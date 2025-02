Juan Antonio Delgado: «Cádiz tiene mimbres para ser lo que quiera en el futuro tras años ninguneada»

Hasta hace pocas semanas apuntaba a candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, pero tras unas intensas y apuradas negociaciones entre partidos de izquierdas, Juan Antonio Delgado (San Fernando, 1971) fue designado como número uno de la lista de Por Andalucía en la provincia de Cádiz.

Guardia Civil en excedencia y parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, se muestra convencido de que las políticas aplicadas en el Gobierno de España pueden favorecer a su confluencia.

Atiende a LA VOZ de Cádiz tras varios actos de una intensa campaña electoral en la que ha visitado distintas provincias como cabeza visible de Podemos a nivel regional. « Prácticamente todas las encuestas se equivocan », dice sobre las expectativas de cara al 19J.

¿Con qué objetivos parte la confluencia?

La confluencia llega porque era una demanda social, no solamente de los partidos políticos, sino de la sociedad. Cuántas veces me habrán dicho en la calle «Oye, os tenéis que unir, que se divide el voto, la izquierda siempre igual». Es decir, el objetivo era que fuésemos todos juntos y lo hemos conseguido. Es verdad que han pasado cosas y ha habido momentos difíciles, pero bueno, ya hemos pasado página. Si en un bloque de edificios es difícil que los vecinos se pongan de acuerdo para pintar una ventana, pues imagínate poner de acuerdo a seis partidos políticos. Lo hemos conseguido, estamos unidos, es una realidad y ahora a trabajar Por Andalucía.

¿Qué pasó en esas negociaciones?

Las negociaciones son difíciles. También pasa que en la izquierda los partidos progresistas negociamos con mucha pasión. En la derecha a lo mejor se ponen de acuerdo con los maletines, los sobres y otras cuestiones y lo hacen todo de otra manera más soterrada. Nosotros lo hacemos de manera más pasional. Es algo de normalidad democrática. El objetivo era que fuésemos juntos y vamos juntos.

¿Se veía ya como candidato a la presidencia?

Eso ya queda atrás. Estamos ilusionados con la intención de llegar al gobierno de Andalucía y así poner en marcha políticas en favor de la mayoría social.

¿Le hubiese gustado contar con un frente más amplio con Adelante Andalucía para no dividir el voto?

Por supuesto. De hecho Adelante Andalucía tuvo esa oportunidad pero decidió ir por separado. Y yo respeto esa decisión.

¿Qué valoración hace de las encuestas? Apuntan a que esa división puede perjudicar a la izquierda.

Yo llevo poco en política, no soy político profesional. Llevo 30 años en la Guardia Civil y de esos 30, seis en política. Y desde el primer día prácticamente todas las encuestas se equivocan. No suelo hacer un balance de las estadísticas, siempre se ha dicho que es la foto fija de un momento. Yo no estoy pendiente de las encuestas y sí del barrio a barrio, el explicarle a la gente cuál es nuestra propuesta, cuáles son las opciones que hay. La derecha ya sabemos que ha traído la privatización, el desmantelamiento o la corrupción, lo estamos viendo en la sanidad, la educación y otros sectores. Y lo que ofrece un partido progresista como nosotros, que tenemos responsabilidades de gobierno en el Gobierno central. Si en la crisis económica Rajoy lo primero que hizo fue rescatar a los bancos con 60.000 millones y recortes en sanidad de 3.000 millones, nosotros lo primero que hicimos en la crisis de la pandemia fue un escudo social, los ERTE. Rescatar a la gente, a la sociedad. Los ERTE permitieron salvar millones de puestos de trabajo, miles de empresas de autónomos. Esa es la diferencia y eso es lo que tienen que decidir los gaditanos y las gaditanas el 19 de junio. Si quieren el modelo de la derecha que solo trae sufrimiento a la clase trabajadora y a mucha gente en este país u oportunidades, como ha pasado en este caso con los ERTE, el alquiler o una reforma laboral que está teniendo ya muchos éxitos en Andalucía. Hace unos días conocíamos los datos de desempleo en Cádiz y fueron muy positivos. El número de contratos fijos cada día es mucho mayor. Hay gente con 45 años que es la primera vez que ha tenido un contrato fijo. Imagínate lo que permite eso a una familia, desde pedir una hipoteca hasta otras muchas cosas por el hecho de tener una nómina.

¿Cómo van a tratar de conseguir esa movilización en el electorado?

Llevo ya muchos días recorriendo toda la provincia de Cádiz, muchos barrios y otros rincones de Andalucía y yo veo a gente muy ilusionada y muy movilizada. Yo no veo esa desmotivación. Además están muy contentos de que vayamos todos juntos, lo ven como una oportunidad.

¿Qué le viene a la cabeza cuando les dicen comunistas?

Bueno, comunistas eran Pablo Picasso o Alberti, que es de lo mejorcito, de lo más conocido a nivel internacional que tenemos en este país. A mí no me molesta que me digan comunista, yo soy guardia civil, soy una persona progresista, no pertenezco al Partido Comunista. Cuando uno no tiene otros argumentos, intentan pensar que el hecho de que te digan comunista es un insulto. La gente lo que valora es lo que hace uno y lo que hace otro. El Partido Popular y la extrema derecha, los patriotas entre comillas, son más de corrupción, de cloacas. Lo hemos visto, las diligencias judiciales hablaban de que el Partido Popular actuaba como una organización criminal. Y no son comunistas. Al final la gente ve las políticas y nosotros, en el partido que está en el Gobierno de España, traemos una carta de presentación de lo que queremos trasladar a Andalucía, unas políticas que cuiden de la gente, como con la ayuda a domicilio o las limpiadoras. Eso lo sabe la gente. Durante muchos años se ha dicho que la izquierda solo entiende de cultura y un poquito de temas sociales, pero no de economía. Pues solo hay que ver los datos de afiliación a la Seguridad Social o de desempleo, estamos mejor que en la época de Rajoy. Hemos gestionado bien económicamente este país. Cádiz, en los últimos Presupuestos Generales fue la quinta provincia con más inversión del Estado. Lo importante son las políticas. Aparte de la ideología, es importante que se hable de las cosas de comer y de las propuestas. Y que después esas propuestas se lleven a cabo, que no haga como el señor Moreno Bonilla, que hablaba de Valcárcel y ahora donde dije digo, digo Diego. También se ha olvidado del hospital nuevo, el hospital de la sierra, la segunda fase del tranvía que unía Jerez, El Puerto de Santa María, Puerto Real y Cádiz. Hablo de cosas que van en nuestra propuesta y que vamos a poner en marcha.

¿Cómo valora la gestión de la Junta en Cádiz?

Mentiras, bulos y manipulación. Estamos viendo cómo los profesionales de Canal Sur hablan de manipulación o utilización de los recursos públicos que son para todos. Estamos viendo cómo se ha abandonado a la provincia de Cádiz. El señor Moreno Bonilla no ha venido y no se ha sentado con los trabajadores del metal cuando aquí tenían problemas. Hacía años que había que haber sustituido el hospital y se ha olvidado. Valcárcel es un proyecto importantísimo no solo para Cádiz, sino para toda la Bahía. Quien defiende el modelo de turismo agresivo es que no quiere a Cádiz. La provincia tiene unos mimbres de oro para el turismo porque tenemos una riqueza de patrimonio, cultura, playas o clima. Y me parece bien que haya un turismo sostenible y por supuesto hay que defenderlo y apoyar a toda la gente que vive del turismo. Pero tiene recursos para mucho más, para apostar por la educación, por la políticas verdes, por la diversificación de la industria. Se tienen que seguir haciendo barcos porque los llevamos haciendo cientos de años, tenemos prestigio y sabemos construirlos. Pero además debemos diversificar y hacer otras cosas. Esta tierra tiene posibilidades para ser lo que quiera en su futuro. Ha estado muchos años ninguneada, abandonada y esto hay que revertirlo.

Se mostraron muy críticos con la gestión de la crisis del metal.

Hubo críticas de Unidas Podemos porque condenamos, por ejemplo, el hecho de que se enviara una tanqueta. El día de la manifestación de los trabajadores del metal, yo estaba allí y no vi a nadie del PP ni del PSOE ni de Ciudadanos. Yo sí estuve con los trabajadores, me he reunido con ellos o he pedido la comparecencia en el Congreso de los Diputados en la que me acompañaron empleados de Delphi. Nunca me he puesto de perfil ni he mirado para otro lado. Yo soy de San Fernando, mi familia ha vivido de la industria y sé lo que es eso, las oportunidades que hay y la situación en la que se encuentran. Por lo tanto siempre hemos luchado. Y Unidas Podemos estuvo allí criticando y haciendo oposición. Nos lo echaron en cara, pero es que con el PSOE, aunque estemos en el Gobierno, hay que hacer oposición porque siempre está con el titubeo. Nosotros estamos para empujar y es lo que tenemos que hacer.

Moreno Bonilla dice que su objetivo es gobernar en solitario. ¿Cree que acabará gobernando con Vox si los números plantean ese escenario?

Sabe que ni en sus mejores sueños va a tener una mayoría absoluta en esta tierra. Eso lo primero. Lo segundo es que está en modo Mañueco, es decir, dice lo mismo que decía el presidente de Castilla y León cuando estaba en campaña electoral: «Imposible, queremos la mayoría absoluta. No voy a gobernar con la extrema derecha». ¿Qué ha pasado? Que la extrema derecha está en las instituciones. Si Moreno Bonilla gana las elecciones, que se lo vamos a poner muy difícil, la extrema derecha estará en Andalucía. Pero eso no va a pasar, que se quede tranquilo, porque no va a ganar las elecciones.