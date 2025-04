El número de corridas de toros en la provincia de Cádiz creció en 2021 respecto a la época pre-covid

El viceconsejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Antonio Sanz , junto a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre , han participado este lunes, 14 de febrero, en la presentación de la Memoria Taurina de la provincia de las temporadas 2020 y 2021.

Según los datos compartidos por la Junta, en Cádiz se celebraron 29 espectáculos taurino s repartidos por 12 municipios de toda la provincia; Sanlúcar de Barrameda (9), El Puerto de Santa María (5), Ubrique (4), Villamartín (3), Jerez (2), Puerto Serrano (1), Benaocaz (1), Villaluenga (1) y Villamartín (1). Esto supone una gran reducción considerable frente las 78 y 87 de 2019 y 2018, debido a las dificultades por la situación sanitaria.

Sin embargo, a pesar de estas vicisitudes, el número de corridas de toros aumentó en 2021 respecto a la época pre-covid con hasta 13 espectáculos, respecto a las 9 de 2019.

El Puerto de Santa María tuvo el honor de ser el primer municipio de toda Andalucía que acogió la celebración de una corrida de toros en la etapa post-Covid dedicada al 140 aniversario de la Plaza Real portuense. Para ello contó con los espadas Enrique Ponce, Morante de la Puebla y Pablo Aguado, que tuvieron seis toros de la ganadería de Juan Pedro Domecq y brindaron todo un espectáculo de lujo la tarde del 6 de agosto de 2020.

Cádiz, sinónimo de tauromaquia

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre ha expresado la «dificultad» que implica «consensar todo lo vivido durante las temporadas 2020 y 2021» , dado que han sido «dos años de emociones, de pérdidas y de aislamientos».

Durante 2020, en Cádiz solo se organizaros 7 festejos taurinos. De ellos; dos corridas de toros, dos festejos populares, una novillada con picadores, una sin picadores y un festival. Por su parte, en 2021 fueron un total de 22 espectáculos, 13 de ellos fueron corridas de toros. Ni en 2020, ni en 2021 se han celebrado ningún evento de rejoneo en la provincia . Tan solo en el espectáculo mixto del 5 de agosto de 2021 en El Puerto intervino un rejoneador.

Para la delegada, «han sido años duros y, pese a ello, se organizaron espectáculos, así que esta Delegación también tenía que aportar su granito de arena en circunstancias tan singulares, porque en los momentos difíciles es cuando no nos podemos permitir caer en el pesimismo y la apatía». Mestre espera que, para 2022, el mundo del toro salga «más fuerte que nunca» .

Por su parte, Antonio Sanz ha asegurado que «esta memoria refleja dos últimos años de dificultad en el mundo del toro» y, a su vez, destaca « el apoyo que la Junta quiere dar y mostrar a las fiestas de los toros ».

Del mismo modo, para el viceconsejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, «si hay una provincia que es sinónimo de tauromaquia y que defiende y ensalza sus valores, esa es Cádiz» .

El viceconsejero ha destacado durante su intervención el «compromiso sin complejos» del Gobierno andaluz con la tauromaquia y así «lo ha demostrado durante estos tres años de legislatura».

«El Gobierno andaluz ha flexibilizado las condiciones para la organización y celebración de espectáculos taurinos y ha reducido cargas administrativas, hemos concedido ayudas al sector ganadero de bravo por 4 millones de euros, impulsamos el Plan Integral de Fomento del Toro Bravo , aumentamos la inversión para las Escuelas Taurinas hasta los 230.000 euros, hemos impulsado la creación de los Premios Andalucía de Tauromaquia y hemos dado luz verde al desarrollo de la Red Andaluza de Municipios Taurinos », ha desglosado Antonio Sanz.

Por otro lado, ha pedido al Gobierno central que no se olvide de la Fiesta y la apoye como a otros sectores. En ese sentido, el viceconsejero de la Presidencia ha anunciado que el Gobierno andaluz va a presentar alegaciones al Estado para que incluya a los Toros en el Bono Joven Cultural por valor de 400 euros del que se beneficiarán los que cumplan 18 años durante este 2022. «Los toros también son cultura» , ha concretado.

Reaparición de El Cordobés en Sanlúcar

Protocolo de seguridad durante la pandemia

La irrupción del coronavirus afectó a la salud de esta fiesta cultural, declarada como Interés Turístico Nacional en Andalucía. Al igual que el resto de los espectáculos, los festejos quedaron suspendidos durante los peores momentos de la pandemia.

Para su regreso, en el verano de 2020, la Junta de Andalucía estableció un minucioso protocolo de seguridad para reducir, en la medida de lo posible, cualquier riesgo de contagio en las plazas de la comunidad autónoma.

De esta forma, se aprobó una serie de medidas de prevención en materia de espectáculos y festejos taurinos populares que comprendían, entre otras, guardar una distancia de seguridad de 1,5 metros respecto a las personas que ocupen asientos contiguos en la misma fila de tendidos o butacas, y no se podrá ocupar las localidades inmediatamente superiores ni inferiores de cada fila de tendidos o butacas. Además, las plazas de toros no podrán superar el límite del 50% del aforo permitido.

En ese sentido, los organizadores deberán inhabilitar debidamente las localidades que no cumplan con los criterios de distanciamiento, así como las localidades no vendidas, y se establecerán marcas de distanciamiento en el suelo en el acceso a la plaza y a los aseos. Asimismo, cualquier empresa organizadora deberá presentar ante la Delegación del Gobierno de la Junta un plan de contingencia Covid-19 para la autorización del espectáculo y garantizar así las medidas de seguridad sanitaria y la apertura de puertas se realizará con una antelación mínima de dos horas y se garantizará que el acceso y la salida sea de manera gradual con el objetivo de evitar aglomeraciones.

Finalmente, se decretó el acometimiento de la desinfección y limpieza de todas las instalaciones de uso público y, especialmente, de los aseos antes y durante la celebración del espectáculo, y los organizadores deberán poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes.

Estas medidas fueron ligeramente modificadas para 2021, dado que el contexto de la pandemia era más favorable. De esta forma, se eliminó, en la mayoría de los casos, la norma de separación entre asistentes de 1,5 metros, pero no se ignoró otras iniciativas para asegurar la protección.

Según el reglamento autonómico, lo principal e imprescindible para que las plazas de toros y otros establecimientos públicos asimilados pudiesen desarrollar su actividad era que éstas contasen «con localidades preasignadas y numeradas» garantizando que «en todo momento las personas que asistan al espectáculo permanecerán sentadas y provistas de su correspondiente mascarilla de protección». Por otro lado, las medidas y su margen restrictivo variarían en función de la incidencia de coronavirus en la localidad donde se celebre el evento.

En el nivel de alerta sanitaria 1 no se podía superar un máximo del 60% de aforo autorizado. Asimismo, no se recomendaba la celebración de festejos taurinos populares. En las actividades realizadas en estos recintos se permite «la agrupación de espectadores hasta un máximo de 6 personas». Además, entre grupos de personas que adquieran las localidades conjuntamente existiría, al menos, una localidad de la que no se hará uso tanto por la fila delantera como la trasera y a ambos lados del grupo.

En el nivel de alerta sanitaria 2 no se autorizaba superar el límite del 50% del aforo permitido. Igualmente, tampoco se recomendaba los festejos taurinos populares. En las actividades realizadas en estos recintos se podría facilitar la agrupación de espectadores hasta un máximo de 6 personas. Entre grupos de personas que adquieran las localidades conjuntamente existiría al menos una localidad de la que no se hará uso, tanto por la fila delantera como la trasera y a ambos lados del grupo.

En el nivel de alerta sanitaria 3, no se podría superar el límite del 40% del aforo permitido. En este caso, no podrán celebrarse festejos taurinos populares. Las localidades asignadas debían «guardar una distancia de seguridad de 1,5 metros respecto a las personas que ocupen asientos contiguos en la misma fila del tendido o butaca y no podrán ocuparse las localidades inmediatamente anterior ni posterior de cada fila de tendido o butacas». Por último, en el nivel de alerta sanitaria 4, en ningún caso, podría «haber espectadores en la plaza ni se podrán celebrar festejos taurinos populares».

Gracias a este reglamento, recogido en el BOJA extraordinario del 7 de mayo de 2021 (Capítulo V, Artículo 21), las temporadas taurinas pudieron llevarse a cabo en la provincia de Cádiz con total seguridad.

I Premio Taurinos de la Junta en Cádiz

Del mismo modo, manifestando su claro apoyo a la fiesta, en noviembre de 2021 se celebró la primera edición de los Premios Taurinos de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz.

En este sentido, el jurado del galardón consideró que la faena de Morante de la Puebla en la plaza de Jerez, en el cuarto toro de la tarde del pasado 24 de julio, como la mejor de la temporada. Igualmente, se premió a la Ganadería de Santiago Domecq, como la mejor de la temporada 2021, a Manuel Perera como mejor novillero con picadores de la temporada; Daniel Rodríguez Duarte, miembro de la cuadrilla de José María Manzanares, como mejor subalterno y a Canal Sur con el Premio a la Promoción, difusión y defensa de la tauromaquia.