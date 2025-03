Javier Sánchez Rojas: «Cádiz tiene que trabajar su integración territorial y ganar peso hacia fuera»

Encara su tercer mandato al frente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) con muchos frentes abiertos pero con determinación para superarlos con una única voz en una provincia con un enorme potencial pero con sensibilidades muy diferentes.

- Acaba de iniciar su tercer mandato en la CEC. ¿Qué retos se ha marcado?

Estamos en uno de los peores escenarios económicos que recordamos. Tenemos que seguir trabajando en la integración territorial de la provincia. Cádiz es más grande que el País Vasco en territorio y tiene más población que cuatro Estados de la UE pero no tenemos ese peso en el debate de las infraestructuras, como en el corredor ferroviario. El ramal central es el ejemplo más claro. Hay multitud de frentes que tienen mucho que ver con un esfuerzo colectivo de provincia. Tenemos que dejar de hacer la guerra cada uno por su lado y afrontar una batalla colectiva. Las empresas lo tenemos superado.

- ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la provincia?

Sus fortalezas son su ubicación geoestratégica y territorial, sus ciudadanos y sus empresas. Resistimos cualquier comparación. Tenemos capacidad y solvencia más que demostradas, lo que nos tenemos es que ayudar con unas mayores y mejores comunicaciones, y no sólo hablo de infraestructuras sino de trabajar esa integración territorial y ganar peso hacia fuera.

Tenemos menos densidad empresarial que el resto de España y menos capacidad de generación de empleo. También debemos seguir trabajando en crecer en comercio exterior.

Pido que no se nos trate con igualdad sino con equidad. Al que necesita más hay que darle más. El ejemplo del corredor ferroviario es básico, primario… no sé ya cómo definirlo. Si Valencia está aspirando a la quinta salida como región por ferrocarril y nosotros todavía estamos dudando con la primera, evidentemente, no estamos siendo tratados con equidad.

- ¿Cómo lo explica?

Falta de peso político y de acción acertada en Madrid, a lo que se suma que no nos han ayudado las circunstancias. Hace más de un siglo que estamos con esta demanda.

- El paro sigue siendo demoledor en Cádiz. ¿Qué reclama el tejido empresarial para mejorar esta sangría?

Que se ponga a las empresas en el centro de las decisiones, porque somos las que creamos empleo. Hemos perdido entre un cinco y un seis por ciento de empresas y bajado en 11 puntos el PIB en este año y medio de pandemia en la provincia. Por lo tanto, lo que queda es ayudar a las empresas y que podamos recuperar empleo. Hace un año y medio veníamos de cifras de récord y habíamos recuperado datos de paro de 2008. Veníamos de crecer en 13 trimestres consecutivos pero llegó el Covid y mandó parar. El coronavirus ha hecho mucho daño pero tenemos tejido y capacidad para recuperar y reactivar eso, aunque para ello hay que ayudar a quienes los saben hacer, que son los empresarios.

Espero que los fondos europeos vengan a cebar los motores de crecimiento económico, que en nuestro caso están muy claros: ayudar a las infraestructuras del puerto de Algeciras con el ferrocarril es ayudar al crecimiento económico de la provincia. Espero iniciativas que no sean estéticas sino prácticas y que contribuyan al desarrollo económico y aporten valor añadido.

- El cierre de Airbus es otro de los frentes abiertos...

Espero que no se consume y se reconsidere. Siempre subrayo la capacidad industrial, de la plantilla y de la compañía de un centro declarado de excelencia por la propia compañía en 2019, que a efectos prácticos es ayer por el Covid. Se puede evitar.

- El Plan Integral del Campo de Gibraltar sigue sin llegar...

El Campo de Gibraltar es muy grande y al mismo tiempo muy pequeño para que se pueda notar esa inyección de 900 millones de euros. Es un territorio estratégico para la provincia que además convive con varios regímenes fiscales a una hora o menos. Hay que activar ya por tanto los temas fiscales y económicos de dicho plan.

- ¿Gibraltar es una ventaja o un lastre?

Gibraltar es una anomalía histórica que vive con una normalidad de convivencia. Tenemos que intentar que no afecte a la economía.

- Otra de las amenazas es el Brexit.

El Brexit ha sido tapado por el Covid, como tantas cosas. Lo que me gustaría es que, sin meternos en la soberanía, no se perjudique a la actividad económica en nuestro territorio haciendo inviables cosas que están en la normalidad.

- ¿Qué opina de la zona de prosperidad compartida que propugna el Gobierno en el Campo de Gibraltar?

La música suena muy bien pero desconozco la letra y por lo tanto no me atrevo a cantar.

- En la zona también se reclama un régimen fiscal especial aunque la ministra de Hacienda ha enfriado esas aspiraciones y ha dicho que con la Zona Franca es suficiente. ¿Qué opina?

La ubicación definitiva, en una superficie de unos 140.000 metros de una primera tacada en el Campo de Gibraltar es una herramienta para el comercio exterior importantísima. A mí me lo parece. Se creó una zona franca en Sevilla y se aplaudió. La que se va a implantar en el Campo de Gibraltar va a tener más peso y más volumen. Es una apuesta estratégica de suma relevancia.