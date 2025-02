El PP gaditano manifiesta su apoyo al campo y urge a Pedro Sánchez a tomar medidas

El PP ha manifestado su defensa de agricultores y ganaderos ante la «crítica situación» en la que se encuentra el campo español en general y de la provincia de Cádiz en particular. Así, el presidente provincial del PP de Cádiz, Bruno García , ha anunciado la presencia de los populares en la manifestación convocada mañana por las organizaciones agrarias en Madrid y ha pedido a Pedro Sánchez a tomar medidas urgentes.

García ha manifestado que tras la pandemia y con la guerra en Ucrania, la situación del campo ha empeorado hasta nivel crítico «mientras el Gobierno de Pedro Sánchez no ha dado una sola solución y, además, ha negociado una PAC injusta y ha atacado en varias ocasiones a los agricultores y ganaderos».

«El Gobierno tiene que responder ya y tiene que bajar impuestos de manera inmediata a los carburantes, a los productos básicos y a la luz como ya han hecho otros países», ha afirmado el presidente del PP de Cádiz.

Por su parte, la diputada nacional del PP por Cádiz, María José García Pelayo, ha anunciado, «ante el evidente abandono del Gobierno al campo español y de la provincia», que el PP no sólo apoya a agricultores y ganaderos en la manifestación de mañana a favor del mundo rural, sino «con propuestas y medidas efectivas para el campo, para que garanticen la renta del sector primario, para que el campo sea sostenible mediante una proposición no de Ley en el Congreso frente a la inacción e ineficacia del Gobierno socialista».

«El campo no puede seguir esperando a Pedro Sánchez», ha afirma García Pelayo, que ha añadido que «las familias no pueden más y no pueden tener un presidente que diga que no va a adoptar medidas hasta el 29 de marzo».

El PP ha recordado que el campo de la provincia tiene actualmente tres frentes, como son la guerra en Ucrania –que ha disparado los costes de materias primas y suministros–, la PAC –que supone un hachazo de 300 millones– y la falta de medidas del Gobierno.

García Pelayo ha anunciado que las medidas de la proposición no de Ley presentada por el PP abarcan una amplia batería, como «que la PAC no se aplique como se está negociando para evitar el hachazo, defender las regiones productivas y los derechos históricos de los agricultores de la provincia que van a ser arrebatados por el PSOE».