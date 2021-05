Crisis del coronavirus San Fernando se une a Cádiz, Puerto Real o Jerez y pide cerrar los colegios por el aumento de casos de Covid La Federación Local de Padres se suma a la petición de numerosas familias de toda la provincia ante el aumento de casos de coronavirus

Si durante la mañana del lunes eran los padres y ayuntamientos de Cádiz, Puerto Real o Jerez los que solicitaban a la Junta de Andalucía el cierre de los colegios durante quince días por el aumento de casos de coronavirus, por la tarde era la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de San Fernando las que plasmaban por escrito esta misma petición.

El aumento de casos positivos entre el alumnado y la grave situación sanitaria que atraviesa la provincia es la causa por la que estas asociaciones y corporaciones locales están pidiendo tomar medidas en el ámbito escolar. Así lo manifiesta la Flampa de San Fernando, que solicita al Gobierno autonómico que tome medidas de urgencia tras haber hecho un sondeo entre las familias isleñas, que han respaldado de forma mayoritaria la petición de cierre temporal planteada desde la entidad.

Además, ponen de relieve que los que han votado que no, lo hacen por la imposibilidad de compatibilizar el cuidado de sus hijos con su trabajo, por lo que además solicitan medidas de conciliación para estas personas.

Asimismo, los padres de San Fernando también han pedido a la Delegación Provincial de Educación el cumplimiento de la Ley de Bioclimatización, tras la situación en la que se encuentran los alumnos en las aulas ante la necesidad de mantener las puertas y ventanas abiertas para combatir el coronavirus.

Por su parte, la Junta de Personal no universitario ha anunciado que interpondrá una nueva denuncia a las Consejerías de Salud y Educación «por no tomar medidas y obligarnos a permanecer en las aulas en aquellas situaciones en las que la incidencia del Covid-19 está descontrolada con riesgo para nuestra salud».

Denuncia a Educación

En este sentido, han puntualizado: «Son las propias familias, en muchos casos, quienes exigen esta medida y quienes están siendo presionadas desde la Consejería de Educación por no llevar a sus hijos a clase, aun superándose, como en varias localidades del Campo de Gibraltar, los 2000 casos por 100.000 habitantes (2800 en Castellar hoy, 2300 en la Línea). Está claro que en estas circunstancias epidemiológicas ningún centro escolar es ya un entorno seguro, como se está demostrando en estas últimas semanas en las que, como nos temíamos, los cierres de aulas y casos de contagios y confinamientos entre la comunidad educativa, no paran de subir, habiéndose tenido que cerrar incluso varios centros completos. Y no serán los únicos. Por toda la provincia se oyen voces de alcaldías y AMPAS que se suman a las peticiones de enseñanza no presencial temporal mientras duren estas circunstancias graves de la pandemia».

Asimismo, han adelantado que también ampliarán esta denuncia ante la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.

Por otra parte, desde la Junta de Personal van a llevar a cabo un seguimiento de los casos positivos que se están produciendo en los centros para contrastar los datos de la Consejería. «Estadísticas que no proporcionan una información completa porque se limitan a decir cuántas aulas y centros están cerrados y no informa realmente de los casos concretos que se están produciendo entre la comunidad educativa y que contribuyen a crear la falsa imagen de que los centros son esos entornos mágicos y seguros que el consejero Imbroda pretende hacernos creer», han añadido.

Por último, han pedido el cumplimiento de la ley de bioclimatización en las aulas, así como la convocatoria del Consejo Escolar Provincial para poder tomar una decisión consensuada.