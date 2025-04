«Ya no vale decir que se es consumidor social de cocaína, el adicto es adicto»

La Policía irrumpe en una casa en Jerez que pertenece a un miembro de un supuesto clan dedicado al narcotráfico en la zona. Ni siquiera se esperan lo que se van a encontrar. Las sospechas estaban claras pero la cantidad de droga con la que se topan les impresiona . Hasta a ellos que están habituados a este mundo. 18 kilos de cocaína. Guardada para en pocas horas, seguramente, ser puesta en circulación. Y posiblemente, alguna sea para mezclarla y servirla al ‘menudeo’ y otra para dispensársela a otros vendedores de la provincia de los que, dada la cantidad hallada, pueden que sean intermediarios. Estos últimos la comercializarán al ‘grameo’, es decir, por gramo.

Otra operación reciente. También en Jerez aunque la droga se vendía en El Puerto y otras zonas de la Bahía. Unos 14 kilos de cocaína. Otra buena cantidad. Sus supuestos dueños pertenecen a otro clan que también parece que ha ido subiendo escalas, desde el tráfico de trapicheo a un negocio de más ceros. Se les interviene unos 60.000 euros en metálico.

Y así en los últimos meses se han venido sucediendo diversas operaciones policiales que demuestran con hechos que la pandemia no ha afectado en absoluto al tráfico de esta droga .

Lo confirma Francisco Mena , presidente de la coordinadora contra la drogodependencia del Campo de Gibraltar Alternativas y también de la Fundación Márgenes y Vínculos, sobrado conocedor de este asunto por la cantidad de personas a las que atienden y por los efectos que la dependencia tiene en la criminalidad y la seguridad de la provincia. «La cocaína es la droga de este último año por excelencia», afirma tajante. «La heroína es ya algo muy residual. Por supuesto sigue presente pero es verdad que la toman ya antiguos consumidores, drogodependientes muy atrapados que tienen desde hace muchos años esa adicción».

Para Mena hay algo que no hay que olvidar. «Algeciras, con su importante puerto, es una de las principales entradas de esta droga en Europa desde la ruta de Sudamérica ». Aunque mucha de esa droga que llega oculta de mil formas en los contenedores no se queda a menudo en la provincia. Suele ir hacia Madrid y de ahí al continente. Pero sí existen partidas que hacen el viaje de vuelta. Desde municipios de Sevilla y a Cádiz de nuevo.

Y, según los datos que se manejan, el tráfico de esta sustancia no ha variado a pesar de la pandemia. « No han bajado los niveles de consumo . Se mantienen sostenidos y existen picos según la demanda», afirma. «Todos pensábamos que con el cierre del ocio nocturno y la prohibición o restricción en la celebración de eventos bajarían, pero se sigue manteniendo. El consumidor sigue. Ya no le vale la excusa de que es un ‘consumidor social’, el ‘puedo dejar esto cuando quiera’. Eso es mentira. El que está habituado sigue haciéndolo».

Otro factor que demuestra que el mercado de la cocaína no ha resultado afectado es su precio . El gramo sigue costando 50, 60 euros. Y cuando se distribuye en micras (con el rebujo, mezcla con heroína) la papelina continúa a diez euros. «Hay oferta y hay demanda así que se ha mantenido estable», mantiene Mena.

El presidente de Márgenes y Vínculos advierte del peligro de ‘sociabilizar’ cualquier droga. «El consumo de cocaína se normalizó porque se venía de la heroína y se decía que era menos perjudicial. Pero lo que hay que saber es que esta droga causa importantes problemas de salud mental. En nuestra asociación tenemos a muchas personas que nos vienen porque han sufrido brotes psicóticos a raíz de su adicción, bipolaridades, esquizofrenias, trastornos límites de la personalidad, cambios continuos de humor... y muchos más. De la droga se puede salir pero una vez que desarrollas una enfermedad mental eso ya es de por vida ».

De ahí que en las comunidades terapéuticas que tienen de ayuda en este colectivo un noventa por ciento de sus usuarios manifiestan algún tipo de enfermedad mental. Además hay muchas personas que quizá tenían patologías sin desarrollar, genéticas incluso, pero que no las habían manifestado antes y ha sido a raíz de tomar esta sustancia cuando se les ha activado.

En cuanto al perfil del adicto no ha cambiado mucho. Varón y de edades comprendidas entre los 25 a los 50 años. Sí se ha detectado una cada vez mayor presencia de la mujer. Además en el caso de la cocaína, su consumo suele ir ligado a la dependencia también del alcohol.