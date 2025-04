La Junta insiste: «Los carnavales serán lo que los ayuntamientos decidan que sean»

La celebración del Carnaval de Cádiz 2022 en febrero sigue dando qué hablar. El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre , ha vuelto a asegurar que en la actualidad no existen restricciones en vigor y, por lo tanto, la fiesta de la capital gaditana podría celebrarse con normalidad.

En este sentido, el responsable andaluz ha insistido en que «no estamos por ningún tipo de restricción, así que los carnavales serán lo que los ayuntamientos decidan que sean y espero que la Semana Santa igual. Esperemos que estemos en normalidad absoluta», en referencia a las competencias y medidas que se quieran imponer por parte de las entidades locales para celebrar o no el Carnaval.

No obstante, y ante las declaraciones del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín , en las que calificó como «desacertada» la decisión del Ayuntamiento de trasladar la fiesta a junio, Aguirre ha apostillado que «cada uno es dueño de las decisiones que toma. Son decisiones que toma el Ayuntamiento y la tomó en un momento, pero no tiene nada que ver con las decisiones de esta Consejería. Ahora mismo no hay ninguna restricción para que no haya Carnaval ni deje de haberlo. Son decisiones que yo respeto de un Ayuntamiento, que son decisiones que le compete a él».

Aguirre ha recordado que la la única restricción que había era el pasaporte Covid-19 en restauración, ocio nocturno, sanitarios y sociosanitarios y decayó el pasado martes y ha añadido que «la última restricción que quedaba por parte del Gobierno era el tema del aforo en eventos deportivos tanto en interior como en exterior y Andalucía le propuso a la ministra que había que poner una fecha para el fin de la restricción y se puso el 4 de marzo».

Fin de las restricciones: 4 de marzo

En este sentido, ha indicado que «Andalucía nunca ha sido proclive a esas restricciones porque la sexta ola la hemos abordado sin restricciones, teniendo en cuenta que el virus en la sexta ola ha sido diferente a las otras en el sentido de que estaba socializado. Las personas que se han contagiado han sido a través de los niños, padres y en ámbitos más familiares», ha asegurado.

Al hilo de esto último, ha detallado que «el comité de expertos de Andalucía clavó cuál iba a ser la evolución de la sexta ola y no se tuvo que tomar ninguna restricción».

«La sexta ola está en franca decaída, el número de hospitalizados va bajando a una media de 60 o 70 por día, la incidencia acumulada también va bajando y no se atisba en el horizonte ahora mismo una nueva variante», ha celebrado mientras mostraba su deseo de tener «una entrada de primavera lo más tranquila posible, pero siempre con precaución porque el virus sigue viviendo y provocando ingresos y fallecimientos», por lo que ha pedido «distancia, seguridad y mascarilla».