones y tres mujeres. En una cuarta, 29 hombres, cuatro mujeres y ocho menores. En una quinta, 45 personas, cinco de ellos niños. Y en la sexta, 48 varones. En total, 311 rescatados. Todos de origen magrebí.

El domingo, también la jornada fue bastante intensa con 153 inmigrantes que tras ser auxiliados fueron trasladados al puerto de Algeciras. De nuevo, todos ellos de origen magrebí.

Según han asegurado algunas fuentes a este medio así está siendo la tónica desde hace varias semanas. Con datos similares a los que ya se registraban el pasado año. Salvo por una diferencia muy significativa. La cantidad de marroquíes que intentan llegar a la costa en este tipo de embarcaciones se ha disparado (el triple), mientras que, por contra, llama la atención que no se están registrando apenas rescates de ciudadanos subsaharianos. La razón podría ser el cierre del paso de estas personas en Marruecos.

Esta circunstancia es la que previsiblemente ha ayudado a que se registre un leve descenso en la llegada de pateras, aunque en las últimas semanas sí ha habido de nuevo un importante repunte motivado por la mejoría del tiempo y otras variables como la presión que ejercen las mafias o la disponibilidad para salir de uno u otro punto desde la costa africana.

Según datos registrados por el Mando Único, en las comandancias costeras de la 4ª Zona de Andalucía, en lo que va de año se han interceptado un total de 8.172 inmigrantes, lo que supone un 19,68 por cierto menos con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se habían rescatado a 10.174.

En cuanto a la provincia, este descenso es más significativo en la zona de Cádiz, pero no así en la más próxima al Estrecho, donde apenas ha variado en un dos por ciento.

En cuanto a la causa de la llegada casi exclusiva de ciudadanos de origen magrebí, fuentes de solvencia consultadas por este medio explican que la causa podría encontrarse en el cierre del paso en Marruecos a los subsaharianos que les llegan desde otras partes de África y al descenso además en las salidas desde puntos de la costa de otros países como pueden ser Tánger, Mauritania, Senegal... Incluso se habla de «redadas» como las que se produjeron a finales del año pasado y que denunció la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH).

Dos neumáticas fueron auxiliadas también a la vez este lunes. - LA VOZ

Por otro lado, hay que tener en cuenta también con los medios que cuentan estas personas para emprender el viaje o las ‘comodidades’ que las mafias les dan. En este sentido, los subsaharianos suelen embarcarse a bordo de lanchas tipo ‘toy’ por lo que la travesía más utilizada es la más corta, el Estrecho. Y si se les ha cerrado este trayecto pues o eligen otro o no les queda otra opción que esperar alguna posibilidad.

En el caso de los magrebíes las posibilidades se amplían ya que muchos de los que están siendo ahora rescatados han optado por trasladar el punto de partida a playas de la zona de Larache. Lo hacen normalmente en barcas de madera con uno o dos motores, aunque también en neumáticas que se abarrotan de viajeros, de 30 a 50 personas, donde no existe apenas espacio entre ellos.

Sea como fuere, y los números que se barajen, la realidad es que la situación se está repitiendo. De ahí que de nuevo los calabozos de toda las comisarías de la provincia estén otra vez abarrotados de ciudadanos que esperan resolver los trámites correspondientes para, o ser devueltos o ser llevados a centros de acogida o el CATE de San Roque, según su situación. Lo mismo ocurre con los centros de menores donde los educadores denuncian habitualmente el colapso en el número de internos.

Aviso del Frontex

Las previsiones que manejan los expertos en este asunto siguen indicando que la presión migratoria irá a más según avancen los meses hasta el verano. Esta es, al menos, la advertencia que se está dando desde el Frontex, el organismo internacional que promueve, coordina y desarrolla la gestión de las fronteras europeas a las fuerzas policiales que se dedican a auxiliar, controlar y expedientar a todas las personas que llegan de manera irregular a nuestras costas.

La advertencia la hacen tras haber analizado la situación actual en los países de origen. De los que escapan. Este flujo migratorio es muy variable. Difícilmente predecible. No se mantiene debido a que responde a muchos condicionantes a la vez. Por ejemplo, el control policial que esté ejerciendo actualmente Marruecos o las negociaciones políticas, económicas, que haya sobre la mesa. O, la presión que esté dispuesto a soportar el país alauita en su territorio por los cientos de miles de ciudadanos que les llegan desde el resto de África con la esperanza de cruzar a Europa. En cuanto a esto último, las fuentes consultadas apuntan que podría haber millones de personas esperando al otro lado de la orilla para poder embarcar y poner rumbo a España. Una cifra escondida que ni siquiera se puede calcular.