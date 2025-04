Rota inicia la normalidad en las ferias: «La gente tiene más ganas que nunca»

La Feria de Primavera de Rota echó a andar en la noche del martes con el alumbrado , una velada en la que los socios suelen hacer una cena privada en sus casetas como pistoletazo de salida a unos días de intensa celebración. Esta esperada festividad se vive además con plenitud, ya que actualmente no existe ninguna restricción sanitaria.

En la presente edición, tras dos años de ausencia, la novedad es que la feria cuenta con un día más, con cinco jornadas completas y seis noches . El miércoles fue festivo local, una decisión que al principio generó cierta controversia puesto que algunas voces preferían que fuese el viernes para enganchar con el fin de semana.

Se trata de una de las primeras ferias de la provincia que vuelve a celebrarse con normalidad , al igual que la de Vejer. La semana anterior tuvo lugar la novedosa Feria del Moscatel, una apuesta de Chipiona para generar actividades fuera del habitual calendario veraniego.

Joaquín Holgado, socio de la Peña del C.D. Rota, hace alusión a la alegría que sienten los amantes de la feria al volver a reunirse después de un tiempo tan complicado a causa de la pandemia: "Te vuelves a reunir con tu gente en una fiesta que nos gusta tanto y además pudiendo ver las caras de felicidad de cada persona sin las mascarillas. Es muy satisfactorio".

"Yo no he visto ni una sola mascarilla en toda la feria. Y a lo mejor puede que muchas de esas personas vayan a un restaurante y no se la quiten hasta llegar a la mesa, pero aquí la gente se ha mentalizado de que van a disfrutar de su feria como toda la vida y nadie la lleva", afirma antes de apuntar que todas las casetas de construcción, ya que en Rota las hay de este tipo y también portátiles, tienen el mandato de tener siempre abiertas las ventanas para favorecer la ventilación.

El alcalde, Javier Ruiz, destaca el fulgor existente en la población tras dos años en los que no se ha podido disfrutar de una fiesta con gran peso en Rota: "La gente está cogiendo esta feria con más ganas que nunca. Se ve un entusiasmo enorme y es como si no hubiese habido pandemia".

El hecho de que el lunes sea puente en muchos lugares juega también a favor: " Ayuda a que el visitante venga a una feria en la que se integra todo el mundo perfectamente , tanto los roteños, como los muchos militares de la base que disfrutan de nuestras fiestas y también gente de fuera que acude a esta cita, como es el caso de gran cantidad de moteros al coincidir con el Gran Premio de Jerez".

Los empresarios hosteleros que están trabajando en el recinto ferial también corroboran este extremo, como cuenta el encargado de una caseta que prefiere no desvelar su nombre: " Económicamente está siendo un año muy próspero en cuanto al gasto que hacen los clientes . Ojalá que sea así en el resto de ferias y nos permita paliar un poco los dos años tan duros que hemos tenido".

Holgado, empleado de un conocido grupo hotelero con presencia en Costa Ballena, destaca la ocupación registrada a nivel general en Rota durante esta semana: "Da la casualidad de que es el mismo fin de semana que las motos y eso ayuda a tener estos buenos números. Pero es que de cara a las reservas para la temporada de sol y playa no es que se esté recuperando la normalidad, es que se están mejorando los registros de 2019, antes de la pandemia ".

El programa de la feria está siendo variado y con múltiples actividades , desde actuaciones flamencas a espectáculos ecuestres, conciertos de orquestas o degustaciones diarias de distintas comidas en la caseta municipal.

También se han visto reforzados los servicios municipales de limpieza y transporte, sabedores de la peculiaridad de una fiesta especial. Hasta el recinto ferial ha habido distintas líneas de autobús para evitar el uso de vehículos privados , una circunstancia especialmente deseable a la hora de retornar tras una larga jornada de disfrute.