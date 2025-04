Santiago Abascal y los sindicatos CCOO y UGT ni se miran a la cara en Cádiz

«¡Kichi, a Cádiz venimos cada vez que nos dé la gana sin pedir perdón ni permiso!». Estas eran las primeras palabras que se pronunciaban este domingo en la Plaza de Sevilla de la capital gaditana en la manifestación convocada por VOX a nivel nacional. Era la respuesta que desde el sindicato Solidaridad le daba al alcalde gaditano su secretario, Rodrigo Alonso, después de que esta pasada semana el regidor hubiera pedido a los ciudadanos que «dejaran solos» a la formación de Abascal.

Sin embargo, unas 350 personas (750 según datos oficiales ofrecidos posteriormente por la Subdelegación del Gobierno) han arropado y vitoreado a Santiago Abascal quien ha participado en la manifestación que ha convocado su partido en Cádiz por el 1 de mayo. Junto a él también ha estado Macarena Olona , elegida hace unos días candidata de este partido a la presidencia de la Junta de Andalucía.

Y es que alrededor de la visita del líder de VOX había varios frentes abiertos. También los sindicatos habían expresado su crítica al respecto considerando que la coalición de derechas no puede erigirse como defensora de la clase obrera. Y también había cierta expectación por si se producían incidentes al coincidir con los otros convocantes: por un lado, UGT y CCOO y, por otro, la marcha de la Plataforma del Metal. Pero finalmente no se tuvieron que mirar ni unos ni otros a la cara ya que los itinerarios eran distintos, tal y como había dictaminado por precaución la Subdelegación.

Solo se produjeron unos instantes de tensión cuando mientras que Santiago Abascal se dirigía a sus simpatizantes en un pequeño escenario montado para la ocasión en la Plaza de Sevilla, un joven que portaba la bandera de España se acercaba a la cabecera de la manifestación de los sindicatos que atravesaba entonces la Avenida a unos cien metros y recibía por ello una reprimenda por su provocación. También otro hombre, haciéndose pasar por periodista, se intentaba también aproximar a la otra marcha y grabarles, pero la Policía Nacional le interceptó el paso para que la situación no empeorara.

En este clima de tensa calma discurría la marcha de VOX. Salía a las doce de la mañana de la carretera industrial. La llegada del líder minutos después se producía entre los aplausos, las fotos y los gritos de ¡presidente! de los suyos. También aparecía Macarena Olona, cuya participación no estaba oficialmente anunciada pero que finalmente tomaba también su protagonismo como flamante candidata.

La comitiva enfiló entonces la Avenida de Astilleros lanzando consignas contra los sindicatos «donde están, no se ven, comisiones y UGT» y vivas a España. Y así, también con música y alguna traca valenciana, iban avanzando hacia el muelle. En el camino se encontraban numerosas pintadas (al menos seis o siete) que alguien había hecho en su contra en las paredes de astilleros: VOX no grato, chulos a caballo fuera de Andalucía, VOX está con la patronal..., entre otras.

La marcha llegó a la Plaza de Sevilla y en ese punto, en un lateral del edificio de Aduanas, se montaba un pequeño escenario donde los líderes a modo de mitín político dirigían unas palabras a los manifestantes quienes aplaudían con convencimiento.

El primero en hablar era el secretario de Solidaridad, Rodrigo Alonso quien centró buena parte de su intervención en atacar a los sindicatos mayoritarios «rancios» y «corruptos». «Han traicionado la soberanía de los pueblos. No vamos a aceptar sus lecciones porque son un reflejo de lo que ocurre en España, el abandono». Y continuaba: «Indignantes son ellos que se meten en sus bolsillos siete millones de euros de todos los andaluces. Estos mangantes tienen que pagar por todo el daño que están haciendo y basta de costear sus sueldos a costa del sufrimiento de los demás. ¿Por qué están aquí UGT y CCOO? ¿Han venido a devolver todo lo que han robado?», se preguntaba. Además Alonso justificó la convocatoria de la marcha en Cádiz por su alto índice de desempleo. «Cádiz está asolada por el paro y la desindustralización».

«¡Presidenta, presidenta!»

Tras él tomó la palabra Macarena Olona quien se mostró «orgullosa» de ser la candidata a la Junta de Andalucía por parte de VOX. Al grito de «¡presidenta, presidenta!» la líder lanzó en seis minutos varias proclamas en clave electoral. «Nos jugamos España en las elecciones», comenzó para continuar atacando de manera directa a los sindicatos, «que se llenan la boca por los derechos de los trabajadores y han traicionado todos sus principios vendiéndose al Gobierno. La última huelga general se convocó hace nueve años », lamentó.

Olona se presentó como la candidata del cambio, «del pueblo, de Andalucía y de todos los andaluces. Soy una de los vuestros y si llego yo llegaremos todos», concluyó entre la total entrega de sus simpatizantes.

Y ya como colofón tomaba el atril Santiago Abascal , «el jefe». Su simple presencia ya enfervorecía a sus seguidores que de nuevo ondeaban banderas de España y lanzaban gritos de «presidente». Su discurso se centró especialmente en criticar al Gobierno a los que acusó de «traicionar» a los trabajadores con las políticas de la ministra «comunista», refiriéndose a Yolanda Díaz.

«Cuando se trata de elegir entre intereses propios o sectarios el Gobierno elige la segunda opción», exponía y hacía un repaso de las diferentes medidas que ha ido acordando el Ejecutivo de Sánchez. «Sí, han subido el salario mínimo interprofesional pero sin bajar las cotizaciones y así hacer ellos más caja y poner alfombra roja a las ideologías extrañas y totalitarias». «Tenemos un gasto público que roza lo corrupto y con la reforma laboral has destruido cien mil empleos», continuaba.

Y de nuevo también Abascal lanzaba sus dardos a los sindicatos, «entregados» y «abrazados» a los poderosos, «dando la espalda a los que no pueden llegar a fin de mes». Por ello entendía que VOX es la alternativa. «Tenemos que ser la esperanza de los jóvenes desheredados. Nosotros no tenemos otro amo que no sea el pueblo español y no aceptamos chantajes».

En este sentido apostó porque la opción de Macarena Olona en Andalucía es una «garantía» . «No basta con echar a los socialistas de San Telmo sino dar una verdadera alternativa. Hay que lograr expulsar a las políticas de izquierdas y hacer que Andalucia cambie de verdad. No venimos a cambiar unos traseros por otros, queremos un cambio de verdad. Venimos a cambiar. ¡Vamos adelante, sin miedo a nada!», concluía.

Sindicatos exigen una subida salarial

Y mientras VOX pronunciaba sus proclamas ante sus simpatizantes, la tradicional manifestación de UGT y CCOO con motivo del primero de mayo discurría por la avenida de Cádiz. En ella participaban unas mil personas, según datos aportados por la Subdelegación del Gobierno.

La marcha comenzaba también cuando pasaban unos minutos de las doce de la mañana en la plaza Asdrúbal, tal y como estaba previsto y autorizado. En la cabecera de la manifestación iban los secretarios provinciales de ambos sindicatos, Antonio Pavón por parte de UGT e Inmaculada Ortega, por Comisiones.

Entre los políticos que han caminado junto a ellos se encontraba el alcalde de Cádiz, José María González junto a la diputada andaluza y candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez. Ambos acudían también a apoyar la marcha de la plataforma del metal que partía en la Glorieta Lebón y terminaba en la Plaza de la Aviación y que, según cifras de la Subdelegación, contó con la participación de 300 personas.

Además otros representantes políticos se sumaban a la manifestación de los sindicatos mayoritarios como la presidenta de la Diputación provincial, Irene García o el secretario general del PSOEde Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix. Este último manifestaba ante los medios: «Estamos aquí para seguir reivindicando la igualdad entre hombre y mujeres, disminuir la brecha salarial que aún existe y llega a ser de un 23 por ciento de forma que las mujeres trabajan gratis desde el mes de octubre hasta finales de año», dijo.

Para Ruiz Boix es un motivo de celebración «una reforma laboral que ha traído estabilidad laboral a este país y que se supere por primera vez los 20 millones de personas ocupadas y aseguradas en la Seguridad Social y de esos, más de 13 millones contratos estables y esperemos que sigamos avanzando con el desarrollo de la norma, pues en solo dos meses está dando unos frutos importantes».

Una vez que la comitiva llegaba al final del trayecto, la plaza de San Juan de Dios, los secretarios de CCOO y UGT se dirigían a sus simpatizantes y exigían al Gobierno una mayor paridad e incremento salarial adaptados a la todavía más recrudecida situación laboral en España después de la pandemia y la guerra en Ucrania.