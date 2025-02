«El pasaporte Covid en la hostelería entrará en vigor antes de Nochebuena»

Desde el pasado 7 de diciembre, Andalucía exige el pasaporte Covid o una prueba diagnóstica negativa de coronavirus a quien acceda a los hospitales y centros sociosanitarios de la comunidad. La medida cuenta con el aval del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ( TSJA ), misma entidad que el 15 de diciembre se pronunció negativamente sobre la implementación de idéntica normativa en la hostelería y el ocio nocturno .

El motivo de este fallo no es otro que «un problema de formalismo en la redacción de la medida, que ya está aprobada y no tardará en aplicarse una vez que se subsane la apreciación del TSJA», explica Antonio De María Ceballos , presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de la provincia de Cádiz ( Horeca ).

Aplicable a clientes y no a todo el que entre

El problema que señalan en la patronal, y del que el TSJA se percató, es que « a los trabajadores no se les puede obligar a que se vacunen si no quieren vacunarse debido a que van a prestar un servicio considerado no esencial », indicando el punto en la futura normativa propuesta por la Junta de Andalucía, a propuesta del Comité regional de alto impacto en Salud Pública, en el que se determinaba que se debía exigir dicho pasaporte a «cualquier persona que pretenda acceder al interior de estos establecimientos, con total independencia de cuál sea la finalidad que motiva este acceso», incluidos los trabajadores del establecimiento.

El TSJA considera que la medida cumple los requisitos de «necesidad e idoneidad», pero no de «proporcionalidad» e invitan a la Junta a solicitar de nuevo su ratificación una vez que se limiten a solicitar el certificado solamente a los usuarios.

El pasaporte Covid «antes de Nochebuena»

A pesar de que la Junta aún podría elevar el asunto al Tribunal Supremo, De María vaticina que la Administración «rectificará esa connotación y los trabajadores quedarán exentos de esa obligatoriedad remitiéndose únicamente a los clientes».

Para la patronal el trámite es «un simple formulismo, en cuanto se cambie se aprobará». Antonio De María Ceballos asegura que, aunque el proceso vuelve a retrasarse, la normativa de solicitud de pasaporte Covid o prueba diagnóstica para la hostelería entrará en vigor «antes de Nochebuena» .

Desde Horeca siempre se defendió solicitar a los asistentes el Código QR, «con el fin de garantizar la seguridad y la confianza de la clientela y evitar, con ello, que se tomen medidas más restrictivas». De esta forma «se conseguiría aminorar el riesgo de contagio, que es lo que se pretende» .

Objetivo: evitar restricciones

Tal y como declaran desde Horeca, el objetivo de esta medida pretende evitar la aplicación de una normativa que devuelva las restricciones al sector hostelero en forma de límite de horario o aforos «y que permanezcamos trabajando como hasta ahora».

Antonio De María remarca que, a pesar de que la tasa Covid en España, Andalucía y Cádiz esté en alza, «no hay una idéntica evolución en la cifra de hospitalizaciones» y confía en que, pese a la amenaza de la variante Ómicron, «iremos bajando una vez que avance la nueva fase de la campaña de vacunación . Se ha demostrado que la vacuna no tiene un tiempo de seguridad muy elevado, pero resulta efectiva».

Por otro lado, aunque la Consejería de Salud y Familias estudia la aplicación de obligatoriedad del uso de mascarillas en el exterior para luchar contra el avance de la pandemia del Covid-19, Horeca considera esta medida «excesiva , ya que si se mantiene la distancia por la calle es suficiente. Otra cosa sería que lo pidieran en caso de concentraciones donde no sea posible mantener la distancia, pero eso ya está previsto en la normativa actual».