Coronavirus Cádiz Las preguntas y respuestas más comunes para entender las nuevas medidas contra el Covid-19 en Cádiz ¿Puedo ir a comprar a otro municipio? ¿Está permitido el turismo rural? ¿Hasta qué hora es posible permanecer en un bar?

J. M. A. cádiz Actualizado: 11/12/2020 17:43h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La pandemia del coronavirus ha cambiado la manera de relacionarse, al menos temporalmente. El mundo se somete a nuevas restricciones que cambian constantemente en función del territorio, de los días, de la evolución del Covid-19, de la situación económica... Tantas variantes mantienen al ciudadano en constante alerta porque en numerosas ocasiones es difícil saber qué se puede y qué no se puede hacer. Este jueves, el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno informaba de las nuevas medidas restrictivas fijadas para estas fechas de Navidad.

Los gaditanos, al igual que el resto de andaluces, atravesarán varias fases de desescalada que se irán intercalando. Pero más allá de normas, de leyes y de boletines oficiales, en Cádiz se hacen muchas preguntas y esperan respuestas. ¿Puedo comprar en otro municipio? ¿Puedo visitar a mis amigos en Sevilla? ¿Puede venir mi novio de Madrid? ¿En Nochebuena seremos seis o diez? ¿Y hasta qué hora en Nochevieja? ¿Estará el abuelo? Aquí las cuestiones más comunes con el objetivo de que haya más certezas que dudas.

¿Puedo ir a comprar a otro municipio de la provincia de Cádiz?

Una de las preguntas más habituales, después de que durante más de un mes se cerraran las localidades y por tanto los gaditanos no pudieran ir a comercios que no se encontraran dentro del término municipal. La respuesta es SÍ, a partir de este sábado. Los ciudadanos pueden aprovechar tanto para apostar el comercio local como por acudir a las grandes superficies (Bahía Sur, Área Sur, Bahía Mar, El Paseo, Las Dunas, El Corte Inglés...).

¿Puedo ir a comprar a Sevilla o Málaga?

Los gaditanos SÍ podrán salir de la provincia pero sólo a partir del viernes 18 de diciembre. Es la segunda fase de la desescalada en la que abren las provincias de toda la Comunidad para los andaluces.

¿Y hasta qué hora tengo?

Pues uno de los grandes cambios ha beneficiado al comercio. Ya podrán abrir hasta las 21 horas a partir de este sábado (hasta hoy sólo los esenciales podían mantener la apertura más allá de las 18 horas).

¿Puedo ir a mi segunda residencia, a la casa de la playa?

Si esta segunda vivienda se encuentra en la provincia, SÍ se puede ir desde este sábado. Si se ubica en Andalucía, a partir del viernes 18. Pero si está en otra Comunidad, sólo se podrá acceder si se justifica en la visita a un familiar.

¿Mi novio o novia puede cenar esta Navidad con mi familia?

Si vive o está empadronado/a en Andalucía, no hay problema de movilidad desde el viernes 18. No obstante, si es de fuera de Andalucía no es posible. Aquí entra en juego el concepto de 'allegado'. La Junta no permite la entrada o salida de la región de aquellas personas que no puedan demostrar el vínculo familiar (salvo, obviamente, que sea por cauas de fuerza mayor o realice un trabajo esencial). Si son padres, madres, abuelos, primos, sobrinos... no hay problema. Pero novios, amigos, compadres... eso era imposible de controlar.

¿Puedo hacer turismo rural y alquilar un apartamento en la sierra o ir a uno de sus hoteles?

Los gaditanos SÍ pueden recuperar el turismo rural este mismo sábado si les apetece acudir a la Sierra de Grazalema o el Parque Natural de los Alcornocales. Ya a partir del viernes 18 de diciembre es posible visitar las serranías sevillanas, la Sierra de las Nieves de Málaga, Cazorla en Jaén, Hornachuelos en Córdoba... incluso Sierra Nevada en Granada, que abre ese mismo 18.

¿Y a qué hora tengo que estar en casa?

El toque de queda ha sufrido varias modificaciones en función del día. Se mantiene la obligación de estar en el domicilio particular de 22 a 6 horas hasta el próximo viernes 18. Entonces se amplía hasta las 23 con el fin de favorecer las cenas.

Hay días especiales en los que se permitirá estar en la calle hasta las 1.30. Son 24 de diciembre (Nochebuena), 25 (Navidad), 31 (Nochevieja) y 1 (Año Nuevo). NO está permitido el día de Reyes (6 de enero).

¿Podemos juntarnos diez personas para cenar el 24? ¿Y el 30?

Aquí vuelven a ser claves las fechas, que son diferentes pues la Junta ha abierto la mano en los días claves. El 24 de diciembre (y el 25, 31 y 1 de enero) se amplía el aforo de las reuniones hasta diez personas, y se recomienda no superar los dos grupos de convivencia. Pero el resto de días, por ejemplo el 30, la limitación seguirá siendo de 6 ciudadanos.

¿Hasta qué hora puedo estar comiendo o bebiendo en un bar?

Hay que hilar fino en este apartado, sin duda el más polémico. Las restricciones en bares y restaurantes se mantienen hasta el próximo viernes. Ese día 18 se permitirá a estos establecimientos abrir hasta las 22.3o horas. Pero la Junta obliga a cerrar estos lugares de reunión de 18 a 20 horas, con el fin de evitar lo que se denomina vulgarmente como 'copeo', ese momento donde existe mayor relajación y se favorece el contagio.

En resumen, si vas a comer o tomar algo al mediodía, sólo podrás estar hasta las seis de la tarde. Y si vas a cenar, pues hasta las 22.30.

¿Pueden los abuelos y abuelos abandonar la residencia de mayores para disfrutar de estos días con la familia?

SÍ, pero con varias restricciones. En el periodo comprendido entre el 22 de diciembre hasta el 7 de enero. No deben haber presentado síntomas en los últimos 14 días y haberse hecho un test con resultado negativo con 72 horas de antelación. Además, sólo podrán permanecer en un único domicilio familiar y al menos durante un periodo de cinco días. Para regresar, también deben someterse a otro test.

Este es el resumen de las medidas de desescalada en Cádiz

1 fase. A partir de la medianoche de este viernes y hasta el jueves 17 de diciembre incluido:

a. Se permitirá la movilidad entre municipios dentro de una misma provincia.

b. El comercio podrá abrir hasta las 21.00 horas.

c. La hostelería se mantiene como está ahora mismo hasta las 18.00 horas.

d. El toque de queda se mantendrá a las 22.00 horas.

2 fase. A partir del viernes 18 de diciembre y hasta el 10 de enero:

a. Se permitirá la movilidad entre provincias.

b. La hostelería podrá abrir en un horario especial partido: cerrando a las 18.00 horas y volviendo a abrir desde las 20 horas hasta las 22.30 horas.

c. El resto de comercios podrán abrir en su horario habitual.

d. El toque de queda se modifica y se establece entre las 23 horas y las 6 de la mañana.

3. Del 23 de diciembre al 6 de enero, periodo acordado entre el Ministerio de Sanidad y todas las comunidades autónomas:

a. Se permitirá la entrada y salida de Andalucía para agrupación familiar.

b. En Andalucía se suprime el concepto «allegado» al considerarse ambiguo y dificultar el control de quienes tienen que hacer cumplir estas normas.

c. Se podrán agrupar un máximo de 10 personas en domicilio familiar los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero. El resto de los días se mantiene el límite en seis personas.

i. Se recomienda no superar los dos grupos de convivencia.

d. El toque de queda en Nochebuena y Nochevieja se retrasa a la 1 y media de la madrugada.

4. Como medida adicional, desde el día 18 de diciembre se abrirá al público la estación de esquí de Sierra Nevada, con el aforo, horarios y protocolos establecidos para estaciones de esquí y montaña para la Covid-19.

5. Con respecto a las personas mayores que viven en residencias, se permitirá su salida del 22 de diciembre al 7 de enero, incluido, con los siguientes requisitos:

i. La dirección del centro debe acreditar que la persona se encuentra estable y sin síntomas en los últimos 14 días y con un test negativo en las 72 horas previas a la salida o un test serológico positivo, es decir, que esté inmunizado.

ii. La duración de la estancia en el domicilio familiar debe ser prolongada, al menos 5 días, y estar en vigilancia activa de síntomas en todo momento.

iii. La estancia debe restringirse a un único domicilio familiar.

iv. Para regresar al centro deberá tener un test negativo con un máximo de 48 horas de antelación.