El Grammy Latino no 'viajó' a Chipiona El artista chipionero Samuel Serrano se queda sin el Grammy al mejor álbum flamenco y da la enhorabuena a Arcángel por alzarse con el galardón

No pudo ser. Al final el premio Grammy Latino en la categoría de mejor álbum flamenco no ha recaído en el artista chipionero Samuel Serrano (Chipiona, Cádiz 1994), que estaba nominado por su trabajo discográfico Dos caminos, producido por Paco Cepero.

El Grammy ha sido finalmente para otro artista andaluz, Arcángel, que junto a Dani de Morón, Alba Molina, Rosario La Tremendita y el propio Samuel Serrano copaban la candidatura al premio de la música en la modalidad de flamenco.

Serrano ha dado la enhorabuena a través de su cuenta de Instagram a Arcángel con una frase que resume su admiración por el premiado: «Enhorabuena Maestro!! Es un gran orgullo para el flamenco que un cantaor ya se encuentre con un premio de dimensión internacional, que los famosos Grammys Latinos nos deje un hueco a los flamencos, porque somos patrimonio de la humanidad, amigos, feliz Día Internacional del Flamenco. Enhorabuena a todos mis compañeros, también nominados, poco a poco nuestra música sigue engrandeciéndose, enamorando almas, cautivando corazones y despertando la pasión de muchos. Viva el flamenco».

La entrega del 19 Grammy Latino ha tenido lugar esta pasada madrugada en una ceremonia en Las Vegas a la que finalmente el artista chipionero Samuel Serrano no pudo acudir por, entre otros motivos, tener una serie de compromisos adquiridos con antelación. En este sentido, Serrano participa hoy en actividades relacionadas con el Día Internacional del Flamenco junto al también artista Paco Cepero.

Cabe recordar que el artista chipionero se unía esta semana a la campaña impulsada para otorgar la Medalla de Andalucía al gaditano Antonio Martín.

El flamenco antiguo de Samuel

Samuel Serrano es un joven valor del cante gitano y el arte le corre por las venas. La familia de su abuela paterna pertenece a la estirpe de Los Agujetas. También tiene familiares maternos en Sanlúcar de Barrameda «que cantan y viven el flamenco». Los críticos destacan su «voz negra y racial» y describen su cante como cercano a Antonio Mairena.

Su afición al flamenco le viene desde pequeño, por su familia. Su padrino artístico y productor de su disco, Paco Cepero, es quien le da «los mejores consejos». «Me dice que tenga calma, que no me precipite, que me cuide, que no salga por la noche. Y yo le hago caso». Quienes lo han escuchado dicen de él que suena a cantaor antiguo y destacan su voz gitana. Su arte bebe de muchas fuentes del flamenco. Entre sus favoritos Chocolate, Juan Talega, Camarón o Manuel Torres, «aunque escucho de todo, también música que no es flamenco».