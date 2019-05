ELECCIONES MUNICIPALES "Quieren señalarme como un chorizo y hacer juego sucio, pero se equivocan de estrategia" Carmelo Navarro, número dos del PP de El Puerto, acudirá como investigado por el caso Suvipuerot aunque reucerda que él se abstuvo "mientras que los del PSOE y los de IP sí votaron a favor"

C. Cherbuy El Puerto Actualizado: 16/05/2019 15:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Carmelo Navarro está tranquilo. El número dos del Partido Popular a las próximas elecciones municipales de El Puerto no está preocupado por estar investigado por el caso Suvipuerto ni porque se le pida inhabilitación para cargos relacionados con la materia urbanística. Lo único que lamentan es que estén utilizando este hecho "para ensuciar la campaña. Creía que en política no todo vale, pero al parecer sí. Lo que quieren es señalarme como si fuera un chorizo, pero se equivocan porque yo no soy como otros que piden que le den el sueldo sin ir a trabajar".

Y es que Carmelo Navarro asegura que él se abstuvo en la votación de la venta de los terrenos de Caja de Aguas, que se investiga por prevaricación, saliendo adelante gracias a la votación positiva de miembros del Partido Socialista y de Independientes Portuenses. "Lo que ocurre es que han metido a todos en el mismo saco pero del resto de integrantes no se habla, tan solo de mí, cuando yo estaba en contra".

Precisamente todo el antiguo consejo de administración de la empresa municipal de Suelo y Vivienda (Suvipuerto) está investigado por esta causa solicitándose una pena de siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público relacionado con la materia urbanística, por cada posible delito de prevaricación. Dependiendo en este caso del tiempo que estuvieran en el consejo de administración.

"En el peor de los casos lo máximo que me puede pasar es que me inhabiliten para cargos relacionados con Urbanismo, no sé los que les pasará a los que votaron que sí. Fueron otros los que votaron sí, yo no", explica Carmelo Navarro, que lo único que lamenta es que otros "sigan el juego de aquellos que quieren ensuciar mi nombre sin motivo, puesto que no yo no hice nada".

Según la investigación existen irregularidades en adjudicaciones de obras que finalmente se realizabana por encima del valor de licitación sin ninguna justificación. Es el caso de los terrenos de Caja de Aguas en cuya votación Carmelo Navarro se posicionó en contra.

"Claro que duele levantarse y verte con una foto en grande y que te señalan de forma descarada sin dejar bien claro lo que realmente ocurrió y exponiendo solo a mí cuando la votación salió adelante por otros". A pesar de sentirse señalado Carmelo Navarro expone que de la experiencia sale reforzado "porque creo que ha logrado el efecto contrario y son muchos los que me están dando ánimos porque se sabe lo que realmente courrió".

Apoyo del PP y Vox dimisión

Por su parte el Partido Popular ya ha mostrado su apoyo a Carmelo Navarro. Considera que el miembro número dos de su lista tiene "una trayectoria intachable, honrada, reconocida y reconocible por todos" mostrando su seguridad en que se le retiren los cargos "lo más pronto posible".

De esta manera el Partido Popular recuerda que Carmelo Navarro integraba el consejo de administración a propuesta del PP y que "no tuvo por tanto ninguna responsabilidad en los hechos, llegando a abstenerse en la votación de Caja de Aguas".

No opinan lo mismo desde Vox que consideran grave que el Partido Popular "habiendo conociendo esta situación, decidiera ponerlo como número dos de la candidatura". De esta manera piden la salida de Carmelo Navarro de esta candidatura.