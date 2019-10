DÍA DE LA VIRGEN DEL PILAR | DÍA DE LA GUARDIA CIVIL EN CÁDIZ Día de grandes honores y respeto a la Guardia Civil en la Catedral de Cádiz La plaza de la Seo gaditana acoge el solemne acto central de la Festividad del Pilar en el que 130 ciudadanos han podido jurar bandera El teniente coronel Luis Martín elogia la labor que desarrollan los agentes y les anima a continuar su trabajo «con integridad y compromiso»

María Almagro Actualizado: 11/10/2019 18:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Dos rosas, una roja y otra amarilla, los colores de la enseña nacional, se posaban sobre el pedestal de la cruz a los caídos que este viernes se levantaba en mitad de la plaza de la Catedral de Cádiz por el Día de la Guardia Civil, por la Festividad del Pilar. Dos flores, dos recuerdos para dos personas que cayeron en acto de servicio. Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero fueron asesinados en Teruel cumpliendo su deber mientras iban tras un peligroso delincuente que terminó siendo su verdugo. Víctor Jesús, conocido entre sus amigos y familiares como ‘Tote’, era de Cádiz, del barrio de Loreto. Este viernes, su hermano Quique, no dejaba de mirar emocionado y orgulloso esas dos flores desde el lugar que ocupaba entre el público.

Y justo ese sentido, el del homenaje, el del recuerdo y el de reconocer los méritos de quienes cumplen con su deber fueron los ejes centrales del acto de la conmemoración del día de la Benemérita que ha tenido este año como escenario de una ocasión especial la plaza de la Catedral gaditana. Además, este año, coincidiendo con el 175 aniversario de la fundación del Cuerpo, esta solemne conmemoración se quiso celebrar fuera de la Comandancia y compartirla así con todos los ciudadanos. Y también, en esta ocasión, se celebró una jura de bandera civil en la que han participaron 130 personas que quisieron mostrar sus respetos a la bandera nacional.

El acto, en el que se congregó un numerosísimo público que llenó la plaza, comenzó con la llegada de las autoridades. El subdelegado del Gobierno, José Pacheco, presidió la celebración, que condujo como primer mando el teniente coronel jefe interino de la Comandancia, Luis Martín Velasco, tras la marcha del coronel Alfonso Rodríguez Castillo por haber sido ascendido a general de brigada.

Tras pasar revista se procedió a la entrega de las condecoraciones a los diferentes agentes que este año se han significado por la labor que han desempeñado en sus distintas unidades. El momento fue seguido con especial expectación entre el público que aplaudió cada una de las imposiciones de medallas.

Una vez condecorados los distinguidos, llegó uno de los momentos más esperados por muchos de los que iban a participar en él. 130 ciudadanos que con gran solemnidad y respeto quisieron jurar bandera.

Fue entonces cuando el teniente coronel de la Guardia Civil de Cádiz tomó la palabra. Y sus primer recuerdo fue para «el que hasta hace unos días ha sido el jefe de esta Comandancia», refiriéndose al ya general Rodríguez Castillo. «Gracias mi general por confiar en tus guardias civiles, por convencernos de tus decisiones cuando con ordenarlo era suficiente, por tu esfuerzo para enseñarnos cada día a ser mejores guardias civiles mediante el diálogo y el ejemplo. Gracias mi general por estos cinco años de servicio a Cádiz», afirmó Martín.

El teniente coronel también tuvo palabras de agradecimiento para el Ayuntamiento de la capital por permitir que por el 175 aniversario de la fundación hayan podido celebrar tal conmemoración a los pies de la Seo gaditana.

Martín Velasco continuó dirigiéndose a «esos héroes anónimos», los guardias civiles «que cada día se vuelcan en desafíos, retos que pueden resultar banales para algunos, que no tienen eco mediático, ni levantan titulares mañaneros. Ser un héroe no solo es salvar vidas o llevar a cabo grandes hazañas. Ser un héroe es saber ser ejemplo de entereza, de integridad, saber asumir el protagonismo de la vida en situaciones complicadas y comprometerse con algo más que con uno mismo. Ser un héroe es una actitud, no un resultado».

Para Martín, como expuso, estos héroes, los de la cotidianidad, son los que les inspiran a los que sirven a su lado, aunque –matizó– esa entrega «no siempre tiene un pronóstico feliz». Y recordaba un triste suceso acaecido hace unas semanas cuando tras días de interminables búsquedas encontraron el cuerpo sin vida del joven vejeriego Luis Diaz Morillo. «Su mujer y su padre nunca nos presionaron, nunca nos exigieron nada, no pidieron explicaciones. Depositaron en nosotros la búsqueda de su ser querido y confiaron en que lo encontraríamos. Mantuvieron la entereza, animándonos con ello a nosotros. Esa actitud, antes que cualquier estadística, encuesta o medalla, es la nos llena, la que da sentido a cuanto hacemos».

El teniente coronel daba entonces la enhorabuena a todos los condecorados. «Sabed que este reconocimiento significa un estímulo para todos nosotros y apuntan el modelo a seguir. Es un reconocimiento, bien merecido y ganado, no es ningún pago. Estad orgullosos de portar vuestras medallas y hacerlo siempre con honor». Además Martín recordaba la labor de los veteranos y felicitaba también a Canal Sur Cádiz, ya que este año el título de ‘Amigo de la Guardia Civil’ ha recaído en la cadena andaluza.

Por otro lado, el teniente coronel se refirió a los jurandos. «Jurar la bandera implica compromiso con tu país, con tu gente, con el presente y el futuro de tus conciudadanos. Besar la bandera es el compromiso por ser uno de aquellos héroes anónimos de los que antes hablaba, aportando siempre lo mejor de uno mismo para dejar como legado un mejor país y un mundo mejor del que recibimos». Y por último, Martín no pudo por supuesto olvidarse de «los mejores de los nuestros, los que por serlo, entregaron su vida al servicio de la sociedad. Para ellos, para los que con su muerte nos dan ejemplo de vida, pido y doy nuestro recuerdo de gratitud».

Pacheco: «Nunca dejéis de sentir orgullo por ser guardias civiles»

Tras las palabras del teniente coronel fue el turno del subdelegado del Gobierno. José Pacheco quiso repasar algunas de las operaciones desarrolladas por la Comandancia de Cádiz en el último años como Mofle, Manwara, Alpairo, Intreaborda, Nueva, Gicadi, Periferia, entre otras. «En algunas de ellas habéis demostrado vuestro saber hacer en colaboración con otro Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado». afirmó.

Además, el subdelegado no quiso dejar pasar la oportunidad para recordar al agente fallecido el pasado mes de mayo en el Campo de Gibraltar cuando perseguía a unos narcotraficantes, Fermín Cabello, o al guardia que estaba fuera de servicio con su hijo y que persiguió y facilitó la detención de cuatro hombres de nacionalidad extranjera que habían tirado a la cuneta varios cuerpos.

En el capítulo de las felicitaciones y agradecimientos, Pacheco se refirió al general Alfonso Rodríguez Castillo. «Gracias por tu profesionalidad y dedicación. Has sido un ejemplo de servicio a la sociedad con quien he compartido momentos alegres y muy tristes».

El subdelegado finalizó su discurso animando continuar con la labor de garantizar la seguridad de todos con la participación de «muchas más mujeres», recordando el 30 aniversario de la incorporación de la mujer en el Cuerpo.

Tras los discursos de ambos, se procedió a realizar el homenaje a los caídos. Todo el público congregado en la plaza de la Catedral vivió con verdadera emoción, silencio y solemnidad el momento en el que los agentes dejaban sobre la cruz que presidía los actos la corona de flores en recuerdo a los caídos. Posteriormente la banda tocaba el himno de la Guardia Civil y el desfile servía para cerrar un acto que este año del 175 aniversario de la fundación de la Benemérita ha tenido en Cádiz un escenario muy especial.