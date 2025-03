Movimientos en el tablero político de Cádiz

El mapa político de la provincia puede dar un giro de 180 grados este domingo y modificar con ello su representación en el Congreso y Senado. El resultado de las elecciones celebradas el pasado 28 de abril transformaron un panorama, hasta entonces, monopolizado en mayor medida por PSOE y en menor medida por el PP. La irrupción de Vox y las expectativas generadas con Ciudadanos dejaron al PP en estado de catarsis pasando de tres diputados por Cádiz a solo un representante. Los populares solo recibieron el 28-A en la provincia el respaldo del 14,8% de los votantes gaditanos, nada que ver con la media del 21% que obtuvieron en las elecciones anteriores. El segundo damnificado de las pasadas Generales en la provincia fue Unidas Podemos que, pese a acudir a la convocatoria junto a Izquierda Unida, solo recibieron el apoyo del 16,6% del electorado y se mantuvieron como tercera fuerza política con dos diputados por Cádiz.

Cabe recordar que Ciudadanos incrementó su cosecha de votos en 43.538 sufragios más y el PSOE en 34.633 votos más con respecto a las elecciones de Junio de 2016, sin embargo, Unidas Podemos se dejó por el camino 19.836 votos y el PP perdió 99.482 apoyos, una cifra récord para esta formación política.

Vuelve al mapa provincial el bipartidismo PP-PSOE mientras que el espejismo naranja se apaga

La situación ahora puede dar un vuelco. El presidente del Gobierno Pedro Sánchez se vio obligado el pasado 15 de febrero a convocar elecciones para el 28 de abril ante la imposibilidad de sacar adelante un presupuesto por falta de apoyo en la Cámara. Sánchez se hizo con la presidencia del Gobierno en junio de 2017 tras el triunfo de la moción de censura contra Mariano Rajoy . Sin embargo, el viento de cola que impulsaba al PSOE tras la moción de censura no fue suficiente para lograr una mayoría absoluta el 28-A. En esos comicios, los socialistas obtuvieron 123 diputados de los 350 que integran la Cámara Baja, una mayoría simple que estaba lejos de los 176 diputados que necesitaba para gobernar en solitario. El PSOE quedó por delante de los 66 de Casado (PP), los 57 de Rivera (Ciudadanos) y los 42 de Iglesias (Unidas Podemos). Los socialistas también se impusieron en las municipales de mayo, en las autonómicas y en las europeas, pero la investidura de Sánchez terminó en fracaso y no hubo pacto posible.

El 23 de septiembre esta breve legislatura llegó a su fin de forma automática, dando lugar a la convocatoria de unas nuevas elecciones para el 10 de noviembre . La imposibilidad de encontrar apoyos en la izquierda para formar un gobierno estable desencadenó la convocatoria de una cuarta consulta electoral en menos de cuatro años. Pese a todo, las encuestas no garantizan tampoco al PSOE el triunfo por mayoría absoluta. Al contrario. Se aprecia una subida del PP y Vox con respecto al 28-A , la caída de Ciudadanos, la bajada de Unidas Podemos y solo un leve ascenso del PSOE. La derecha (PP, Vox y Ciudadanos) tienen, según las últimas encuestas, un 9% de probabilidades de alcanzar la mayoría y la izquierda (PSOE, UP, MP) un 15%. Un acuerdo de la izquierda con PRC, CC y PNV aumenta sus opciones hasta el 31% (es decir, suman 176 escaños un tercio de las veces). No obstante, no está nada claro que estas nuevas elecciones traigan el desbloqueo institucional.

El banquillo gaditano de Vox calienta motores para debutar en el Congreso con un segundo diputado

Si trasladamos este movimiento de fichas al tablero provincial nos encontramos que, según la encuesta publicada por ABC/GAD 3, los datos reservan un mejor resultado para PP y Vox que el 28-A, mientras que el PSOE se mantiene, y Ciudadanos y Podemos se desinflan. La encuesta de ABC/GAD3 desvelaba que el PSOE bajará un poco en el número de votantes, mientras que PP crece y Vox se dispara, con un Ciudadanos hundido y un Podemos que se mantiene pese a todo.

En estos momentos, los nueve diputados que aporta la circunscripción de Cádiz al Congreso están repartidos de la siguiente forma según el resultado del 28-A: PSOE 3, Ciudadanos 2, Podemos 2, PP 1 y Vox 1. Uno de los datos más significativos de la última cita electoral fue el hundimiento en Cádiz del PP que pasó de ser primera fuerza política en las Generales de junio de 2016, con tres diputados y 198.876 votos, a ser la cuarta fuerza política en las elecciones del pasado abril, con un solo representante y 99.394 votos. La formación naranja fue la triunfadora, que abandonó los puestos de cola para convertirse en la segunda fuerza política de la provincia con dos diputados en el Congreso y 131.567 votos.

La encuesta de ABC/GAD 3, publicada por LAVOZ, indica que el PSOE mantendría en estas elecciones sus tres diputados por Cádiz ( Fernando Grande-Marlaska , Eva Bravo y Juan Carlos Campo ), mientras que la recuperación de espacio por parte del PP le llevaría a duplicar su representación y, junto a la actual cabeza de lista, María José García Pelayo , entraría en las Cortes el actual alcalde de Vejer, José Ortiz . El mismo sondeo de opinión favorece las aspiraciones de Vox, que se convierte en tercera fuerza política en Cádiz desbancando así a Podemos, es decir, el diputado Agustín Rosety estaría acompañado en la próxima legislatura del segundo de sus filas, Carlos José Zambrano .

Los damnificados de esta nueva contienda electoral serían Ciudadanos, que bajaría en la provincia al cuarto puesto y perdería por el camino a su segundo diputado, mientras que Unidas Podemos quedaría relegada a la quinta posición perdiendo también a uno de sus dos diputados. En el caso de la formación naranja, el histórico Javier Cano se quedaría fuera, mientras que en Unidas Podemos, el guardia civil Juan Antonio Delgado no lograría escaño. Solo Carmen Martínez , por parte de Ciudadanos, y Noelia Vera por Unidas Podemos entrarían en la Cámara Baja.

La abstención será clave en el resultado electoral en una provincia que tiene de media un 31%

Otra de las incógnitas es el efecto que puede tener en el resultado final la nueva formación política Más País liderada por el ex de Podemos íñigo Errejón y que en la provincia se presenta con María del Mar Polanco como cabeza de lista.

Los socialistas han ganado en la provincia en 11 de las 14 convocatorias electorales que se han celebrado en nuestro país desde 1977. Los populares lograron imponerse a los socialistas en la provincia en las Generales de marzo de 2000, en las de noviembre de 2011 y en las junio de 2016.

Abstención al alza

Otro de los factores que pueden decidir el resultado de las elecciones de este domingo es la abstención. Precisamente, Cádiz se caracteriza, según los últimos comicios, por su alto índice de abstención . El 32,4% del censo no acudió a votar el 28-A, mientras que en las Generales de junio de 2016 fue del 37,3%, el nivel más alto de la serie junto con el 36,9% de las elecciones de Marzo de 2000 . Esta misma semana se conocía que Los municipios gaditanos con mayor índice de abstención son La Línea, Puerto Serrano y Sanlúcar. Según los datos del Ministerio del Interior, en el caso de La Línea abstención en las últimas generales fue del 42,25% de ciudadanos con derecho a voto. El segundo municipio más abstencionista fue Puerto Serrano, donde el 41,71% de sus electores no fueron a las urnas, a pesar de ser un municipio que no alcanza los 10.000 habitantes. El tercer municipio que registró un mayor número de abstenciones fue Sanlúcar de Barrameda, con un 39,15 por ciento.

Además, de los 45 municipios con los que cuenta la provincia de Cádiz, un total de 17 registraron más de un 30% de abstención. Entre ellos se encuentra San Martín del Tesorillo, que era la primera vez en la que sus ciudadanos acudían a las urnas como municipio propio tras haberse segregado de Jimena de la Frontera. La abstención registrada fue del 31,1%.

Por lo que respecta a las visitas de los líderes a la provincia durante esta corta campaña electoral cabe recordar que el presidente en funciones Pedro Sánchez abrió la precampaña en la sala Momart en Cádiz el 22 de octubre, mientras que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera , se dejó ver por Cádiz el 31 de octubre en la sala Pelícano de la capital en el arranque de la campaña. Pablo Casado lo hizo en Sevilla, mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal , celebró un mitin en Jerez el 30 de octubre. El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias , también eligió Jerez para la apertura de la campaña el pasado 25 de octubre. No ha visitado la provincia en el estreno den su candidatura el líder de Más País, Íñigo Errejón.